子どもがご飯を食べられない？高橋メアリージュンがバングラデシュで見た現実

子供たちがご飯を食べること、食べてほしいと思う事に理由はいりますか?

Do we need any reason to want children to eat?

自身のインスタグラムで、このような言葉とともにバングラデシュで旅したことを報告したのは、高橋メアリージュンさん。2024年4月、初めてバングラデシュを旅したときのポストです。

現地では孤児院を兼ねた場所をはじめとしたいくつかの学校を訪ね、食事を満足に食べられない子どもたちへの食糧支援の現場も体験。笑顔でご飯を食べる子どもたちとも触れ合ったそうです。「とても有意義な旅になりました」と振り返るメアリーさんに、バングラデシュ旅行の思い出と、現地の子どもたちとの時間について聞きました。

前編では、「子供たちにご飯を食べてほしい」と心から感じた体験をお伝えします。

バングラデシュに行ってきました!

4月上旬、バングラデシュに行ってきました。4日間ほどの滞在でしたがとても有意義な体験をしたので、今回はその時の話をしたいと思います。

まずは、バングラデシュへ行った理由から。私の知り合いに「ギフトフード(https://giftfood-store.com/)」というクラウドファンディングを主宰している起業家/作家/アクティビストの藤原ひろのぶさんという方がいます。

彼は、バングラデシュのスラムに住む子どもたちや食事ができない子どもたちが安全に暮らせてご飯が食べられる環境作りに力を入れていて、現地で美味しい食事を提供するとともに、孤児院兼学校の運営をしています。

作家として『買いものは投票なんだ』『僕らの地球の治し方』等の著書があり、私が声優を務めているアニメーション『EARTHおじさん46億才』の原作者でもあります。

バングラデシュでの活動については以前からお話を聞いていたのですが、今回「一緒に行きませんか?」とお誘いをいただき、「ぜひぜひ!」と同行させていただくことになりました。

スラムの中にある学校を見学

バングラデシュを訪れるのは今回が初めて。にもかかわらず、空港に着いた瞬間、なんとも言えない懐かしさを感じました。母の故郷であるフィリピンの、30年くらい前の風景を思い出したんです。空港にたくさん人がいて、動線が整理されていないために混雑がすごくなるところも、昔のフィリピンみたいだなあと。

と同時に、街の人々の「今を生きている」というエネルギーも感じました。物を持たず、食べるご飯がない人もたくさんいるのですが、皆ただただ前を向いて今日という日を必死に生きている。バングラデシュの人たちの強さを感じました。

街の中心地にはやや都会的なエリアがあり、そこから車でしばらく行くとスラム街があります。ストリートチルドレンも多い地域です。

私は今回、スラムにある学校と、ひろのぶさんが新たに作った大自然の中にある学校を見学しました。最初に行ったのはスラムの中にある学校で、規模としては東京の保育園くらいでしょうか。コンクリート造りのビルの2階にあり、2つある教室では30人ほどの生徒が勉強をしていました。

子どもたちがスーパーウエルカムで迎えてくれました

バングラデシュの言語はベンガル語ですが、子どもたちはみんな英語を学んでいるようでした。ちょうど私が行った時は、「1月、2月、3月を英語で言うと?」みたいな授業を受けていましたね。

私も臨時の先生として、発音のお手本をさせていただきました。みんなスーパーウエルカムで、ベンガル語で挨拶をしたら笑顔で挨拶してくれるし、手を振ってくれるし。どの子も本当にフレンドリーで、笑顔がめちゃくちゃかわいかったです。

学校に行くにはスラム街を歩いて通り抜ける必要があるのですが、そこで怖い思いをすることはなかったです。ストリートチルドレンを含め子どもたちが多いこともあり、皆すごくフレンドリーで。「お金ちょうだい」みたいなおねだりもなく、むしろ観光客が多い都市部のほうがそういう感じでした。

ストリートチルドレンの子どもたちも、飲み物や食べ物を買ってあげたりすると、まず自分が食べるのではなく私たちにシェアしてくれるのです。もちろん全員がそうではないかもしれませんが、少なくとも私たちが会った子たちはそうでした。物をもっていなくても人に分け与えようとする彼らの心、物に恵まれてるけどつい不満を言ってしまう私たち。本当の豊かさについて考えさせられました。

子どもたちと一緒に美味しい給食を

大自然の中にある学校のほうでは、ギフトフードが提供している給食を子どもたちに配膳しました。孤児院を兼ねているため、そこに暮らしている子もいます。200人ほどの子どもたちがいる、かなり大きな施設でした。

給食のメニューは、無添加の素材を使った本格的なカレー。これが本当に美味しそうでした。しかも一人一杯ではなく、お腹が空いている子はおかわりOKなのです。みんな嬉しそうに食べていて、今までで一番良いお金の使い方ができたと心がじんとしました。

ちなみに給食を作っているのは、雇われた現地の人。雇用関係を結ぶことで、そこに住む人の生活を支えています。

空き時間には生徒たちが自然素材を使ったバッグなどを作り、それをギフトフードのサイトで販売して学校の運営資金にしたりもしているそうです。お金を稼ぐということも学ぶことができるし、自立につながりますよね。

日本語を学んで「いつか日本に行ってみたい」と夢見る少女

バングラデシュには、学校に通えない子どもがたくさんいます。スラム街の子、親がいない子、ストリートチルドレン……。生活するために、駅で荷物運びをして小銭を稼いでいる子もいます。

親に虐待されて逃げてくる子もいるものの、彼らをかくまったり学校に入れたりするのは、バングラデシュの国籍やビザを持った保護者の許可が必要になるため、実はなかなか難しいそうなんです。許可が下りたとしても、ひろのぶさんが運営している学校のように、すでにキャパがいっぱいで入れないケースもあるといいます。

学校に入ったことで、将来に夢を持てるようになった子もいます。ある15歳の女の子は数年前に山に捨てられたのですが、ひろのぶさんの学校に入ってから日本語に興味を持って勉強。今ではかなり日本語が話せるようになり、「いつか日本に行きたい」と話してくれました。

彼女が保護された当時の写真を見せてもらったのですが、顔に怪我をしていて暗い表情で、今とは別人のように雰囲気が違うんです。学校に入って明るく笑えるようになって、そして夢が持てるようになって良かったなあと心から思いました。

その一方で、せっかく保護をして学校に入っても、共同生活でのルールがある環境が窮屈でなのか、逃げ出してしまう子もいるのだとか。「子供が捨てられる」「捨てるしかない現状がある」ことの影響の大きさを感じます。

◇後編「「寄付」された古着が大量に…高橋メアリージュンがバングラデシュで見た「ゴミの山」」では私たちも大きくかかわる「ゴミの山」についてお届けします。

構成・文/上田恵子

