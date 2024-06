映画『若武者』を世界同時公開＆配信開始…「New Counter Films」が切り拓く新しい邦画製作のカタチとは

話題の映画、二ノ宮隆太郎監督『若武者』が渋谷ユーロスペース他全国のミニシアターに加え、ニューヨークの劇場で公開された。海外では今月中にロンドン4館、来月は北米1館で上映が確定しており、その数は拡大の予定だ。

本作はU-NEXTとの共同出資での製作・配信という全く新しいスタイルを取っているが、この挑戦を始めたのは合同会社「New Counter Films」共同代表社員の関友彦さんと鈴木徳至さん。なぜ今、配信事業者と組み、国内外での劇場公開と配信開始を同時に行うのか。その真意についてお二人に訊いたーー。

作り手自らが劇場に届ける意義

――New Counter Filmsを作ろうとしたきっかけについてお聞かせください。

関:僕が代表を務める株式会社コギトワークスは、映画制作のプロとして、大きな予算の映画からインディペント色の強いもの、そして、海外との合作映画など様々な種類の映画を制作プロダクションとして請け負ってきました。ただ、自分たちで映画を企画・製作して上映することはしていませんでした。

昨年まで俳優部があったのですが、俳優のマネジメントをする中で、自然とミニシアターに訪れる機会も多くなり、作るだけでなく、映画を届けるまでが自分たちの仕事だと気付かされました。そんな時に、現在公開されている『若武者』の監督、二ノ宮隆太郎が撮った『枝葉のこと』(2017)のプロデューサーをしている鈴木を知りました。

鈴木はインディーズ映画の世界で、企画・製作をして、お客さんに届けるまでを全て自分たちでやっていた。それを見ていて、やはり僕たちもそれをきちんとやるべきなのではないか、と思うようになりました。それで2020年に配給業をスタートさせて、企画・製作からお客様に届けるところまでを自社でやり始めました。

その中で、才能ある監督と作家性の高い作品を作ることができても、なかなか海外の劇場公開までは広がっていかないということもわかった。ならば、作家性の高い映画をまとめて世界に送り出せる新しいレーベルを作ろうということで、U-NEXTさんに企画提案し、「New Counter Films」を立ち上げたのです。『若武者』はその第一弾の作品です。

続けてきたことをビジネスにできるチャンス

――鈴木さんは関さんにスカウトされて5年前にコギトワークスに入社しています。

鈴木:コギトワークスは君がやっていることを今からやっていくつもりなので入社して欲しい、と言われました。

僕が最初に映画をプロデュースしたのは2012年で、経済産業省の助成金を企画コンペで獲得し、10分の短編映画を制作しました。その後インディーズ映画の世界でプロデューサー業をフリーランスとして続けていましたが、そんなことをしている人間は自分以外にはほとんどいませんでした。

フリーランスなので自ら出資をするわけでもない。仕事としても金銭的に割に合わないことがほとんどですし、映画業界の中でもかなり特異な立ち位置にいたと思います。

それでも才能ある監督との出会いに恵まれて、映画祭出品などの結果を続けて出すことができました。それで、商業映画や広告映像などの制作業務をしながら、プロデューサーとしてインディーズ映画の企画から配給までの業務を監督と二人三脚で行う活動も、並行して続けることができたんです。

この10〜20年、カンヌ・ベルリン・ベネチアの世界三大映画祭にノミネートされ国際的に才能を評価されているのは、ほとんどがインディーズ映画出身の監督たちです。自分はそういった作家たちと先鋭的な作品を創ることをモチベーションにこの世界に足を踏み入れたので、とにかく世界に通用する新しい映画を作ろうという気持ちで活動を続けていました。

ただ、いざそれを仕事として、ビジネスとして成立させようとすると、金銭的なハードルが高く辞めていってしまう人もたくさんいた。世界的に評価される賞を獲得した監督が映画を撮り続けることができないという状況も数多く見てきました。

そんな時に、関からオファーがあり、自分がやってきたことを「ビジネスとして一緒にやらないか」と言われたのです。自分の特殊なキャリアを評価してもらえたのは初めてのことでしたし、その時点で抱えていた企画や自分に来る仕事もそのまま続けていいということでしたので、「ありがたい」と思い入社しました。

脚本家志望から一転

――インディーズ映画の世界に入ったきっかけについてお聞かせください。

鈴木:学生時代から、石井克人監督のワークショップ映画にスタッフとして参加したり、大手配給会社の宣伝部でアルバイトをしたりしていました。いわゆる学生映画や自主映画の世界からは一歩距離を置いていたと思います。その中で、石井監督からの勧めもあって、脚本家を志すようになりました。

大学卒業後は、テレビ番組の制作会社で働きながら脚本の勉強をしていましたが、自分は企画を立てたり人の才能を引き出す方が向いていると思い、プロデューサーを目指し始めたのは、25歳ぐらいからです。

会社を辞めて独立し、最初にプロデューサーを務めた作品、佐々木想監督『隕石とインポテンツ』(2013)がカンヌ国際映画祭・短編コンペティション部門に出品されました。それがきっかけで本格的にインディーズ映画の世界で活動していくようになりました。

――その後、二ノ宮隆太郎監督の『枝葉のこと』(2017)を手掛けますね。同作は新人監督の登竜門と呼ばれるロカルノ国際映画祭・新鋭監督部門にノミネートされました。

鈴木:より良い環境で良い作品を作るために、映画制作の現場経験を積みたかったので、商業映画で制作部の仕事をしながら、自分で企画した映画のプロデューサーをしていた時期に出会ったのが『枝葉のこと』でした。

最初は知り合いの助監督に頼まれて制作部として参加していたのですが、ロカルノ国際映画祭にノミネートされ、劇場公開を目指すというタイミングで、「プロデューサーとして一緒にやらせて欲しい」と監督に打診しました。

実は仕上げにも関わっておらず、完成版はロカルノで初めて見たのですが、立ち上がれないぐらいの衝撃を受けました。自分が参加していた作品は、ここまでの強度を持ったものだったのだと。

劇場公開時には、毎晩のように上映後トークイベントを企画し、名だたる映画監督たちに登壇して頂きました。その甲斐もあって、自主制作映画としてはかなり多くのお客様に作品を届けることができ、高い評価もいただきました。

ただ一方で、公開期間中はどうしても現場制作部の仕事はできないので、その年の年収は前年の半分ぐらいになっていました……。どのプロデューサー、監督も同じだと思いますが、今の日本の映画業界では、主体的に作品に関わると収入が減ってしまうことがほとんどです。そうすると、コンスタントに作品を世に出すことは難しくなってしまいます。

多くのインディーズ映画の監督が自己資金と助成金のみで作品を作っています。クラウドファンディングができてからはそれに少し足すぐらい。自分の作品の場合は、監督が過去に入選した映画祭の審査員の方が、応援する趣旨で出資して下さったということもありました。ほぼ寄付に近い形で、ビジネスという感じではありませんでしたね。

出資があったとしても、その理由は、例えば所属俳優の主演実績を作ることや、海外映画祭で受賞してバリューを上げたいなどの目的であることが多いように感じます。

プロデューサーの役割

――二ノ宮監督の才能の魅力についてお聞かせください。

鈴木:初長編『魅力の人間』(2012)のDVDを観てから『枝葉のこと』の脚本を読んで、「ただものではない」ということは一発でわかりました。

最新作『若武者』も、初稿の時点で途轍もないクオリティの脚本が上がってきました。暴力の連鎖という、今のウクライナやパレスチナの問題にも深く関わるテーマが描かれていますが、最初に脚本を読んだのは2019年ぐらいです。

その間に新型コロナのパンデミックがあり、社会情勢がどんどん変わっていく中で、今すぐ撮らないといけない、どんどん世の中が脚本に近付いてきてしまう、という危機感がありました。

映画は時限爆弾みたいなもので、公開が製作の数年後になることが多いため、内容に関しても先読みして仕掛けていく必要があるのですが、彼は確実に世の中の動きを先取りして書いているように感じます。「個人と戦争」の問題を寓話的に描きながら、リアリズムに挑戦しているというか。そういう目線で『若武者』を観て頂けたら嬉しいです。

――プロデューサーの役割をどのように捉えていますか。

鈴木:才能は間違いなくあるけれども、言葉で説明することが苦手だったり、事務作業や諸連絡などが上手くできない人は少なからずいます。

今の日本では、そういった作家が世に出ることが非常に難しくなっているように感じます。プロデュースワークも自分でできるぐらい器用な人しか、仕事として映画監督を続けていくことができないと言っても過言ではないかもしれません。

そんな中で、作家の才能を最大限引き出しつつ、苦手な部分を補っていく存在というのが、プロデューサーの役割だと考えています。

脚本開発については、自分の場合は、まずは予算にはまるように修正依頼することが多いです。その上で、「この方が面白いのではないか」という指摘は勿論します。「売れるには〜した方がいい」という言い方は、あまりしないですね。

基本的に脚本をコンセプトで捉えながら分析して読むようにしていて、多くの人を巻き込んで形にしていくには「こういう作品です」というシンプルな言語化が必須だと思っています。企画書でプレゼンテーションするには短い言葉があった方がわかりやすいので。

ただ、脚本家を志していた身としては、それでは作家にはなれないな、という絶望や挫折感も少なからずありますね。それは作家とは全く違う能力なので。

でも、だからこそ、自分だけでは絶対たどり着けないことを本当に知りたいというか。そこに生物としての興味で近付けるのがプロデューサーという仕事の醍醐味だと思っています。

馬乗りから映画制作の現場へ

――関さんは映画の世界に入る前は馬術をやっていたとのことでした。

関:小学校6年生の時から26歳までずっと馬乗りでした。障害飛越競技の全日本Jr.強化指定選手で、専門学校を出た後はイギリスに留学し、イギリスのオリンピックライダーの下で働いていました。

そして、イギリスでフラットメイトだったのがコギトワークスを一緒に立ち上げた、脚本家のいながききよたかです。彼がイギリスの映画専門学校に通い始めてから課題を手伝うようになり、映画が面白いと思い始めて。

ちょうどイギリスのビザがこれ以上更新できないということもあり、帰国するなら馬に乗るのは辞めて、方向転換しようと決意しました。

その頃、日本で卒業した専門学校の先輩たちは既に映画界に入っていました。帰国後、先輩たちにイギリスで映画制作を手伝った際に感じたことを話したら、「それ、プロデューサーっていうんだよ」と目指すべき方向性を言っていただき、「来月空いてる?」と聞かれて。それから様々な現場に呼ばれるようになり、フリーランスの映画制作部になったんです。

日本映画の現場にも多く参加しましたが、一方で英語を話せたので、海外との合作チームの現場にも呼ばれました。クエンティン・タランティーノ監督『キル・ビル』(2002)、ソフィア・コッポラ監督『ロスト・イン・トランスレーション』(2002)、クリストファー・ノーラン監督の『インセプション』(2010)などに参加しました。

――商業映画の現場から経験を積んだのですね。

関:そうです。映画会社が監督、俳優、スタッフを正社員として雇用する撮影所のシステムがなくなって以降は、独立系のプロダクションがフリーランスのスタッフを集めて作っています。

僕は2000年から2008年までフリーランスの制作部として活動していましたが、当初は、監督や内容で仕事を選ぶのではなく、スケジュールが空いているから参加するという感覚が正直強かったです。

ただ、経験を積んでいくにつれ、業界3年目でラインプロデューサーを務めるようになり、脚本の分析、予算の管理、スタッフィング、撮影、仕上げまでの責任を負うようになりました。

ラインプロデューサーとして、多くの作品に参加しました。ラインプロデューサーは謂わば映画制作の玄人です。現場のことを一番理解しているといいますか。ただ、その反面、実はその企画のゼロ地点にはいないというのも事実です。

この世界に入った時に先輩に言われたように、私がやりたいことはプロデューサーです。なので、次第に現場のみを担うのではなく、自ら企画開発を行うようになりました。

――その頃、コギトワークスを起業したのでしょうか。

関:はい。私の周りの優秀な先輩方も映画会社を立ち上げていました。ただ、映画プロデューサーとしては20年以上のキャリアがあっても、会社を設立して1年目だとなかなか資金調達や、会社としての信用を得られないといった状況も同時期に見ていました。

その時30代前半でしたが、今、会社を設立登記しておけば、40過ぎたら会社は設立10年になる。早くに起業した方が後々有利になると考えて「株式会社コギトワークス」を設立登記しました。

今は、「企画がすでに決まっているものを制作プロダクションとして請け負う作品」以外にも、「製作委員会に参画し製作する作品」や「海外との共同製作を行う作品」または、「企画・製作・配給までのすべてを自社で行う作品」など、多様なスタイルで映画を作り続けています。

製作資金が集まりにくい理由

――New Counters Filmsで製作する映画は関さんが代表を務める株式会社コギトワークスとU-NEXTで50%ずつ出資するとのことですが、映画業界以外からの出資についてはどのように考えていますか。

関:80年代90年代には、テレビ局が製作委員会方式を採用して「南極物語」(1983)を大ヒットさせたり、大手映画会社が匿名投資組合を組んだりしていましたが、バブルが弾けて以降は、他の業界からの出資はあまり集められていないのが現状だと思います。

その障壁の1つは、「製作委員会方式」だと考えます。通常は映画会社や出版社、テレビ局、新聞社、広告代理店などの4,5社が参画します。ある種特殊な関わり合い、構造のなかでの座組なので、他業界の人が入りにくいし、入れたがらないという側面があります。

それから、窓口権の問題もあります。「国内配給権」「国内配信権」「国内ビデオ化権」「海外販売権」など、その業務を行う出資社に対して「窓口手数料」が発生します。

売り上げの半分は劇場に入り、もう半分の中から各種手数料が差し引かれ、残りが製作委員会の収益となります。それを出資に応じた額で分配するというシステムになっている。そうすると、投資家からは魅力のない商品に見えてしまうので、やはりこのシステムを変えないと業界外からの資金を呼び込むことは難しいと思います。

そういうこともあって、New Counter Filmsでは配給業務を自分たちでやることにしました。例えば、1000万円の予算に対して100万円を出資した人がいて、1億円の売り上げが出た場合、劇場が5,000万円を持っていきます。そして、その残りの10分の1が投資家に還元されるというシステムにしたいと。

配給を外部の会社に委託すると、手数料を支払わなくてはなりませんが、自主配給であれば、その必要はありません。最初から利益を山分けしようという発想です。そういう発想であれば、投資もしやすくなるのではないかと思っています。

新たな出資・宣伝方法を模索

――将来的には製作委員会が採用している「組合」ではなく、出資者同士の横のつながりが要求されない匿名組合の形で出資を募ることも考えているとのことでした。

関:今までの方式だと、出資者に横のつながりが要求されますが、匿名投資組合の形だと事業者と出資者との関係だけで投資が成り立つので、お金が集めやすい。ある意味、クラウドファンディングに近いです。この方式ならば映画業界の外からも出資しやすいのではと。

クラウドファンディングを何度か経験していますが、「こういうことをやりたい」という意思表明をすると、賛同して出資する人がいる。とてもシンプルで健全なシステムだと思いました。やはり、ビジネスはシンプルであればあるほど強い。仲介をなくして「B to B to C」ではなく、「B to C」が今の映画界には必要であると感じています。

なので、海外での劇場公開についても、劇場と直接交渉をしてセールスカンパニーを入れない方向で考えています。仲介をなくし、ビジネス構造をシンプルにすること、謂わば「farm to table」を実現することで、その収益の分配も増えると考えています。

また、現在はYouTubeを使って毎週情報発信をしています。例えば登録者数が10万人いれば、10万人に直接届けることができる。オウンドメディアを拡充することで、事前にレーベルにファンを作り、劇場の動員に繋げられるようにしたいと思っています。

それがNew Counter Filmsの目指すプロセスエコノミーだと思います。完成品だけではなく、制作過程を売る。生産者の思いを理解してもらう場所として、Youtubeは続けて行きたいです。

劇場と配信の共存共栄を目指す

――U-NEXTさんと組み、最初から動画配信をするとのことでした。

関:1次利用が劇場、2次利用が配信ではなく、相乗効果で興行収入が良くなるのではという思いがありました。

特にU-NEXTさんは他の配信サービスと比べて、邦画のラインナップが一番豊富な会社なので、「日本発の作品を」「日本人でがんばりたい」という思いが近く、またお客さんの層も似ています。

それで、お声掛けをしたところ、国内のミニシアターを応援する試みであり、作り手たちに成功報酬を還元する点においてとても意義のあることだと言って頂けました。「劇場がなくなってしまうと、自分たちが配信しているものはただの映像になってしまう」と。

配信されている動画が「映画」という価値を持っているのは、劇場あってのことなので、劇場には存続して欲しいし、敵対するのではなく、応援したいとのことでした。

世界でなら多くの人が見るかもしれない

――今回の『若武者』は、国内の劇場の他、海外の劇場で上映されていますが、その前にコギトワークスで製作した『almost people』(2023)もやはりロンドンやニューヨークの劇場で公開しています。

関:海外の劇場は支配人もお客さんも熱量が高かったです。興味があったので来た、という感じでした。常連のお客さんは、上映が終わった後もずっとロビーで作品について語り合っていましたし、ロンドンの劇場の支配人は「来月以降も上映しよう」と言ってくれました。

お客さんの層は若い人から年配の方まで幅広く、そして、年配の方が少し多いのは日本と同じでした。ただ、やはりお客さんと劇場の近さが圧倒的に違います。

――なぜ、海外では距離が近いのでしょうか。

関:やはり教育だと思います。子どものうちから劇場に来る習慣があり、親と一緒に来る場合は子どもは無料にしています。また、アート系の劇場は、1日、15時以降で2枠か3枠しかないので、午前中は一般の方に貸し出しています。誕生日のお祝いを劇場でやっていることもある。

そうすると、子どもたちが中学生になると「好きな女の子と一緒に映画を見に行こう」となりますよね。劇場を訪れることが日常化している。しかも地域の企業のドリンクや食べ物も劇場で販売したり、アーティストが描いた絵もロビーで売っています。

――『若武者』の海外での反応はいかがですか。

関:ニューヨークの劇場のQ&Aコーナーでは、作品のテーマやキャラクターの描き方、そして画角(アスペクト比)など、映画の物語から技法に関するものまでレベルの高い質問がなされたことにびっくりしました。確実に作品が伝わっていると感じました。

尖った作品が日本国内でヒットするかどうかは未知数です。そして、尖った作品には出資が集まらないという傾向も残念ながらある。ただ、日本では少ない人数でも世界中にアプローチできれば、多くの人が見るかもしれない。New Counter Filmsの「カウンター」は「わかりやすさだけで動員見込みを立てる」ことに対するカウンターの意味もあります。

このレーベルは宣伝費も含めた予算規模を2500万円までと決めています。お金の規模を小さくして、日本だけではなく、海外も含めて絶対リクープするという姿勢で戦いたいと思っています。

なるべく楽しそうに結果を出したい

――最後に、今後の抱負をお聞かせください。

関:2021年から日本映画製作者協会の理事もやっていますが、映画業界には、資金や労働環境など様々な問題が山積しています。でも、問題点を声高らかに言うのは好きではないです。「楽しいよ」と言っている方が人が集まるし、きっと事態も良くなる。まずは僕たちが結果を出して、それが良さそうだと思ったら、どんどん真似して欲しいです。

そして、このビジネススキームを各社で導入して、海外だけでヒットする映画制作の会社が生まれてもいいと思います。

記者会見を開いてからは、大手の映画会社の人たちから多くの問い合わせが入っています。大手だろうがインディペンデントだろうが問題点は同じなんです。

映画界に限ったことではないのですが、先人たちが楽しそうにしていたら、憧れの職業になって人材も増えて、新しい才能がどんどん生まれるのではないでしょうか。

――鈴木さんはいかがでしょうか。

鈴木:僕はまだ業界に提言できるほどの立場にはいないと思っているので、関わった人が本当に良かったと思える作品を、なるべくいい環境で作るためにベストを尽くすしかないです。やはり動員と映画祭のノミネートでしか、世間の評価も発言権も得られないという状況の中で、何とかやれることをやって、良い作品を少しずつ作っていくしかない。

今年はプロデューサーを務めた山中瑶子監督の『ナミビアの砂漠』が、第77回カンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞しました。女性監督としては史上最年少という快挙で、少しずつですが、自分たちが信じる作品を作り続けていくための結果は出ていると感じています。

「New Counter Films」は現状をより良くしようとする試みの一つです。ぜひ多くの方々にこの試みを知ってもらって、若い作り手やお客さんにとって、日本映画界がよりクリエイティブで魅力的なものに感じていただけるようになっていくといいと思っています。

映画『若武者』Wakamusha

「New Counter Films」設立第一弾作品

5/25(土)より全国ミニシアターで、世界同時期公開中!

監督・脚本:⼆ノ宮隆太郎 主演:坂東龍汰、郄橋里恩、清水尚弥ほか

【ストーリー】

工場勤務の寡黙な渉(坂東龍汰)、血の気の多い飲食店員・英治(高橋里恩)、介護士として働く光則(清水尚弥)の3人は、数年前に事故で亡くなった幼馴染が眠る墓地に向かう。革命起こそうと言い出し、彼らは“世直し”と称して些細な違反や差別に対して無軌道に牙を剥いていくが、やがてその“世直し”は暴力へと変わり……。

