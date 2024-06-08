Ï·¤±´é¤Î¸¶°ø¡ÖËË¥³¥±¡×¤ò·âÂà¤¹¤ë¥«¥ó¥¿¥ó¤ÊÊýË¡
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬µÞÁý¤¹¤ë¡ÖËË¥³¥±¡×¡£Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ä¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤±¤É¡¢²þÁ±¤Ë¤ÏÈþÍÆÀ°·Á¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤á¤Ë¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°²½¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤È¡¢½ñÀÒ¡Ø´é¤Î¤æ¤¬¤ß¤¬¤È¤È¤Î¤¦¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤¤ì¤¤¤Ê»ä¤¬¸½¤ì¤ë¡Ù¡Ê¹âÌîÄ¾¼ùÃø¡¢¿¹²¼¿¿µª´Æ½¤¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹âÌî»á¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËË¥³¥±¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥±¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ï·¤±´é¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡ÖËË¥³¥±¡×
¡¡30¡Á40Âå¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¿Í¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤ë¡ÖËË¥³¥±¡×¡£
¡¡ËË¤¬¥³¥±¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÏ·¤±¤Æ¡¢¤ä¤Ä¤ì¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Çº¤à¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¡ÖËË¥³¥±¡×¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡ËË¤Î»éËÃ¤Î¸º¾¯¡×¡Ö¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¥Ï¥ê¤Î¸º¾¯¡×¡Ö£¹üÌ©ÅÙ¤Î¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦¹ü¤Î°à½Ì¡×¡Ö¤È´»õ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÈþÍÆÀ°·Á°Ê³°¤Ë²þÁ±ºö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤É¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°²½¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¤Ê¤ª¡¢½ÅÅÙ¤ÎËË¥³¥±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»éËÃÃíÆþ¡¢¹â¼þÇÈ¤Ë¤è¤ë¤¿¤ë¤ß¼£ÎÅ¡¢»å¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¤ÎÂÐ½èË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë