¡Úµð¿Í¡ÛÂÇ·âÂç¹×¸¥¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹à¼éÍð¸å°ä¾Éá¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤¬£·Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£°¡½£²¤ÇÀËÇÔ¡£à¸òÎ®ÀïÀä¹¥Ä´ÃËá¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤â¹¶¼é¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦¸Í¶¿¤¬ÀèÈ¯¡£ÀèÆ¬¤ÎÃæÀî¤ò»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¡¢Â³¤¯À¾Ìî¤¬Ãæ·øÊý¸þ¤ËÊü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Îµ÷Î¥¤ò¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¸«¸í¤Ã¤Æ¸åÊý¤Ø¤½¤é¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤¬»°ÎÝÂÇ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Æó»à»°ÎÝ¤«¤é£´ÈÖ¡¦À¾Àî¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡£³²ó¤Ë¤Ï¼ºÅÀ¤ËÍí¤ß¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤¿¤â¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ÂÀÅÄ¤ÎÊü¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÂÇµå¤Î½èÍý¤Ë¤â¤¿¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»°ÎÝÂÇ¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤â£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ÈàÄã¶õÈô¹Ôá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþÁ´ÂÎ¤â¼¾¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢£²°ÂÂÇÎíÉõÉé¤±¡££¸²ó£²¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¸Í¶¿¤ÏÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤·Á¤Ç¡¢£³ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö³°Ìî¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡ÊÂÇµå¤Ï¡Ë¿¿ÀµÌÌ¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡Ä¡×¤ÈÉ¾²Á¤Ëº¤¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¸å¤Ø¤ÎÎÈ¤È¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡£
¡¡½é¤Ã¤Ñ¤Ê¤Î¡Ö¥ß¥¹¡×¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¿·½õ¤Ã¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÏÀÅ¤«¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´¶¤¸¡£¡ÊÆüËÜµå³¦¤Ë¡ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤¹¤´¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ°¸þ¤¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»Ò¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¸Ä¡×¤ò¶¯¤¯»ý¤Ä°ìÈÌÅª¤Ê½õ¤Ã¿ÍÁª¼ê¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¹µ¤¨¤á¤Êµ¤¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤â¡ÖÍÛµ¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î½õ¤Ã¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥ß¥¹¤·¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤¼¡Ù¤¯¤é¤¤¤Îµ¤Ê¬¤Çµ¤¤Ë¤»¤ºÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿´¾ð¤ò»¡¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬Ç®¿´¤Ç¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î½õ¸À¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤ë¿Â»Î¤Ê¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÎËÞ¥ß¥¹Ï¢È¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤¬»×¤ï¤ÌàÂ¤«¤»á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£