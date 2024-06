ロックバンドSOPHIAの松岡充さんが主演する舞台「Change the World」の公開ゲネプロが行われ、松岡さんのほか、共演の辰巳雄大さん(ふぉ〜ゆ〜)、剛力彩芽さん、大林素子さん、金子昇さんが登壇しました。



【写真を見る】【松岡充】剛力彩芽の女優魂に感動「本物だな」 舞台「Change the World」公開ゲネプロ





本舞台は、「サイレント・トーキョー」のタイトルで映画化もされた舞台「And so this is Xmas」の続編で、三部作の2作目にあたる作品です。前作で起きた渋谷のテロ事件から2年後を舞台に、松岡さんは新たに起きた事件を追う刑事を熱演しています。







会見中、記者から “去年、今後2年間は音楽に専念すると言っていたと思いますが…“ と、過去の発言をツッコまれた松岡さんが “SOPHIAが今年結成30年で、来年がデビュー30周年なんで、この2年お芝居はお休みさせていただいてって、去年までは思ってたんです。すべてこの作品が悪いんです“ と話すと、会場は爆笑。続けて “この作品を読んでしまったら、やってみたいって。俳優を始めて20年になるんですけど、俳優魂がうずくというか“ と、作品の魅力に触れ、気持ちに変化があったことを説明しました。







また剛力さんは、役柄に合わせて髪をピンク色に染めてイメージを一新。その剛力さんが “最初はウィッグだったんですけど、役を生きていく中で、これはやっぱり染めたいなって“ と心境を明かすと、松岡さんは “一回全部、髪を真っ白にして(ピンクに)染めるというのは、女性にとって髪って命じゃないですか。ましてや女優さんで、この舞台のためにココまでやるのはすごく感動しましたね。本物だなと思いましたね“ と、剛力さんの 役に賭ける思い に感動したようでした。







さらに、辰巳さんが松岡さんとの共演について “すごくうれしいです。僕、高校時代にサッカー少年だったんですけど、そのときSOPHIAさんの曲が全国高校サッカー選手権のテーマソングだったんですよ。いまだに高校のサッカー部の仲間と会うと、カラオケで歌うんです“ と明かすと、松岡さんは “でも、たまに歌ってくれるんですけど、歌詞を間違えるんです“と暴露。辰巳さんが “イヤイヤイヤイヤ“ と松岡さんのモノマネを挟みながら歌い始めると、再び爆笑が起きていました。



舞台「Change the World」は、6月8日(土)〜16日(日) 東京・サンシャイン劇場にて上演されます。







