俳優の剛力彩芽、SOPHIAのボーカルで俳優の松岡充らが7日、都内で行われた舞台『Change the World』(8日〜16日上演、東京・サンシャイン劇場)の取材会に参加した。剛力は、鮮やかなピンクのロングヘアを披露した。剛力が演じるのは、主人公・世田(松岡)の相棒である刑事・天羽史。「見た目がこれですから(笑)、どんなキャラクターなんだろうと台本を読ませていただいたのですが、けいこの最後までキャラクターをつかみきれなかったところがあります。でもきょうのゲネプロでこのキャラを一つつかんだ気がします」とあす初日を迎える心境を語った。

ド派手なピンクヘアについては「地毛です!この舞台のために染めてエクステをつけています」といい、「実は最初はウィッグの予定だったんですが、天羽史というキャラクターを生きていく中で、これはやっぱり染めたいなと思いました」と明かした。タッグを組む松岡は、このピンクヘアについて「2回くらい真っ白にしてから染められていた。ましてや女優さんなのに、ここまでやるのは本物だなと感動しました。気合を感じました」とリスペクトを伝えた。本作は、秦建日子氏が2023年に発表した小説『Change the World』を原作に、秦氏自ら脚本を書き下ろし、舞台化する社会派ミステリ。『サイレント・トーキョー』のタイトルで映画化された秦氏の小説『And so this is Xmas』の続編で、それから2年後の東京が描かれる。渋谷で起きた爆弾テロ事件から2年後、錦糸町で新たな事件が起こり、渋谷テロ事件解決の立役者となった刑事の世田志乃夫(松岡)は、その事件を追う。この日は剛力、松岡のほか、秦建日子氏、辰巳雄大(ふぉ〜ゆ〜)、大林素子、金子昇も登場した。