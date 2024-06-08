スイス代表は本戦に臨む26名を発表…ゼキリやケビン・ムバブら12名が落選【ユーロ2024】

写真拡大

スイスサッカー協会(SFV)は7日、ユーロ2024に臨むスイス代表メンバー26名を発表した。

ムラト・ヤキン監督は、先月17日に発表した候補メンバー38名からFWアンディ・ゼキリ(ヘンク)やDFケビン・ムバブ(フルアム)、DFウリッセス・ガルシア(マルセイユ)ら12選手を外す決断を下した。

なお、ユーロ2024でグループAに入ったスイスは開催国ドイツ、ハンガリー、スコットランドと対戦する。今回発表されたスイス代表メンバーは以下のとおり。

◆スイス代表メンバー 26名

GK

ヤン・ゾマー(インテル/イタリア)

グレゴール・コベル(ドルトムント/ドイツ)

イボン・ムボゴ(ロリアン/フランス)

DF

レオニダス・ステルギウ(シュツットガルト/ドイツ)

セドリック・ツィズガー(ヴォルフスブルク/ドイツ)

シルヴァン・ヴィドマー(マインツ/ドイツ)

ニコ・エルベディ(ボルシアMG/ドイツ)

リカルド・ロドリゲス(トリノ/イタリア)

マヌエル・アカンジ(マンチェスター・シティ/イングランド)

ファビアン・シェア(ニューカッスル/イングランド)

MF

ファビアン・リーダー(スタッド・レンヌ/フランス)

ヴァンサン・シエロ(トゥールーズ/フランス)

ジェルダン・シャキリ(シカゴ・ファイアー/アメリカ)

アードン・ヤシャリ(ルツェルン)

レモ・フロイラー(ボローニャ/イタリア)

ミシェル・エビシェア(ボローニャ/イタリア)

グラニト・ジャカ(レバークーゼン/ドイツ)

デニス・ザカリア(モナコ/フランス)

ルベン・バルガス(アウクスブルク/ドイツ)

FW

ブリール・エンボロ(モナコ/フランス)

レナト・シュテフェン(ルガーノ)

シュテファン・ツバー(AEKアテネ/ギリシャ)

クワドウォ・ドゥア(ルドゴレツ/ブルガリア)

ノア・オカフォー(ミラン/イタリア)

ゼキ・アムドゥニ(バーンリー/イングランド)

ダン・エンドイエ(ボローニャ/イタリア)