スイス代表は本戦に臨む26名を発表…ゼキリやケビン・ムバブら12名が落選【ユーロ2024】
スイスサッカー協会(SFV)は7日、ユーロ2024に臨むスイス代表メンバー26名を発表した。
ムラト・ヤキン監督は、先月17日に発表した候補メンバー38名からFWアンディ・ゼキリ(ヘンク)やDFケビン・ムバブ(フルアム)、DFウリッセス・ガルシア(マルセイユ)ら12選手を外す決断を下した。
なお、ユーロ2024でグループAに入ったスイスは開催国ドイツ、ハンガリー、スコットランドと対戦する。今回発表されたスイス代表メンバーは以下のとおり。
◆スイス代表メンバー 26名
GK
ヤン・ゾマー(インテル/イタリア)
グレゴール・コベル(ドルトムント/ドイツ)
イボン・ムボゴ(ロリアン/フランス)
DF
レオニダス・ステルギウ(シュツットガルト/ドイツ)
セドリック・ツィズガー(ヴォルフスブルク/ドイツ)
シルヴァン・ヴィドマー(マインツ/ドイツ)
ニコ・エルベディ(ボルシアMG/ドイツ)
リカルド・ロドリゲス(トリノ/イタリア)
マヌエル・アカンジ(マンチェスター・シティ/イングランド)
ファビアン・シェア(ニューカッスル/イングランド)
MF
ファビアン・リーダー(スタッド・レンヌ/フランス)
ヴァンサン・シエロ(トゥールーズ/フランス)
ジェルダン・シャキリ(シカゴ・ファイアー/アメリカ)
アードン・ヤシャリ(ルツェルン)
レモ・フロイラー(ボローニャ/イタリア)
ミシェル・エビシェア(ボローニャ/イタリア)
グラニト・ジャカ(レバークーゼン/ドイツ)
デニス・ザカリア(モナコ/フランス)
ルベン・バルガス(アウクスブルク/ドイツ)
FW
ブリール・エンボロ(モナコ/フランス)
レナト・シュテフェン(ルガーノ)
シュテファン・ツバー(AEKアテネ/ギリシャ)
クワドウォ・ドゥア(ルドゴレツ/ブルガリア)
ノア・オカフォー(ミラン/イタリア)
ゼキ・アムドゥニ(バーンリー/イングランド)
ダン・エンドイエ(ボローニャ/イタリア)
ムラト・ヤキン監督は、先月17日に発表した候補メンバー38名からFWアンディ・ゼキリ(ヘンク)やDFケビン・ムバブ(フルアム)、DFウリッセス・ガルシア(マルセイユ)ら12選手を外す決断を下した。
なお、ユーロ2024でグループAに入ったスイスは開催国ドイツ、ハンガリー、スコットランドと対戦する。今回発表されたスイス代表メンバーは以下のとおり。
GK
ヤン・ゾマー(インテル/イタリア)
グレゴール・コベル(ドルトムント/ドイツ)
イボン・ムボゴ(ロリアン/フランス)
DF
レオニダス・ステルギウ(シュツットガルト/ドイツ)
セドリック・ツィズガー(ヴォルフスブルク/ドイツ)
シルヴァン・ヴィドマー(マインツ/ドイツ)
ニコ・エルベディ(ボルシアMG/ドイツ)
リカルド・ロドリゲス(トリノ/イタリア)
マヌエル・アカンジ(マンチェスター・シティ/イングランド)
ファビアン・シェア(ニューカッスル/イングランド)
MF
ファビアン・リーダー(スタッド・レンヌ/フランス)
ヴァンサン・シエロ(トゥールーズ/フランス)
ジェルダン・シャキリ(シカゴ・ファイアー/アメリカ)
アードン・ヤシャリ(ルツェルン)
レモ・フロイラー(ボローニャ/イタリア)
ミシェル・エビシェア(ボローニャ/イタリア)
グラニト・ジャカ(レバークーゼン/ドイツ)
デニス・ザカリア(モナコ/フランス)
ルベン・バルガス(アウクスブルク/ドイツ)
FW
ブリール・エンボロ(モナコ/フランス)
レナト・シュテフェン(ルガーノ)
シュテファン・ツバー(AEKアテネ/ギリシャ)
クワドウォ・ドゥア(ルドゴレツ/ブルガリア)
ノア・オカフォー(ミラン/イタリア)
ゼキ・アムドゥニ(バーンリー/イングランド)
ダン・エンドイエ(ボローニャ/イタリア)