Official髭男dism新作アルバム『Rejoice』Subtitleやミックスナッツなど16曲

Official髭男dismの新作アルバム『Rejoice』が、2024年7月24日(水)にリリースされる。

Official髭男dismの新作アルバム『Rejoice』

Official髭男dismの新作アルバム『Rejoice』は、メジャー3作目となるオリジナルフルアルバム。TVアニメ『SPY×FAMILY』オープニング主題歌「ミックスナッツ」、劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』主題歌「SOULSOUP」、フジテレビ系木曜劇場「silent」主題歌「Subtitle」、TVアニメ『東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』オープニング主題歌「ホワイトノイズ」など、全16曲が収録される。

Blu-ray/DVD盤にはライブ映像&ツアーメイキングを収録

また、2023年2月に開催されたホールツアーのファイナル公演「OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN」のライブ映像と、ツアーのメイキング映像「Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR」を収録したBlu-ray/DVD付きのパッケージも展開される。

このライブ映像は、2024年7月4日(木)・5日(金)・6日(土)・7日(日)の4日間、全国40の映画館で上映予定だ。

全国アリーナライブツアーも開催

なお、9月からは本作を引っ提げたライブツアー「Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -」が開催。福岡・マリンメッセ福岡A館を皮切りに、神奈川・Kアリーナ横浜、大阪・大阪城ホールなど全国5都市で全10公演が行われるアリーナツアーとなる。

作品情報

Official髭男dism 新作アルバム『Rejoice』

リリース日:2024年7月24日(水)

価格:

・CD+Blu-ray 5,720円

・CD+DVD 5,720円

・CD only 3,520円



<収録内容>

■CD

「Anarchy」(映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』主題歌)

「ミックスナッツ」(TVアニメ『SPY×FAMILY』オープニング主題歌)

「Subtitle」(フジテレビ系木曜劇場 『silent』主題歌)

「ホワイトノイズ」(TVアニメ『東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』オープニング主題歌)

「TATTOO」(TBS系金曜ドラマ『ペンディングトレインー8時23分、明日 君と』主題歌)

「Chessboard」(第90回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲)

「日常」(日本テレビ「news zero」テーマソング)

「SOULSOUP」(『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』主題歌)

ほか全16曲収録。

※収録曲順は未定。

※収録曲数、収録内容は変更になる場合あり。

■Blu-ray,DVD

OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN

01.Pretender

02.I LOVE...

03.Tell Me Baby

04.Choral A

05.Subtitle

06.parade

07.115万キロのフィルム

08.異端なスター

09.宿命

10.ミックスナッツ

11.Universe

12.Clap Clap

13.破顔

14.ホワイトノイズ

Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR

