Official髭男dism新作アルバム『Rejoice』Subtitleやミックスナッツなど16曲
Official髭男dismの新作アルバム『Rejoice』が、2024年7月24日(水)にリリースされる。
Official髭男dismの新作アルバム『Rejoice』
Official髭男dismの新作アルバム『Rejoice』は、メジャー3作目となるオリジナルフルアルバム。TVアニメ『SPY×FAMILY』オープニング主題歌「ミックスナッツ」、劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』主題歌「SOULSOUP」、フジテレビ系木曜劇場「silent」主題歌「Subtitle」、TVアニメ『東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』オープニング主題歌「ホワイトノイズ」など、全16曲が収録される。
Blu-ray/DVD盤にはライブ映像＆ツアーメイキングを収録
また、2023年2月に開催されたホールツアーのファイナル公演「OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN」のライブ映像と、ツアーのメイキング映像「Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR」を収録したBlu-ray/DVD付きのパッケージも展開される。
このライブ映像は、2024年7月4日(木)・5日(金)・6日(土)・7日(日)の4日間、全国40の映画館で上映予定だ。
全国アリーナライブツアーも開催
なお、9月からは本作を引っ提げたライブツアー「Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -」が開催。福岡・マリンメッセ福岡A館を皮切りに、神奈川・Kアリーナ横浜、大阪・大阪城ホールなど全国5都市で全10公演が行われるアリーナツアーとなる。
作品情報
Official髭男dism 新作アルバム『Rejoice』
リリース日：2024年7月24日(水)
価格：
・CD+Blu-ray 5,720円
・CD+DVD 5,720円
・CD only 3,520円
＜収録内容＞
■CD
「Anarchy」(映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』主題歌)
「ミックスナッツ」(TVアニメ『SPY×FAMILY』オープニング主題歌)
「Subtitle」(フジテレビ系木曜劇場 『silent』主題歌)
「ホワイトノイズ」(TVアニメ『東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』オープニング主題歌)
「TATTOO」(TBS系金曜ドラマ『ペンディングトレインー8時23分、明日 君と』主題歌)
「Chessboard」(第90回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲)
「日常」(日本テレビ「news zero」テーマソング)
「SOULSOUP」(『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』主題歌)
ほか全16曲収録。
※収録曲順は未定。
※収録曲数、収録内容は変更になる場合あり。
■Blu-ray,DVD
OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN
01.Pretender
02.I LOVE...
03.Tell Me Baby
04.Choral A
05.Subtitle
06.parade
07.115万キロのフィルム
08.異端なスター
09.宿命
10.ミックスナッツ
11.Universe
12.Clap Clap
13.破顔
14.ホワイトノイズ
Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR
【写真付きで読む】Official髭男dism新作アルバム『Rejoice』Subtitleやミックスナッツなど16曲