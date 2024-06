俳優の山粼賢人さん(29)が、7月開催のニューヨーク・アジアン映画祭で日本人初となる『The Best from the East Award』を受賞することが決定。喜びのコメントを寄せました。

同映画祭は、2002年に設立された北米でもっとも由緒あるアジア系映画の祭典です。山粼さんに贈られる『The Best from the East Award』は素晴らしい演技を披露した俳優に与えられる賞。山粼さんは『キングダム』シリーズでの魅力的で感動的な演技、アクションシーンでの見事なパフォーマンスなどが評価され、日本人初の栄誉に輝きました。

山粼さんは「キングダムという作品は自分にとって特別な作品の一つです。(主人公)信とともに成長してきたと言っても過言ではありません。この賞をいただくことができたのは、多くの人の支えがあってだと思っています。キングダムチームを代表していただきたいと思います! この様な評価をしていただいてさらに多くの人に作品が届くことは大変うれしいです。これからも俳優としても人としても大きくなっていきたいと思います」と、感謝の思いと意気込みを明かしました。

映画『キングダム』シリーズは、原泰久さんの漫画を原作に、天下の大将軍になることを志す主人公・信の戦いを描く物語。これまでに、2019年『キングダム』、2022年『キングダム2 遥かなる大地へ』、2023年『キングダム 運命の炎』の3作品が公開され、それぞれが興行収入50億超え、シリーズ累計観客動員数は1000万人を超える人気作です(東宝発表)。7月12日には、最新作『キングダム 大将軍の帰還』の公開を控えています。

映画祭は、現地時間7月12日〜28日にニューヨークのリンカーン・センターで開催され、山粼さんが登壇する予定だということです。