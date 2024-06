信州でワインと食の旅！シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー×Restaurant溪「日帰りツアー」

「シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー」と、信州フレンチとワインを楽しむ「Restaurant溪」が、信州産のワインと食をテーマに味わい、その魅力を探求する日帰りツアーを開催します。

シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー×Restaurant溪「15名限定 日帰りツアー」

『信州の恵みが織りなすワインと食の旅 第2弾』

開催日時:2024年7月11日(木)・20日(土)

参加費 :大人1名様 33,000円(税込)

※Restaurant溪でのディナー終了後、隣接する斎藤ホテルで宿泊も可能です。

日程 :13:00 上田駅温泉口発(バスで移動)―シャトー・メルシャン 椀子ワイナリーでワイナリー見学&ワインテイスティング会(約90分)―15:30 椀子ワイナリー発―16:10 斎藤ホテル着―16:30 Restaurant溪でメーカーズディナー(約3時間30分)―19:40 Restaurant溪発(バスで移動)―20:25 上田駅着、解散

「シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー」と、信州フレンチとワインを楽しむ「Restaurant溪」が、信州産のワインと食をテーマに味わい、その魅力を探求する日帰りツアーを2024年7月11日(木)・20日(土)に開催!

詳細URL:

https://www.saito-hotel.co.jp/pdf/wine/202407_wine-and-food.pdf

■世界最高のワイナリー100 日本で唯一4年連続ラインクインした「シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー」

日本産ワインの先駆者的存在、シャトー・メルシャン。

1877年に前身となる大日本山梨葡萄酒会社を設立し、1949年にはメルシャンブランドが誕生。

ブドウとひたむきに向き合い、探求と挑戦をくり返しながら独自のワインを生み出してきました。

そして、より高品質なブドウ栽培のために栽培適地を求めて2019年に誕生したのが、上田市丸子地区陣場台地にある「シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー」です。

椀子ワイナリー 畑

『日本を世界の銘醸地に』というヴィジョンのもとつくり出されるワインは、ワインツーリズムに取り組む世界最高のワイナリーを選出する『ワールド・ベスト・ヴィンヤード2023』で、日本のワイナリーでは唯一4年連続で選出され、アジアでNo.1を獲得するなど、世界に認められるワイナリーとして人気を博しています。

ワールド・ベスト・ヴィンヤード2023

■料理、空間、サービス…すべてを信州産で極める「Restaurant溪」

2022年にオープンした「Restaurant溪」は、斎藤ホテルによる新事業のレストランです。

斎藤ホテルは開湯から1200年、古くは湯治場として栄えた鹿教湯温泉で宿を構え、時代の変化と共に旅館からホテルへ変化していきました。

長年、ホテル運営と日帰りバスツアー企画を通じ、地元地域の産業・個人農家の方をはじめ県内のさまざまな方と深く関係を築く中で「お世話になっている地元の産業を巻き込み、鹿教湯温泉斎藤ホテルから信州のさまざまなブランドを発信し、鹿教湯温泉を発展させていきたい」という想いのもとRestaurant溪をオープンしました。

Restaurant溪 外観

レストランでは、信州のおもてなしをテーマにした“信州フレンチ”とNAGANO WINEを提供。

全10品からなる“信州フレンチ”のフルコースでは、信州サーモンや真田丸地鶏、信州大王イワナ、信州黄金シャモ、地元の朝どれ野菜といった長野県内の豊かな食材を主役にしています。

信州のさまざまな産業・文化背景を、食事を楽しむという体験を通して触れていただけるように、建物からお客様の手元に至るまで信州産を取り入れ、物や生産者にまつわるエピソードも添えながら信州に根付いてきた文化背景を食事と一緒に案内をしています。

Restaurant溪が目指すガストロノミーツーリズムのあり方は、「信州ブランドアワード2023」NAGANO GOOD DESIGN部門で部門賞を受賞するなど評価され始めています。

Restaurant溪 料理例

■シャトー・メルシャン 椀子ワイナリーの特別バスツアー&メーカーズディナー

2024年7月11日(木)・20日(土)、シャトー・メルシャン 椀子ワイナリーとRestaurant溪が『信州の恵みが織りなすワインと食の旅 第2弾』(日帰りツアー)を開催します。

当日はシャトー・メルシャン 椀子ワイナリーでテイスティング付きのワイナリー見学(約90分)からスタート。

畑を見渡せばブドウの木は青々と葉を茂らせ、原料となる房も成長し、品種によっては着色が始まる時期です。

椀子ワイナリー ブドウ

見学後はバスで鹿教湯温泉にあるRestaurant溪に移動し、メーカーズディナーを楽しめます。

希少な信州産食材を大胆にアレンジしたコース料理と、椀子ワイナリー長セレクトの椀子ペアリングコース(7種)を堪能する至極の「信州マリアージュ」。

食事スタイルは椀子ワイナリー長にペアリングワインを紹介していただきながら、 お食事を楽しめます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 信州でワインと食の旅!シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー×Restaurant溪「日帰りツアー」 appeared first on Dtimes.