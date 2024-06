ジャマイカメディアの『ジャマイカ・スター』は6日、ジャマイカ代表の新ユニフォームが発表されたと伝えた。ジャマイカの新ユニフォームは国鳥のハチドリと国花のユソウボクをデザインした黄色がメインの1stユニフォームと、そのデザインをより細かく配置した緑色がメインの2ndユニフォームとなった。『ハイプ・ビースト』は「ピッチ上、スタンド、さらには街中でもポップなユニフォームになる」とおしゃれなデザインであることを示している。

Jamaica’s new kits have been unveiled



Thoughts? pic.twitter.com/ongPvHJKF1