Furui Rihoが<Billboard Live Tour -Do What Makes You Happy->を10月19日 東京、10月20日 大阪にて開催する。ビルボードライブでのライブ開催は、自身初。Furui Rihoは「初めてのビルボードライブ・ツアーを開催できること、とても光栄に思っています。タイトルは<Do What Makes You Happy>。このライブを見に来てくれた皆さんが、それぞれ何か“しあわせ”を持ち帰ってくださると嬉しいです。信頼するバンドメンバーと共にいつもとは一味違ったライブをお届けする予定です! 会場でお会いしましょう!」とコメントしている。

<Furui Riho Billboard Live Tour -Do What Makes You Happy->

【ビルボードライブ東京】(1日2回公演)

2024/10/19(土)

1stステージ 開場15:00 開演16:00

2ndステージ 開場18:00 開演19:00

http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=15070&shop=1



【ビルボードライブ大阪】(1日2回公演)

2024/10/20(日)

1stステージ 開場15:00 開演16:00

2ndステージ 開場18:00 開演19:00

http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=15071&shop=2



《出演》

Furui Riho(Vo)

ハナブサユウキ(Key / Bandmaster)

坂本遥(Gt)

Naoki Kobayashi(Ba)

守真人(Dr)

Ma-chang(Cho)



《チケット情報》

サービスエリア ¥7,800〜

カジュアルエリア ¥7,300(1ドリンク付)

※飲食代金別

※席種により別途指定料が必要



《発売日》

2024/6/13(木)正午12:00=Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)

2024/6/20(木)正午12:00=一般予約受付開始(ビルボードライブ/e+/ぴあ)

*チケットはビルボードライブ公式HPおよびプレイガイド(e+・ぴあ)にてご購入いただけます。ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際には、無料のゲスト登録が必要となります。



《ビルボードライブ公式HP》

http://www.billboard-live.com/



《公演に関するお問い合せ》

ビルボードライブ東京 03-3405-1133

〒107-0052

東京都港区赤坂9丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス4F



ビルボードライブ大阪 06-6342-7722

〒530-0001

大阪市北区梅田2丁目2番22号 ハービスPLAZA ENT B2

