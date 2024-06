XYから、バンドメンバー5名による初の“アメーバ式“デジタルシングル「YG」が本日リリースされ、あわせてMVも公開された。XYはバンドグループの5人、ダンスボーカルグループの8人の計13人で構成されていおり、それぞれでの活動も行いながら、両グループ内でメンバーが流動的に行き来し、アメーバのように形を変えて活動している。これまではイベントやライブにおいて、その変幻自在な姿を見せる事はあったが、 “アメーバ式“でのデジタルシングルをリリースするのは今回が初めてとなる。

XY Band Song 「YG」



配信リンク:https://xytokyo.lnk.to/Band_YGMusic by BLUE BLOOD / GAIWords by YOSHI / KYOHEY / GAIArrangement by GAI / Ayumu Minezawa(strings arrange)Produced by YOSHIKI