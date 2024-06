クリエイターユニット「HoneyWorks」によるクリエイターチーム「MARUMOCHI from HoneyWorks」のYouTubeチャンネルが開設された。「MARUMOCHI from HoneyWorks」では、HoneyWorksがプロデュースする音楽ユニット・ハコニワリリィを始めゲストボーカルを招いたアニメ主題歌等の音楽リリースや、MARUMOCHIがプロデュースし、ハコニワリリィのメンバーHanon・Kotohaの声を元に開発されたソフトウェアCeVIO AI「箱庭ハノ」「箱庭コト」のリリース、また「HoneyWorks」の大人気コンテンツ「告白実行委員会」に続く「MARUMOCHI from HoneyWorks」原作の新規音楽コンテンツシリーズの展開等も予定されいる。今秋より本格始動予定とのことで、これからの活動を楽しみにして欲しい。

MARUMOCHI from HoneyWorks情報

「MARUMOCHI from HoneyWorks」とは、「HoneyWorks」のGomとサポートメンバーKaoruが立ち上げたクリエイターチーム。楽曲制作を中心に行い、音楽プロデューサーとしての役割を担う。その他にも映像制作、レコーディング、レコーディングエンジニアリング、ライブ運営、アーティストマネージメントなど、クリエイティブレーベルとして総合的ソリューションの提供を行っている。

「MARUMOCHI from HoneyWorks」とは、「HoneyWorks」のGomとサポートメンバーKaoruが立ち上げたクリエイターチーム。楽曲制作を中心に行い、音楽プロデューサーとしての役割を担う。その他にも映像制作、レコーディング、レコーディングエンジニアリング、ライブ運営、アーティストマネージメントなど、クリエイティブレーベルとして総合的ソリューションの提供を行っている。

関連リンク

◆MARUMOCHI from HoneyWorks オフィシャルサイト

◆MARUMOCHI from HoneyWorks オフィシャルYouTube

◆MARUMOCHI from HoneyWorks オフィシャルX

◆MARUMOCHI from HoneyWorks オフィシャルYouTube◆MARUMOCHI from HoneyWorks オフィシャルX

◆ ◆ ◆【Gom(HoneyWorks)コメント】MARUMOCHI from HoneyWorksが正式に発表となりました。当初MARUMOCHIはHanon、Kotohaをサポートするために、HoneyWorksのサポートメンバーのKaoruとなんとなく使い始めた広義な名称でした。(はのまる、こともち由来になります。)HoneyWorksサポートメンバーが使ったり、主に共作した際に使ってきました。今ではサポートメンバーやスタッフが増え規模が大きくなり、他アーティストのクリエイティブをプロデュースするほどに成長し、MARUMOCHI LABELとして映像や楽曲をリリースするようにもなりました。今後もMARUMOCHI名義でチームとして大元のHoneyWorksのクリエイティブを支える場面もあると思いますし、全く別のシーンでバリエーションのあるクリエイティブも担当していく予定です。MARUMOCHIがプロデュースして開発を進めているCeVIO AI「箱庭ハノ」「箱庭コト」も発表され、「Hanon」「Kotoha」の声を元にした楽曲が今まで以上に生まれることが期待されます。そしてより多くの作家との作品作りを積極的に行うきっかけになると確信しています。レコーディングエンジニア、スタジオ業務、ライブ運営、アーティストマネージメントなどもやっているので、裏方だったり、アーティスト名だったり、プロデューサーだったりが混在して、「MARUMOCHI」の実態がさらに謎めいていく可能性もありますが何卒よろしくお願いします。◆ ◆ ◆