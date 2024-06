フレーム一体型バッテリー採用！ジック「TRANS MOBILLY e-UNITY7016／TRANS MOBILLY e-UNITY207」

ジックは、TRANS MOBILLYより、フレーム一体型バッテリー(フレームインバッテリー)を採用した「TRANS MOBILLY e-UNITY7016」「TRANS MOBILLY e-UNITY207」を7月初旬に発売します。

ジック「TRANS MOBILLY e-UNITY7016/TRANS MOBILLY e-UNITY207」

「E-BIKEで自由と冒険のストーリーが始まる。」

フレームインバッテリー【PAT】

■フレーム一体型バッテリー

バッテリーがフレームに収まる、フレームインバッテリーを採用

機能性とスタイリッシュなデザインを兼ね備えた電動アシスト自転車を実現

■鍵を回すと、バッテリーが跳ね上がる!

鍵を回すと、バッテリーが跳ね上がる設計により、バッテリーの取り外しが簡単

充電の際に便利

■空気抵抗の低減と安定性

フレーム内にバッテリーを収めることで、空気抵抗が減少し、より効率的な走行が可能

また車体の中央にバッテリーを収納することで車体の重量配分が均等になり、安定性が向上

■アルミエアロフレーム

空気抵抗を低減させるように空力を意識した軽量アルミエアロフレーム(ホリゾンタル)を採用

■コントロールパネル

【エコモード】【スタンダードモード】【ハイモード】【アシストオフモード】の4つの走行モードを搭載

コントロールパネルは走行モード、スピードメーター走行距離、バッテリー残量等の情報を表示

見た目も性能も一線を画す。

平地も坂道も、オールラウンドな自転車で自由な冒険へ

TRANS MOBILLY e-UNITY7016(トランスモバイリー イーユニティー7016)

■Spec

フレーム :Aluminum

重量 :総重量約16.7kg

タイヤサイズ :700×32C

ブレーキ :Vブレーキ

アシストモード :4モード(アシストなし【0モード】含む)

コンポーネント :SHIMANO Claris 16speed

走行距離 :約40km(エコモードでの走行時)

補助速度範囲 :0〜10km比例補助/10〜24km逓減補助

モーター型式 :直流ブラシレスモーター

モーター定格出力 :250W

バッテリー型式 :充電式リチウムイオンバッテリー

バッテリー定格出力:25.2V

バッテリー容量 :5.2Ah

バッテリー寿命 :約300回

電源 :AC100〜240V

消費電力 :131.04Wh

充電器定格出力 :DC29.4V 1.5A

充電時間 :約4時間

カラー :Matte Black/Matte Gray

価格 :154,000円(税込み169,400円)

コンパクトボディに宿る、大きな可能性。

究極の機動力とスタイルで、街中を自在に駆け抜ける。

TRANS MOBILLY e-UNITY207(トランスモバイリー イーユニティー207)

■Spec

フレーム :Aluminum

重量 :総重量約15.7kg

タイヤサイズ :20×1-3/8(451)

ブレーキ :Vブレーキ

アシストモード :4モード(アシストなし【0モード】含む)

コンポーネント :SHIMANO Tourney 7speed

走行距離 :約40km(エコモードでの走行時)

補助速度範囲 :0〜10km比例補助/10〜24km逓減補助

モーター型式 :直流ブラシレスモーター

モーター定格出力 :250W

バッテリー型式 :充電式リチウムイオンバッテリー

バッテリー定格出力:25.2V

バッテリー容量 :5.2Ah

バッテリー寿命 :約300回

電源 :AC100〜240V

消費電力 :131.04Wh

充電器定格出力電圧:DC29.4V 1.5A

充電時間 :約4時間

カラー :Matte Black/Matte Gray

価格 :135,000円(税込み148,500円)

