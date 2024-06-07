¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¦£Ç¶°ðºÊ¾Þ¡Û¿¹³î¹Ô¡¡³ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â£²Ãå¤Ç½à·è¤Ø¤Î¾¡Éé¶î¤±À®¸ù¡Ö¥Î¥ë¥ÞÃ£À®¡×
¡¡¥Ê¥¤¥¿¡¼³«ºÅ¤Î°ËÀªºê¥ª¡¼¥È£Ç¶¡Ö°ðºÊ¾Þ¡×¤Ï£·Æü¤Î£³ÆüÌÜ¡¢½à¡¹·è¾¡Àï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î£·£Ò¤Ç¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£°¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï£²Ãå¤ËÆþÀþ¤·¡¢½à·è¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡»îÁö¤Ï£³¡¦£³£³ÉÃ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼Ãæ¡¢¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¡£¥ì¡¼¥¹¤â£·ÈÖ¼ê¤«¤éÃå¼Â¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¡£¤¿¤À¡Ö¾¡Éé¥¿¥¤¥ä¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤³ê¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê£²¼þ¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¿¥¤¥ä¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³ê¤ê¤Î¸¶°ø¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÉý¤¬Ã»¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤°¾å¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¤¸¡£¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤òÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÅÀ¸¡¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤òÂØ¤¨¤ë¡×¤È½¤Àµ¤¹¤ë¹½¤¨¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤¿¡×¾õÂÖ¤Ç£²Ãå¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÁÇÀ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡½à·è¤Ø¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï£²¿Í¤À¤±¤È¤¤¤¦¾¡Éé¶î¤±¤ËÀ®¸ù¤·¡Ö£Æ»ý¤Á¤À¤«¤é¥Î¥ë¥ÞÃ£À®¡×¤È¾Ð¤¦¤¬¡¢£³ÆüÌÜ¤Î¾É¾õ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ì¤Ð¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ï¤¢¤ë¡£¡ÖÌµÍý¤À¤è¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¸À¤¦¤¬ÀÚ¤ì¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡Ê¥³¥ó¥Þ¡Ë£±£°¤òÁ´Â®¤Ç¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¡£¤½¤ÎÄÌ¤êÀÚ¤Ã¤Æ¹¶¤á¾å¤²¡¢°ðºÊ¾ÞÍ¥½Ð¤òÁÀ¤¦¡£