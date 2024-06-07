ºî¶Ê²È¡¦½ÓÎ¶¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSizuk¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season Ⅱ¡ÙED¥Æー¥Þ¡ÖPara Bellum¡×ÇÛ¿®·èÄê ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ»ëÄ°Æ°²è¸ø³«
¥¢¥Ë¥á¡¦¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¿ô¡¹¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ëºî¶Ê²È¡¦½ÓÎ¶¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSizuk¡×(¥è¥ß:¥·¥º¥¯)¤Î¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season Ⅱ¡ÙED¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤ë10th ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPara Bellum¡×¤¬7·î18Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊC¡ËºÙ²»·¼¡¦ÇÆéÁó/KADOKAWA/¥¥ßÀï2À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÖPara Bellum¡×¤Ïºî¶Ê¤ò½ÓÎ¶¤¬¼ê³Ý¤±¡¢ºî»ì¤Ë¡ÖÂþÌîºÚÅ¦¡×¡¢ÊÔ¶Ê¤Ë¡ÖÆ£ÅÄ½ßÊ¿(Elements Garden)¡×¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Öredjuice¡×¡¢¤½¤·¤Æ²Î¤¤¼ê¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖAliA¡×¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¡ÖAYAME¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ñ¥ïー¥Á¥åー¥ó¡£ÇÛ¿®¾ðÊó¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖPara Bellum¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È»ëÄ°Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Sizuk 10th Digital SingleŽ¢Para BellumŽ£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ¡ÊC¡ËºÙ²»·¼¡¦ÇÆéÁó/KADOKAWA/¥¥ßÀï2À½ºî°Ñ°÷²ñ
Sizuk¤Ï¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿å¼ùÆà¡¹¤ä³ý¸¶¼ÂÎ¤¤é¿Íµ¤À¼Í¥¡¢AKB48¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî¶Ê²È¡¦½ÓÎ¶¤¬¡¢²Î¤¤¼ê/ºî»ì²È/ÊÔ¶Ê²È/¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¶¦¤Ë²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¡ÖSizuk¡×¤Îº£¸å¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£