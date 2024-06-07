ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

メキシコ消費者物価指数（CPI）（5月）

予想 -0.1% 前回 0.2%（前月比)

予想 4.8% 前回 4.65%（前年比)



21:30

カナダ雇用統計（5月）

予想 2.0万人 前回 9.04万人（雇用者数・前月比)

予想 6.2% 前回 6.1%（失業率)



カナダ設備稼働率（2024年 第1四半期）

予想 N/A 前回 78.7%



米雇用統計（5月）

予想 19.0万人 前回 17.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 3.9% 前回 3.9%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)

予想 4.0% 前回 3.9%（平均時給・前年比)



23:00

米卸売在庫（確報値）（4月）

予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 0.4% 前回 -1.3%（卸売売上高・前月比)



23:15

ラガルドECB総裁、講演



※予定は変更されることがあります。

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