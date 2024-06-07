21:00
メキシコ消費者物価指数（CPI）（5月）
予想　-0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　4.8%　前回　4.65%（前年比)

21:30
カナダ雇用統計（5月）
予想　2.0万人　前回　9.04万人（雇用者数・前月比)
予想　6.2%　前回　6.1%（失業率)

カナダ設備稼働率（2024年 第1四半期）
予想　N/A　前回　78.7%

米雇用統計（5月）
予想　19.0万人　前回　17.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　3.9%　前回　3.9%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.2%（平均時給・前月比)
予想　4.0%　前回　3.9%（平均時給・前年比)

23:00
米卸売在庫（確報値）（4月）
予想　0.2%　前回　0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　0.4%　前回　-1.3%（卸売売上高・前月比)

23:15　
ラガルドECB総裁、講演

※予定は変更されることがあります。