深刻な洪水被害を受けたブラジル名門、泥が残ったユニフォームを着用…試合後にはチャリティー出品

ブラジル南部で発生した大洪水によりスタジアムが冠水するなど大きな被害を受けたインテルナシオナルは、汚れた水に浸され泥が残ったユニフォームを国際大会で着用。そのユニフォームをチャリティー用途でオークションに出品すると6日に公式サイトで発表した。ブラジル南部では4月下旬から続いた豪雨の影響で、リオ・グランデ・ド・スル州の主要河川グアイバ川の堤防が決壊。同州の中心都市ポルト・アレグレでは街全体が冠水するなど深刻な被害が広がり、現在も水が引かない地域があるなど人々は苦しい生活を強いられている。

Leilão pelo povo gaúcho



🇦🇹 O uniforme utilizado pelo Inter com as "marcas da enchente" será leiloado em prol do RS. As peças históricas usadas pelos nossos jogadores na retomada do Colorado aos jogos agora podem ser suas. ❤



🥰 Dê seu lance e ajude!



Nós jogamos juntos! 💪… pic.twitter.com/y2Rs6ETLsT