¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛµÜ±º·ò¿Í¡¢¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¤éÀèÈ¯¤â¡Ä¶¯¹ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ö£Î£Ì¡ËÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÃË»ÒÂè£²½µÊ¡²¬Âç²ñ£´ÆüÌÜ¡Ê£·Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¡¦À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¡Ë¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£´°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±£±°Ì¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£°¡½£³¤ÇÇÔÀï¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£µ¾¡£²ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤Þ¤Ç£µ£°Æü¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬°ìÉô¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ò²¹Â¸¡£ÆüËÜ¤â¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ö¥é¥ó´ÆÆÄ¤¬£µÆü¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¸å¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¼ç¾¡¦ÀÐÀîÍ´´õ¡Ê¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¡¢¹â¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤«¤é³°¤ì¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿µÜ±º·ò¿Í¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¡Ë¡¢¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡ÊÀìÂç¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ì¡£µÜ±º¡¢¹ÃÈå¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¬¡¢¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÊÉ¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££¸Æü¤Ë¤Ï¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£