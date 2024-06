バウムクーヘン専門店を支援！せんねんの木「クラウドファンディング挑戦」

せんねんの木は、2024年6月10日(月)よりクラウドファンディングへ挑戦します。

せんねんの木「クラウドファンディング挑戦」

■プロジェクト名: 詐欺なんかに負けない!笑顔で跳ね返してみせる

開催日時 : 2024年6月10日(月)10:00〜7月31日(水)20:00

プラットフォーム: せんねんの木HP

https://www.sennennoki.com/

目標金額 : 3,000,000円

新感覚の冷やして食べる二層のバウムクーヘン専門店 せんねんの木では、2024年6月10日(月)よりクラウドファンディングへ挑戦!

今回発生しました出来事を動画にまとめました。

まずはこちらを確認してください。

とろなまバウム

フレンチバウム

■リターン内容

・リターンなしのご支援3千円/1万円/5万円/10万円/50万円

・お店で購入できる商品券コース

10,000円→12,000円分の商品券(20%)

30,000円→39,000円分の商品券(30%)

100,000円→135,000円分の商品券(35%)

500,000円→700,000円分の商品券(40%)

・WEB購入できる商品券コース

10,000円→12,000円分の商品券(20%)

30,000円→39,000円分の商品券(30%)

100,000円→135,000円分の商品券(35%)

500,000円→700,000円分の商品券(40%)

