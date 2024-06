テレビ朝日系で14日放送『ミュージックステーション』2時間スペシャル(後8:00)の出演アーティスト第2弾と楽曲が7日、公式サイトで発表された。なにわ男子は、新曲「Alpha」と嵐の名曲「夏疾風」のカバーの2曲を披露。5年ぶりのアルバム『放生会』で“七人の歌姫”とコラボレーションしたことで話題の椎名林檎は、AIとのコラボ曲「生者の行進」を歌唱する。Mステ初出演となるPSYCHIC FEVERは「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」を、DA PUMPはブレイクダンサーShigekixとのスペシャルコラボでニューシングル「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」を披露する。

すでに出演が発表されていたアーティストの楽曲も発表。Mrs. GREEN APPLEは、新曲「コロンブス」「Dear」の2曲を、日本のテレビ初歌唱となる7人組HIPHOP/R&Bガールズグループ・XGは、「X-GENE」「WOKE UP」の2曲をパフォーマンスへ。THE YELLOW MONKEYはニューアルバム収録曲「罠」を、anoは高校生とのコラボでを「ちゅ、多様性。」を披露する。■『ミュージックステーション』2時間SP出演者&楽曲ano「ちゅ、多様性。」(高校生とのSPコラボ)XG「X-GENE」「WOKE UP」THE YELLOW MONKEY「罠」PSYCHIC FEVER「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」椎名林檎とAI「生者の行進」DA PUMP「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」(ブレイクダンサーShigekixとのSPコラボ)なにわ男子「Alpha」「夏疾風」(嵐の名曲をSPカバー)Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」「Dear」