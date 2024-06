■SixTONES・Snow Man・Kis-My-Ft2の衣装スペースやケータリングエリアにも潜入

二宮和也・中丸雄一(KAT-TUN)・山田涼介(Hey! Say! JUMP)・菊池風磨(timelesz)によるYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』が、5月30日に京セラドーム大阪で行われたコンサート『WE ARE!Let’s get the party STARTO!!』の舞台裏動画を公開した。

中丸、山田、菊池は、この日のライブで共演。ポストした中丸は

「中丸です。大阪公演の本番前にカメラ回しました。出演してくれた皆様、ありがとうございました~。ちなみにライブは大成功でした」

というメッセージを添えている。

しょっぱなから「大阪来てますぅ~」と中丸が言えば、「イェ~!」と応える菊池。そして自撮り棒を揺らしまくる山田と、3人ともテンションが高い。菊池は「ばだ、お客さん入っていないから(声が)響きますね」と言い間違ってしまい、すかさず山田が「ばだ?」とツッコんでいた。

菊池は「この瞬間をお届けできること、あまりないんじゃないんですかね」と、準備中の客席を一生懸命に撮影。しかし山田が「風磨、(カメラが)回っていないって」と、再びツッコミ。しかも取り乱したのか「大阪城ホールです」と会場を間違う菊池だった。

映像チェックの様子を映したり、スタッフへの感謝を述べつつ、開場時間が近づいたので3人は楽屋エリアへ。さっそく、なにわ男子の衣装が並んだスペースや、大きなトロッコをチェック。

SixTONESの衣装を「治安が悪い」と言う菊池に、「ギラギラしてるね」と山田がフォロー。さらに山田は、Kis-My-Ft2の衣装スペースで「宮田(俊哉)くんが、このセットアップを着ると、マジでピーターパンなの。実写化できるぐらい」と表現していた。

フォトスポットにたどり着くと、「俺も入れろよ!」と叫ぶ菊池に撮影をさせて、中丸と山田がツーショット状態に。スタッフから撮ってもらった写真にはうまく写り込んでいて、「うれしい」と笑顔を見せる菊池。

次にやってきたのはケータリングエリア。カフェやお寿司が並ぶなか、たこ焼き屋も。お腹が空いた中丸はたこ焼きを注文する。

そこにやってきたのは佐野晶哉(Aぇ! group)。中丸に「ネギ乗せたほうがいいです」と勧める佐野に、「たこ焼きを獲得するにはギャグが必要なの」と菊池が無茶ぶり。「中丸くんも(佐野のギャグが)ダメだったら食えないっす」と言い切る。

「任せてください、先輩のために」と頼もしく引き受けた佐野。そして「バレンタイン当日、なかなかモテないX JAPANのToshlさん」というお題で、「くーれないー!」とハイトーンで叫ぶ。

菊池が「ビッグネームに免じて合格です」と言うと、中丸は「タイトルの段階でオチが見える」とキビしい指摘。すると、その後ろに小瀧望(WEST.)が「2回目のかすうどん」を食べに登場。

しかし佐野が「ギャグが受けなかったんで、俺はたこ焼きを食べられない。小瀧くんも(ギャグを)」と振り、「そんなハードなことしてんの!?」と小瀧は驚く。菊池が「小瀧は二枚目の担当なんで無理か」と言い、中丸や山田も「無理か」とあきらめたところ、「僕が12年ぐらい連れ添っている一発ギャグがある」と明かす小瀧。

そして「ヘッド、ショルダー、ニー、リーゼント!」と声を大にして歌いながら体を張ったギャグを披露。判定を任された佐野は「失格!」とバッサリ。全員が爆笑に包まれた。

ケータリングを出ると、メイク中の松田元太(Travis Japan)に出くわす。小瀧に「そこでメイクしてもらってんの?」と言われ、慌てたのか「あっちょパンパンで」と返答する松田。山田は「あっちょ(笑)」と、また言い間違いに鋭くツッコんでいた。

松田の後ろには末澤誠也(Aぇ! group)も。松田と末澤を「兄弟みたい」「似てる」口々に言う山田と菊池。

最後は小瀧に「TJ!」とスイッチを押され「トラビスジャパンとものりじんない」と早口でまくしたてた松田。しかし、言わせておいて「おつかれっした」と笑いながら立ち去る!?容赦ない『よにのちゃんねる』だった。

