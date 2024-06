WANDSが本日6月7日22時、最新曲「大胆」の初ライブ披露時の映像をオフィシャルYouTubeチャンネルにプレミア公開することが発表となった。同ライブ映像は、2024年4月に大阪で開催された音楽イベント<Japan Anison & Rock Festival 2024>でのパフォーマンスを収めたものだ。WANDS第5期初のホールツアー<WANDS Live Tour 2024 〜BOLD〜>開催を間近に控えてのライブ映像公開となる。

■WANDS「世界が終るまでは…」/ THE FIRST TAKE



2024年5月31日(金)22時よりプレミア公開https://youtu.be/2dXwlykNemw