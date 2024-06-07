¡Úµð¿Í¡Û½©¹Í¥¿Í¡¡°ìÎÝ¼éÈ÷¤Çà¼ººöÌ¤¿ëá¡Ä¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÇÈ½ÄêÊ¤¤ê°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Û¥Ã¡×
¡¡µð¿Í¡¦½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£·Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££¶²ó¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷¤Ç¡Ö¥Ò¥ä¥Ã¤È¤·¤¿¡×¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¶²ó¡£ÀèÆ¬¡¦ÂÀÅÄ¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï°ìÎÝÊý¸þ¤ØÅ¾¤¬¤ëÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò°ìÎÝ¡¦½©¹¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¤ª¼ê¶Ì¡£¹²¤Æ¤ÆÇòµå¤ò½¦¤¤Ä¾¤·¤Æ°ìÎÝ¤Î¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¸Í¶¿¤ØÁ÷µå¤¹¤ë¤â¡¢ºÝ¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÎÝ¿³¤Ï¡Ö¥»¡¼¥Õ¡×¤ÎÈ½Äê¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤«¤µ¤º¥Ù¥ó¥Á¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÍ×µá¡£¿ôÊ¬´Ö¤Î¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤Î·ë²Ì¡¢¤ï¤º¤«¤ËÁ÷µå¤ÎÊý¤¬Áá¤¯ÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢È½Äê¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¤âÎä¤ä´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Î½©¹¤ÏÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎÏ¶¯¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï£·²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢Æó»àËþÎÝ¤«¤é¥½¥È¤Î¥Õ¥é¥Õ¥é¤È¾å¤¬¤Ã¤¿º¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÊáµå¤Ç¤¤º¡¢£³ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½©¹¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈËâ¤¬º¹¤·¤Æ¡£ËÍ¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Ë¤¢¤ì¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤·¤ÆÊá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Êá¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Îà¼ººöÌ¤¿ëá¤Ï½©¹ËÜ¿Í¤â´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£