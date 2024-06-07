【RIZIN】クレベル・コイケ、アーチュレッタ戦は「簡単な試合じゃない」難しさ話しつつ “勝ちへのこだわり”語る
『Yogibo presents RIZIN.47』の試合前インタビューが7日に行われ、出場する選手が意気込みを語った。
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