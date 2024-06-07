【オリコン】松岡茉優と結婚の有岡大貴所属・Hey! Say! JUMPの主な記録 デビューから33作すべて「週間シングル」1位
8人組グループのHey! Say! JUMP・有岡大貴（33）と俳優の松岡茉優（29）が7日、書面を通じて結婚を報告した。Hey! Say! JUMPメンバー初の既婚者となった。
【写真あり】貴重なバディショット！『anan』表紙に登場した山田涼介＆有岡大貴
有岡が所属するHey! Say! JUMPのオリコンの主な記録は以下の通り。記録は6月10日付現在のもの。
■Hey! Say! JUMPの主な記録
・デビュー（1st）シングルから最新シングルまで全33作すべて「オリコン週間シングルランキング」1位獲得
・1stアルバムから最新アルバムまで全11作すべて「オリコン週間アルバムランキング」1位獲得
■Hey! Say! JUMPの主なシングル記録
・デビュー（1st）シングルから33作連続、通算33作のオリコン週間シングルランキング1位獲得（メジャー・デビューシングル「Ultra Music Power」（2007年11月14日発売）から、最新シングル「DEAR MY LOVER / ウラオモテ」（2023年5月31日発売）まで）
■Hey! Say! JUMPのシングル累積売上記録TOP3
1位：「Ultra Music Power」（2007年11月14日発売）最高1位、累積売上36.0万枚
2位：「White Love」（2017年12月20日発売）最高1位、累積売上32.0万枚
3位：「真剣SUNSHINE」（2016年5月11日発売）最高1位、累積売上31.5万枚
■Hey! Say! JUMPの最新アルバム記録
・アルバム『PULL UP!』（2023年12月6日発売）
2023年12月18日付「オリコン週間アルバムランキング1位」、初週20.0万枚（19万9895枚)
■Hey! Say! JUMPの主なデジタル記録
・デジタルアルバム『P.U!』（2023年10月24日発売）
2023年11月6日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング1位」、初週DL数2.4万DL
クレジット：オリコン調べ（2024年6月10日付現在）
【写真あり】貴重なバディショット！『anan』表紙に登場した山田涼介＆有岡大貴
有岡が所属するHey! Say! JUMPのオリコンの主な記録は以下の通り。記録は6月10日付現在のもの。
■Hey! Say! JUMPの主な記録
・デビュー（1st）シングルから最新シングルまで全33作すべて「オリコン週間シングルランキング」1位獲得
・1stアルバムから最新アルバムまで全11作すべて「オリコン週間アルバムランキング」1位獲得
・デビュー（1st）シングルから33作連続、通算33作のオリコン週間シングルランキング1位獲得（メジャー・デビューシングル「Ultra Music Power」（2007年11月14日発売）から、最新シングル「DEAR MY LOVER / ウラオモテ」（2023年5月31日発売）まで）
■Hey! Say! JUMPのシングル累積売上記録TOP3
1位：「Ultra Music Power」（2007年11月14日発売）最高1位、累積売上36.0万枚
2位：「White Love」（2017年12月20日発売）最高1位、累積売上32.0万枚
3位：「真剣SUNSHINE」（2016年5月11日発売）最高1位、累積売上31.5万枚
■Hey! Say! JUMPの最新アルバム記録
・アルバム『PULL UP!』（2023年12月6日発売）
2023年12月18日付「オリコン週間アルバムランキング1位」、初週20.0万枚（19万9895枚)
■Hey! Say! JUMPの主なデジタル記録
・デジタルアルバム『P.U!』（2023年10月24日発売）
2023年11月6日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング1位」、初週DL数2.4万DL
クレジット：オリコン調べ（2024年6月10日付現在）