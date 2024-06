8人組グループのHey! Say! JUMP・有岡大貴(33)と俳優の松岡茉優(29)が7日、書面を通じて結婚を報告した。Hey! Say! JUMPメンバー初の既婚者となった。有岡が所属するHey! Say! JUMPのオリコンの主な記録は以下の通り。記録は6月10日付現在のもの。■Hey! Say! JUMPの主な記録・デビュー(1st)シングルから最新シングルまで全33作すべて「オリコン週間シングルランキング」1位獲得・1stアルバムから最新アルバムまで全11作すべて「オリコン週間アルバムランキング」1位獲得

■Hey! Say! JUMPの主なシングル記録・デビュー(1st)シングルから33作連続、通算33作のオリコン週間シングルランキング1位獲得(メジャー・デビューシングル「Ultra Music Power」(2007年11月14日発売)から、最新シングル「DEAR MY LOVER / ウラオモテ」(2023年5月31日発売)まで)■Hey! Say! JUMPのシングル累積売上記録TOP31位:「Ultra Music Power」(2007年11月14日発売)最高1位、累積売上36.0万枚2位:「White Love」(2017年12月20日発売)最高1位、累積売上32.0万枚3位:「真剣SUNSHINE」(2016年5月11日発売)最高1位、累積売上31.5万枚■Hey! Say! JUMPの最新アルバム記録・アルバム『PULL UP!』(2023年12月6日発売)2023年12月18日付「オリコン週間アルバムランキング1位」、初週20.0万枚(19万9895枚)■Hey! Say! JUMPの主なデジタル記録・デジタルアルバム『P.U!』(2023年10月24日発売)2023年11月6日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング1位」、初週DL数2.4万DLクレジット:オリコン調べ(2024年6月10日付現在)