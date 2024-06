ピョン・ウソクのまなざしに胸キュンが止まらない

雨に打たれるソンジェに傘を差し出すソル

■あまりの人気にサーバーダウン!超幸運な1,000人の観客と迎えた涙と感動の最終回ピョン・ウソク、キム・ヘユン主演のラブコメディ韓国ドラマ『ソンジェ背負って走れ』。4月に放送が開始されるとアメリカ、カナダ、フランス、ドイツなど世界中で人気を博し、日本でも現在U-NEXTドラマ部門で1位に輝いています。

バンドのボーカル役を熱演し、プロ顔負けの歌声で視聴者を魅了

ステージの上でキラキラと輝くスター リュ・ソンジェ

人気バンドECLIPSEのボーカル、リュ・ソンジェ。ドラマの設定なのですが、本当に活動してきたかのような圧巻のライブシーンは必見

ドラマでは恋に不器用な高校生時代を好演

水中での華麗な泳ぎと鍛えられた肉体は必見

トップスイマー・ソンジェの鍛え上げられた肉体は眼福

ケガでスイマーをあきらめたソンジェ。鍛えられた肉体は本当にプロのスイマーのよう

ドラマには傘の演出が印象的なシーンがたびたび登場

夜のプールで見つめ合うソンジェとソル

ソルへの想いをおさえられなくなった高校生のソンジェ。夜のプールで…

雪にぬれるソルに傘を差し出すソンジェ

ソルソンカップルの息の合った演技はドラマの見どころの1つ!

『コッパダン』でのピョン・ウソクの役の設定は¨遊び人¨

韓服姿のピョン・ウソクが見られる『コッパダン』。『ソンジェ背負って走れ』でソルも「ソンジェは何でも似合うんだから!」と言っていたシーン思い出すかも

Netflixシリーズ『青春の記録』俳優兼モデルという設定に納得しかない

Netflixシリーズ『青春の記録』俳優兼モデルとして活動するウォン・ヘヒョ役

Netflixシリーズ『青春の記録』友達思いのウォン・ヘヒョ(ピョン・ウソク)

Netflixシリーズ『力の強い女カン・ナムスン』スーツ姿が素敵すぎる!

Netflixシリーズ『力の強い女カン・ナムスン』ソンジェとは正反対のキャラクター。悪役の彼に沼れます

Netflix映画『20世紀のキミ』はピョン・ウソク沼にハマった方必見

ソルを見つめる甘いまなざしに胸がドキドキ…!

映画館に来てうれしそうなソンジェ

韓国国内では人気のあまり、5月23日〜29日に期間限定のポップアップストアが開催され、入場のために連日長蛇の列ができるほどの大盛況ぶり。また、最終回が放送された5月28日には、視聴者からの熱い応援に応え、最終回の団体観覧イベントが実施されたのですが、イベントチケット販売開始の前にアクセスが集中してサーバーがダウン、販売開始5分で1,000席分が完売する事態に。イベント当日、ドラマの放映前にピョン・ウソクやキム・ヘユンなどドラマの出演者が登壇し、観客からは大きな歓声が! ピョン・ウソクはドラマを応援してくれた視聴者へ感謝の気持ちを伝え、感激のあまり涙が込み上げ、言葉に詰まる場面も…。■“話題性”4週連続1位 今一番ホットな俳優ピョン・ウソク!『ソンジェ背負って走れ』でピョン・ウソクが演じているのは、人気バンドECLIPSEのボーカル、リュ・ソンジェ。劇中では完璧な歌声を披露し、ピョン・ウソクが歌う「夕立」は音源チャートランキングで10位圏内にランクインし、動画サイトで1,200万回以上再生されています。さらに、水泳に熱中する高校生時代の場面では、本物の水泳選手のような華麗な泳ぎを披露しています。ピョン・ウソクはラジオに出演した際、元々、水泳はそこまで得意ではなかったと明かしていて、役作りのために努力したことがうかがえます。ドラマに出演後、ピョン・ウソクのインスタのフォロワー数は日に日に急増しており、現在915万人超え! また、韓国の調査会社グッドデータコーポレーションによると、ドラマ放送開始後の4月2週目に「ドラマ出演者話題性ランキング」でピョン・ウソクは第3位を獲得。その後、5月1週目から最終回を迎えた4週目まで、なんと4週連続で話題性第1位を獲得しています。■実は俳優歴8年。オーディションに落ちまくり、挫折を味わった過去世界中から人気を集め、突如現れた大スターのようにも思えるピョン・ウソクですが、実は俳優歴は8年。1991年生まれで現在32歳の彼は、189cmの高身長を生かし、2010年からモデルとして活動していました。俳優としてのデビューは2016年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』。人気ドラマで主要キャストの甥役を演じました。ですが、その後、8年間主役を演じる機会に恵まれず、オーディションに落ち続けたといいます。ピョン・ウソクは『ソンジェ背負って走れ』のヒット後に出演したトーク番組で、過去にはキャスティングされて台本読み合わせをした後に「やっぱり一緒にはできない」と出演を断られたこともあると明かし、当時を振り返り「トラウマの連続だった」「厳しい言葉をたくさん言われて自己肯定感が一番低い時だった」と語っていました。それでも諦めることなく、セリフが一言二言の端役でも引き受けて演じ続けることでそのトラウマを克服したそう!ピョン・ウソクは「その時間があったからこそ、もっとうまく演じたいという気持ちが芽生え、より努力できる自分になったと思う」とのこと。そんな彼の誠実さと努力が実り、俳優デビュー9年目にしてようやくつかんだ初主演作が、今世界中で話題の『ソンジェ背負って走れ』というから、凄い巡り合わせです。そして、実はドラマ『ソンジェ背負って走れ』も制作までに3年を要した作品だと明かされています。ソンジェ役のキャスティングに難航しましたが、ピョン・ウソクが出演を承諾し、ドラマの制作が決まったとのこと。その結果、ドラマは大大大ヒット! 韓国国内外でピョン・ウソク旋風が!もはや、ピョン・ウソク以外が演じるソンジェは考えられないほどのハマリ役。ドラマには10代〜30代のソンジェが出てきますが、ピョン・ウソクは繊細な演技で各年代のソンジェを見事に演じています。また、ソル役のキム・ヘユンとの息の合った演技も大好評で、ドラマファンの間では主人公2人の名前を取って「ソルソン(ソル+ソンジェ)カップル」の愛称で親しまれています。また、韓国語で「率先垂範(人の先頭に立ち物事を行い、模範を示すことを意味する四字熟語)」を「ソルソンスボム」と言いますが、それにちなんで、ドラマファンのことは「スボム」と呼ばれています。このような愛称がつけられるほど、多くの人がドラマに魅了された証拠ですね!■新たな魅力を再発見!今見るべきピョン・ウソク出演ドラマ3選!『ソンジェ背負って走れ』で大ブレイクし、今後もさらなる活躍が期待されるピョン・ウソク。ピョン・ウソクの魅力に沼って抜け出せないあなたに、ぜひおすすめしたいピョン・ウソクの過去出演ドラマ3選をご紹介します!■1. 都中の女性を虜にする美男子『コッパダン〜恋する仲人〜』(2019)■あらすじ朝鮮時代、美男子3人が営む結婚相談所 “コッパダン”。そこで結ばれた夫婦の縁は切れることがないと評判で、その評判を聞いた鍛冶職人キム・ス(ソ・ジフン)は、愛する女性ケトン(コン・スンヨン)との結婚をコッパダンに依頼する。だが、結婚式当日に突然連れ去られたスは自分が王族であることを知り、国王になることに。ケトンをめぐり繰り広げられる国王と仲人の恋の三角関係を描いた作品。■こんなピョン・ウソクが見られる!ピョン・ウソクはコッパダン3人衆の1人で、都中の女性を虜にする遊び人のト・ジュンを演じています。ジュンはある時、街中で出会った両班(高貴な身分)の娘カン・ジファ(コ・ウォニ)に心惹かれます。そして、その後、ジファに会うたびにドキッとさせるような言動をするジュン。彼女につれない態度を取られても、積極的にアピールします。「実に美しい、そなたのように」「私の元へ来てくれないか?」など、ジュンが放つ甘いセリフに胸キュンすること間違いなし!女性の心をときめかせる韓服姿のピョン・ウソクをチェック!『コッパダン〜恋する仲人〜』(C)Jcontentree corp. all rights reserved U-NEXTで配信中■2. 友達思いの優しい青年を演じた『青春の記録』(2020)■あらすじモデル・俳優を目指すもなかなかうまくいかないサ・へジュン(パク・ボゴム)。家族には兵役につくことを勧められるが、夢を諦めきれない。そんな時、メイクアップアーティスト志望のアン・ジョンハ(パク・ソダム)と出会う。26歳の若者たちの恋や夢、葛藤を描いた作品。■こんなピョン・ウソクが見られる!ピョン・ウソクは、へジュンの幼馴染で俳優兼モデルとして活動するウォン・ヘヒョを演じています。へジュンと違って裕福な家に生まれ、俳優やモデル業も順調なヘヒョ。ですが、気取ったり偉ぶったりすることなく、うまくいかないへジュンに仕事を回すなど、友達思いの優しい性格です。モデルとして撮影する場面やファッションショーでウォーキングする場面が出てくるので、高身長でスタイルのいいピョン・ウソクを存分に堪能できますよ。ドラマでは、へジュンのことが好きなジョンハにひそかな恋心を寄せます。また、過保護な母親との葛藤や、徐々に立場が逆転していく親友との関係など、複雑な感情シーンが多く出てきます。家族思い、友達思いの優しいピョン・ウソクは見ているだけで癒されます。Netflixシリーズ『青春の記録』独占配信中■3. 悪役だけど憎めないマフィア『力の強い女カン・ナムスン』(2023)■あらすじ遺伝により生まれながらにして超人的な力を持つカン・ナムスン(イ・ユミ)は、幼い頃、モンゴルで両親と生き別れてしまう。大人になったナムスンは韓国人の男性と結婚するため、韓国へ。そこで刑事のカン・ヒシク(オン・ソンウ)と出会い、麻薬事件の捜査をすることに。力の強い女性たちの活躍を描いた作品。■こんなピョン・ウソクが見られる!ピョン・ウソクは、表向きは流通会社の社長、裏では麻薬取引をするロシアのマフィア、リュ・シオを演じています。黒いスーツ姿が恰好よすぎ!シオはナムスンの驚異的な力を偶然目撃し、利用するために彼女に接近するも、明るくて素直なナムスンの姿にこれまで感じたことのない感情を抱きます。血も涙もない非道なサイコパスですが、ナムスンの前では笑顔に。その姿に人間らしさを感じ、シオの恋を応援したくなる気持ちになってしまいます。ソンジェとは正反対のキャラクターですが、悪役の演技も魅力的! ダークなピョン・ウソクを見てほしい!Netflixシリーズ「力の強い女カン・ナムスン」独占配信中■(番外編)この作品がきっかけでソンジェ役に!? 映画『20世紀のキミ』ドラマではなく映画ですが、『ソンジェ背負って走れ』でピョン・ウソク沼にハマった方必見なのが、映画『20世紀のキミ』です。■あらすじ高校生のナ・ボラ(キム・ユジョン)は、心臓手術のため渡米した大親友キム・ヨンドゥ(ノ・ユンソ)のために彼女が好きな男子のことを調査し、メールで報告していた。そのうちにいつもその男子の隣にいるプン・ウノ(ピョン・ウソク)が目に入ってくるようになる。20世紀最後の年の1999年を舞台に、高校生の青春を描いた作品。■こんなピョン・ウソクが見られる!ピョン・ウソクはプン・ウノという高校生を演じていて、自分の友達を追いかけ回すボラのことが徐々に気になるという役どころ。『ソンジェ背負って走れ』の脚本家が「この作品でピョン・ウソクを見て、こんなイメージの俳優がいいと思った」とインタビューで明かすだけあり、『20世紀のキミ』は役柄やビジュアルが最もソンジェに近い作品だといえます。ソンジェとは一味違う高校生姿のピョン・ウソクもまたよき!初恋のときめきと切なさを感じられ、見終わった後に深い余韻が残ります。約2時間の映画なので気軽に見られるのもおすすめのポイント。Netflix映画『20世紀のキミ』独占配信中・・・・■今最高に沼れる俳優ピョン・ウソク!ビョン?ピョン?どちらが正しい?189cmの高身長、爽やかなルックス、甘い声、誠実な人柄まで、知れば知るほど魅力的なピョン・ウソク。ちなみに英語の表記だと「ByeonWooSeok」となり、「ビョンなの?ピョンなの?」と思う方もいるかもしれませんが、どちらでも間違いではありません。ただ、耳で聞いた時に「ビョン」よりは「ピョン」に近い音で発音されるため、「ピョン」と表記する場合が多いようです。雨が多くなるこれからの季節、お家でゆっくりピョン・ウソク出演ドラマ&映画を見て毎日の疲れを癒やしてみてはいかがでしょう?『ソンジェ背負って走れ』(C) CJ ENM Studios Co., Ltd. U-NEXT独占配信中『コッパダン』(C)Jcontentree corp. all rights reserved U-NEXTで配信中Netflixシリーズ「青春の記録」独占配信中Netflixシリーズ「力の強い女カン・ナムスン」独占配信中Netflix映画「20世紀のキミ」独占配信中※本ページの情報は2024年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイト、Netflixサイトにてご確認ください。テキスト=Kudo Momoko