「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年を記念した、記念入場券の予約販売が、ベルメゾン JRE MALL店でスタート。

JR東日本の無人駅を含む17駅の入場券を各駅2柄ずつ、合計34枚が特製アルバムに収納されています!

ベルメゾン JRE MALL店「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年 記念入場券

予約販売受付:2024年6月7日(金)〜 ※数量限定

お届け時期:2024年8月下旬以降

価格:14,900円(税込)

内容:記念入場券 JR東日本の17駅×各2柄ずつの34枚セット、アルバム1冊

対象駅:海芝浦駅、根府川駅、新芝浦駅、日立駅、館山駅、横須賀駅、逗子駅、茅ケ崎駅、横浜駅、熱海駅、伊東駅、網代駅、驫木駅、陸前大塚駅、松島海岸駅、青海川駅、米山駅

サイズ:軟券 約7.4×18cm、アルバム(折畳時)約21×14.5×2(厚み)cm(リング部分含む)

販売店舗:ベルメゾンJRE MALL店 ※ベルメゾンネットでの販売はありません

※1回の注文につき5セットまで購入可能

※入場券は2025年3月31日(月)までの入場時刻から2時間以内で1回限り有効

※無人駅で入場券を使用する場合は入場券をお持ちのうえ入場し、出場時に駅に備え付けの「集札箱」「きっぷ入れ」にお入れください

ベルメゾンJRE MALL店にて、「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年 記念入場券の予約販売がスタート。

JR東日本の無人駅を含む、17駅の入場券が各駅2柄ずつ、合計34枚が特製アルバムに収納されています☆

記念入場券の対象駅は「ドナルドダック」のイメージにぴったりな「海」に縁がある駅を厳選。

海沿いや海が綺麗に見える駅がそろっています。

券面の発行日は「ドナルドダック」スクリーンデビュー記念日に合わせた6月9日。

表面には90周年の記念アートを含む全34柄を、裏面には周年イヤーロゴをあしらったデザインです!

記念入場券を収納するアルバムは、リング閉じ仕様のコンパクトサイズで卓上に飾ることができます。

長年、ベルメゾンでオリジナルのディズニーグッズを多数展開してきた千趣会ならではの記念グッズです☆

スクリーンデビュー90周年を記念した、「ドナルドダック」のアートを使った入場券セット。

「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年 記念入場券は、ベルメゾンJRE MALL店にて2024年6月7日より予約販売スタートです!

