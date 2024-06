セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年5月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 プラチナムザッカおもちゃジュース販売機を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 プラチナムザッカおもちゃジュース販売機

投入時期:2024年5月30日より順次

サイズ:全長約13×7.5×17cm

種類:全2種(レッド、イエロー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「くまのプーさん」をはじめ100エーカーの森に住む仲間たち「ティガー」や「イーヨー」「ピグレット」がデザインされたおもちゃの自動販売機がセガプライズに登場。

付属のコインを入れると、取り出し口から缶ジュースのおもちゃが出てきます!

出てくるジュースにも、キャラクターたちがあしらわれたデザイン。

買い物ごっこやジュース屋さんごっこをして遊べるおもちゃです☆

レッド

パーツを組み合わせて自動販売機や缶ジュースにシールを貼ると販売機が完成。

赤いジュース販売機は「くまのプーさん」たちが楽しそうに集まるイラストが使用されています!

イエロー

イエローのジュース自販機は、ツボを抱えてご機嫌な「くまのプーさん」のイラストがポイント。

「ピグレット」はお茶、「ティガー」はラムネと、キャラクターごとにジュースの内容が異なるのも楽しいおもちゃです☆

コインを入れるとジュースが出てくる自動販売機のおもちゃが「くまのプーさん」デザインでラインナップ。

セガプライズの「くまのプーさん」 プラチナムザッカおもちゃジュース販売機は、2024年5月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

