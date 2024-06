セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年5月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ドナルドダック」 ミニメッシュカゴを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ドナルドダック」 ミニメッシュカゴ

投入時期:2024年5月30日より順次

サイズ:全長約18×24×13cm

種類:全4種(ドナルド(ブルー)、ミッキー&ドナルド(ブルー)、ドナルド(レッド)、ミッキー&ドナルド(レッド))

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、ちょっとした小物を入れるのにぴったりな「ドナルドダック」デザインのミニメッシュカゴが登場。

「ドナルドダック」90周年をお祝いした特別デザインで、ディープカラーが大人っぽい印象です!

「ドナルドダック」のアートはもちろん、反面に「ミッキーマウス」が描かれたデザインの全4種がラインナップ。

見せる収納としてはもちろん、並べても楽しく使えるディズニーグッズです☆

ドナルド(ブルー)

濃いブルーのメッシュカゴにレッドの取っ手が映えるデザイン。

「ドナルドダック」のイラストがあしらわれ、アクセントになっています!

ミッキー&ドナルド(ブルー)

「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」の仲良しアートが映えるミニメッシュカゴ。

反対側には、ご機嫌な「ドナルドダック」のお顔が描かれています☆

ドナルド(レッド)

同じ「ドナルドダック」のデザインでも、カラーリングが異なると印象が変化。

濃いレッドのカゴがポップな雰囲気にしてくれます。

ミッキー&ドナルド(レッド)

ブルーとイエローで表現したイラストとロゴがおしゃれなデザイン。

深みのあるカラーと大胆なイラストを使ったデザインでかっこよく使える雑貨です!

「ドナルドダック」の90周年を祝う、特別デザインのメッシュカゴ。

セガプライズの「ドナルドダック」 ミニメッシュカゴは、2024年5月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

