BABYMONSTER日本初ファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE』の追加公演が決定

■追加公演『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE -FINAL-』は、7月30・31日にワールド記念ホールで開催!

BABYMONSTERが5月に開催した日本初のファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE』の追加公演『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE -FINAL-』を7月30・31日に兵庫・ワールド記念ホールにて開催する。

東京・有明アリーナで開催された日本初ファンミーティングは、両日ソールドアウト、2日間で2万6,000人を熱狂させた。かねてよりファンからは関西地域での公演開催を望む声が多く、今回はそれに応えるかたちで追加公演が決定した。チケットは現在、オフィシャル先行の抽選受付が実施中。

現在、BABYMONSTERはジャカルタ、シンガポール、台北、バンコクをまわるアジアファンミーティングツアーを行っており、今回の追加公演はそのフィナーレを飾るかたちになる。

ツアーの締めくくりとしてスペシャルな公演にするべく、『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE -FINAL-』では、来場者全員に特別特典を用意。さらに日本初披露となるスペシャルステージも予定している。

ライブ情報

BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE -FINAL-

07/30(火)兵庫・ワールド記念ホール

07/31(水)兵庫・ワールド記念ホール

