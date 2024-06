ウェスティンホテル横浜3階の「喫水線」にて、新たな味覚体験を提供する 「夏の饗宴〜和が織りなす味覚旅」を開催。

夏にぴったりのかき氷から素麺、メキシカンスタイルの遊び心ある和食まで、喫水線でしか味わえないメニューが登場します☆

ウェスティンホテル横浜「喫水線」夏の饗宴〜和が織りなす味覚旅

開催期間:2024年7月1日(月)〜

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」

3階にある「喫水線」は、季節ごとにユニークなテーマで遊び心のある和食を提供する創作和食レストランです。

そんな「喫水線」にて、2024年7月1日より「夏の饗宴〜和が織りなす味覚旅」を開催。

特製の七夕素麺やかき氷、メキシカンのエッセンスを取り入れたコースメニューまで、和食の新しい可能性を感じられるメニュープロモーションです。

濃厚なマンゴーソースで味わう「和のトロピカルかき氷」や、七夕に合わせた「素麺ランチセット」などの涼を感じるメニューが登場。

さらに、メキシコのエッセンスを取り入れて喫水線風にアレンジした和食や、神奈川県が誇る蔵元の日本酒も用意されます。

また、伝統ある蔵元「井上酒造」とコラボレーションし、日本酒を味わいつくす一夜限りのイベント「日本酒の会 with 井上酒造」も開催。

様々な角度から和を堪能できるメニューの数々を楽しめます。

七夕素麺ランチセット

期間:2024年7月1日(月)〜7月7日(日)

時間:11:30〜14:30 (L.O. 14:00)

料金:2,500円(税・サ込)

七夕の季節に合わせて登場する、七夕気分を盛り上げる冷たい素麺のランチセット。

「七夕素麺ランチセット 」は、天の川に見立てた冷たい素麺を星型にかたどったかわいらしい野菜で彩られています。

手巻き海老天むすは、好きなタイミングで巻いて仕上げることができ、楽しい体験付きのメニュー。

デザートには涼を感じる、喫水線の名物「最中アイス」が登場します!

喫水線メキシカンフュージョン

期間:2024年7月1日(月)〜9月1日(日)

時間:ランチ 11:30〜14:30 (L.O. 14:00)、ディナー 17:30〜22:00 (L.O. 21:30)

料金:ランチ 5,000円(税・サ込)、ディナー 8,000円(税・サ込)

「喫水線メキシカンフュージョン」は、メキシコ料理と伝統的な和食を巧みに融合させた、暑い夏にぴったりのメニューです。

喫水線らしい遊び心のある独創的なメニューを提供するのは、2023年にメキシコのホテルにて開催された「和食の祭典」にてゲストシェフを務めた、料理長・天田内(あまたない)氏。

現地での体験を元に、和の粋とメキシコのエッセンスが織りなす、ここでしか味わえない味覚の旅を楽しめます!

和のトロピカルかき氷

期間:2024年7月1日(月)〜8月31日(土)

時間:ランチ 11:30〜14:30 (L.O. 14:00)、コーヒー&アイスクリーム 15:00〜17:00(L.O. 14:30)、ディナー 17:30〜22:00 (L.O. 21:30)

料金: 2,600円(税・サ込)

完熟マンゴーを贅沢に使用した「和のトロピカルかき氷」も、期間限定で登場。

特製ココナッツフレーバーの氷の下には、フレッシュなドラゴンフルーツとキウイ、マンゴーを忍ばせています。

食べ進めるほど、フルーツの様々な食感と味わいが楽しめ、タピオカを入れた濃厚なコクと甘みの特製「マンゴー練乳とタピオカソース」を添えて提供。

トップに乗せた国産マンゴーと自家製ココナッツチュイルのサクサク食感も一緒に楽しめるかき氷です。

日本酒の会 with 井上酒造

開催日:2024年7月19日(金)

時間:ドアオープン 19:00/スタート 19:15

料金:18,000円(税サ込)※料理、ペアリング込みの料金

神奈川県足柄市に位置する、寛政元年(1789)創業の歴史ある蔵元「井上酒造」とコラボレーションした、一夜限りの「日本酒の会 with 井上酒造」を2024年7月19日に開催。

蔵出しした5種の日本酒と、その味わいにぴったりと寄り添う足柄の食材や新鮮な夏野菜を使った料理が提供され、飲み比べながらお酒の個性を楽しめます!

蔵元からはゲストスピーカーを招き、日本酒にまつわる知識や製法、歴史、おすすめの飲み方などを講演。

地元・神奈川県の酒造と地元の食材を通じて、豊かな食の体験を堪能できるイベントです☆

かき氷から素麺、メキシカンスタイルの和食まで楽しめる、喫水線ならではな夏のメニュー。

ウェスティンホテル横浜「喫水線」の夏の饗宴〜和が織りなす味覚旅は、2014年7月1日より開催です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post かき氷や素麺・メキシコのエッセンスを取り入れた和食!ウェスティンホテル横浜「喫水線」夏の饗宴〜和が織りなす味覚旅 appeared first on Dtimes.