オンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』(以下、FFXIV)のオフィシャルバンド・THE PRIMALSの結成10周年を記念して、CDとピックがセットになったスペシャルアイテム『THE PRIMALS - Riding Home』の発売が決定した。CDには1stアルバム『THE PRIMALS』以降に発表された楽曲を収録し、『FFXIV』の最新拡張パッケージ『黄金のレガシー』から「Dawntrail」とさらに新曲1曲を収録予定。結成10周年を記念したデザインを含む『ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS - Riding Home ピックセット(4枚)』が付属する。

『THE PRIMALS - Riding Home』



発売日:2024年9月7日(土)

品番:SQEX-11129-30

価格:5,060円(税抜価格 4,600円)

仕様:CD 2枚組 + ピックセット

収録曲:全26曲予定

発売元:株式会社スクウェア・エニックス

権利表記:(c)SQUARE ENIX

『And Back Again: Live Performances from the FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2024』



発売日:2024年9月7日(土)

品番:SQEX-20098

価格:6,050円(税抜価格 5,500円)

仕様:Blu-ray Disc 1枚 特装デジパック

収録内容:

・DAY1 2024.1.7 SET LIST OF PIANO LIVE PERFORMANCE Performed by Keiko

・DAY2 2024.1.8 SET LIST OF BAND LIVE PERFORMANCE Performed by THE PRIMALS

・BONUS CONTENT:Backstage of the FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2024 Music Stage

※収録内容は変更になる可能性がございます。

封入特典:ゲーム内アイテム「オーケストリオン譜」2点を入手できるアイテムコード

・オーケストリオン譜:Endwalker - Footfalls(Fan Fest)

・オーケストリオン譜:Flow(Fan Fest)

発売元:株式会社スクウェア・エニックス

権利表記:(c)SQUARE ENIX

また、2024年1月7日、8日の2日間、東京ドームで開催されたスペシャルライブ<ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2024 in 東京>のBlu-ray『And Back Again: Live Performances from the FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2024』の発売も決定した。DAY1、DAY2の映像が配信時とは使用カットを変え、新たに再編集されている。そして、THE PRIMALSが9月21日、22日に横浜アリーナで開催される<THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn>にて販売されるオフィシャルグッズの一部も公開された。Tシャツやタオルなどライブの定番グッズに加え、会場を彩るブレスレットライトもラインナップされている。6月30日までライブ開催に先駆けて入手できる事前購入受付や対象商品を6,000円(税込)以上、購入の方を対象に「THE PRIMALS」結成10周年記念 特製ビニールバッグを先着でプレゼントされるキャンペーンも実施中だ。