今回は、キャラクターをモチーフにしたカラーが魅力の「メルカドテープバッグ」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/チップ&デール/ティンカー・ベル/ドナルドダック/ラプンツェル」メルカドテープバッグ

© Disney

価格:各3,990円(税込)

サイズ:約35×25×9.5cm

重さ:約250g

持ち手の立ち上がり寸法:約12.5cm

付属品:インナー巾着

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

持つだけでコーディネートのアクセントにもなる、カラフルなかごバッグ。

テープを編んで仕上げた涼しげなデザインと、キャラクターをイメージしたカラーリングがおしゃれ!

小物がまとめて入る巾着袋やチャーム、使いやすいサイズ感などこだわりがたっぷりと詰まっています。

デザインは全部で5種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

白×黒×赤のシックな色使いがかっこいい「ミッキーマウス」デザインのバッグ。

落ち着いた色味なのでシーンを選ばずに使うことができます。

© Disney

赤が基調のチャームには、スタンディングポーズの「ミッキーマウス」が型押しされています。

ドナルドダック

© Disney

コーディネートに映えそうな「ドナルドダック」デザインのバッグ。

青、白、黄色の「ドナルドダック」らしい3色が使われ、マリンなテイストに仕上げられています。

© Disney

チャームにはご機嫌な表情で歩いている「ドナルドダック」の型押し入り。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのバッグ。

ベージュやブラウンなどの温かみのあるカラーも「チップ&デール」ならでは☆

© Disney

チャームには表情豊かな「チップ」と「デール」の型押しが施されています。

今にも無邪気にはしゃぐ「チップ」と「デール」の声が聞こえてきそう☆

『ピーター・パン』ティンカー・ベル

© Disney

ビビッドな色使いでインパクトもたっぷりな『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのバッグ。

青がベースで、黄色と緑のラインで格子柄が表現されています!

© Disney

チャームには空を飛んでいる「ティンカー・ベル」のシルエット型押しされています☆

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのバッグ。

パステル調のパープルが基調で、全体的にふんわりと華やかな雰囲気です。

中央には「ラプンツェル」の髪の毛とお揃いの黄色いラインをオン!

© Disney

チャームに型押しされた「ラプンツェル」の横顔は、美しいシルエットでデザインされています☆

© Disney

バッグの上部はオープンになっていて、出し入れもスムーズにできます。

A4サイズが入る使いやすい大きさで収納力も抜群。

© Disney

バッグには軽くて丈夫なPPバンド素材が使用されています。

PPバンド素材は水を弾くため、海や川のレジャーにも活躍しそう!

© Disney

そのほか、小物がまとめて入る巾着袋が付いています。

普段着はもちろん、浴衣と合わせてもおしゃれなテープバッグ。

キャラクターをモチーフにしたカラーが魅力の「メルカドテープバッグ」は、ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

