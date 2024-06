The Otalsが、最新EP『Destroy My Memory』のリードトラック「ウェンズデーにおまかせ!」のミュージックビデオを6月8日(土) 21時にプレミア公開する。「ウェンズデーにおまかせ!」は、『古いジャパニーズアニメ主題歌のトリビュートアルバムに、オタルズが参加したら』というユニークな着想から製作された底抜けにキャッチーなインディーポップス。全編に渡ってカラフルなシンセに彩られたアレンジに呼応するように、ストーリー性に富んだ歌詞が、アルバムのテーマとなっている『セカイ系』を想起させる。“魔法”と“恋”と”世界の終わり”が描かれた、カートゥーン・シューゲイザーの渾身の一曲だ。

New EP『Destroy My Memory』6/5(水) デジタルリリース1.アステロイド・フォーク2.スランバーワンダーランドへようこそ3.天使にマーチンを4.サイバー・パンク・カスケードQ5.ウェンズデーにおまかせ!6.リバーズエッジが聞こえる★CDのみ収録7.月まで行って帰れるくらい・CD販売情報https://theotals.booth.pm/items/5748965

ライブ・イベント情報



<To The (Blue) Moon And Back>開催日時:8/4(日)会場:下北沢ERAOPEN 18:00 / START 18:30前売りチケット:Sold Out