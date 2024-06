サンリオの人気キャラクターで国連のSDGs応援活動にも取り組む「ハローキティ」と、国連開発計画(UNDP)の気候メッセンジャーを務める恐竜の「フランキー」との協働動画を公開。

仲間が絶滅してしまった恐竜の「フランキー」が、「ハローキティ」に、気候変動による人類の絶滅危機に対してのアクションを呼びかけている動画です。

【人類絶滅の危機!?】恐竜「フランキー」がハローキティに会いにきた!」

国連のSDGs応援活動にも取り組んでいる、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」

今回、サンリオが運営する「ハローキティ」の公式YouTubeチャンネル「HELLO KITTY CHANNEL(ハローキティチャンネル)」が、国連開発計画(UNDP)と協同で動画を制作しました。

UNDPの気候メッセンジャーを務める恐竜の「フランキー」が、「ハローキティ」に対し、気候変動によって人類が絶滅しかねない危機を訴える動画です。

恐竜の「フランキー」はDon’t Choose Extinction(絶滅を選ぶな)と書いた手紙とともに、気候変動の恐ろしさと身近に迫っている危機を直接伝え、人々の行動を促すため「ハローキティ」に会いに行きました。

6600万年前に地球に隕石が衝突したことにより、仲間の恐竜が絶滅したことを経験した「フランキー」は、人類が気候変動の影響で絶滅への道をたどろうとしていると訴えます。

今世紀末までには地球の気温が約4.4℃上昇する可能性があり、地球が温暖化し気温が1.5℃上がれば熱波が増え、2℃上がると猛暑によって農業や人々の健康に悪影響を及ぼすと言われています。

地球の温暖化は私たちの毎日の生活にも大きな影響を及ぼします。

農作物の不作のほか、野菜や穀物を主食とすると家畜の餌も無くなってしまうという危機感を、「フランキー」は身近な朝食を例に用いて説明。

「フランキー」は、「ハローキティ」にまずは家族やまわりの友だちと話し合うことを勧めます。

地球の未来について今ひとつ関心が持てない人にとっても、大切な人たちの未来については話しやすいトピックスです。

大切な人たちがなかよく笑顔でいられるように未来を語り合うことで、気候変動についても考えやすくなると伝えています。

家族や友だちと一緒に温暖化に伴う気候危機が迫っている地球の未来を話し合うきっかけを与えてくれる、恐竜の「フランキー」と「ハローキティ」の動画。

地球温暖化は、人間の食生活にも影響を及ぼすことを伝えてくれる動画です。

「【人類絶滅の危機!?】恐竜「フランキー」がハローキティに会いにきた!」は、「HELLO KITTY CHANNEL(ハローキティチャンネル)」にて公開中です☆

