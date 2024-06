新しい『スター・ウォーズ』の世界が、ついに始まった。新ドラマ「スター・ウォーズ:アコライト」が、2024年6月5日よりで独占配信となったのだ。

舞台は『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』から100年前。光瞬くジェダイの黄金期を舞台に、銀河に忍び寄る<ダークサイド>誕生の謎に迫るオリジナルドラマシリーズだ。光の時代に、闇が生まれる……。ジェダイ、ライトセーバー、フォース、『スター・ウォーズ』の醍醐味をたっぷりと描きながら、中心となるのは新キャラクター。さらに、シリーズとしては珍しくミステリー要素が主軸となっていることもあり、これまで『スター・ウォーズ』を観ていなかった新しいファンも間違いなく楽しめる。

都内で行われた日本最速上映会では、コスプレ姿の熱心なファンから、実は今まで『スター・ウォーズ』を一度も観たことがないという方まで、幅広い読者が来場。第1話~第2話を観終えたばかりの皆さんに感想を聞くと、「想像以上に面白かった!」「新しいファンでも楽しめる!」との声が多数聞こえた。

特に、物語のミステリー要素に心惹かれる方が多かったようだ。本作では、ジェダイの一人が殺害される事件の真相を追うジェダイ・マスターのソル(イ・ジョンジェ)による捜査や、かつて彼の弟子であった謎の主人公メイの背後にある“巨大な闇"が描かれる。本格的な謎解き要素には、『スター・ウォーズ』という枠を超越した見どころがある。

「『スター・ウォーズ』を知らない人でものめり込むミステリアスなストーリー展開で面白かったです。」

(kanakana さん 30代)

「『スター・ウォーズ』の世界観にミステリー要素がプラスされて更に面白みを感じました。」

(もち さん 20代 女性)

「今までの『スター・ウォーズ』より話の雰囲気がミステリー寄りで面白かったです。『スター・ウォーズ』ファン歴が長い方も、初めてご覧になる方も、どちらでも楽しめる作品だと感じました。早く続きが観たいです。」

(ちょり さん 30代 女性)

「全く知らないジェダイたち、そしてダークサイドの端緒を探る物語は舞台や世界観は確かに『スター・ウォーズ』ですが、“ジェダイ殺人事件”と行った展開が新しくて、誰がどう絡んでいくのか、人物像もわからないだけにどのような展開になるのか、この先がたのしみです。」

(帝王の声が宇宙一大好き♡ さん 30代)

「サスペンス要素が結構あり、新しい『スター・ウォーズ』として楽しめました。」

(太田航 さん 20代 男性)

「『スター・ウォーズ』ではあまり見たことのないサスペンスのようなお話。気になることだらけで、いっそもう全部見せてくれぇー!と(笑)これから水曜日はまっすぐおうちに帰ります!」

(みつ さん 30代 男性)

『スター・ウォーズ』ならではのアクションにシビれる!

ジェダイ全盛期を初めて実写化する本作「アコライト」では、何人ものジェダイが登場し、凄まじいアクションを繰り広げる。『マトリックス』キャリー=アン・モスのマスター・インダーラや「イカゲーム」イ・ジョンジェのマスター・ソルはマーシャルアーツ的なアクションを披露しており、見応え抜群。スリリングな映像に期待してほしい。

「最高でした。ジェダイ全盛期だけあって、ライトセイバーやフォースが前半から見られて満足でした。」

(渋谷 英舜 さん 30代 男性)

「素晴らしかった。ストーリーはもちろん、アクションもひと時も目を離せないものとなっていた。役者の方々が自分のキャラクターにしっかりと生命を吹き込んでこの作品に臨んでいるのがよくわかる。早く続きを観たい。」

(shodamme さん 30代 男性)

「『マンダロリアン』とはまた違う迫力があった。ライトセイバーを使わず、フォースだけでもこれだけのアクションを見せられるのはすごい」

(ケイン さん 20代 男性)

「今までの『スター・ウォーズ』とは違いライトセーバーやブラスターを使わないフォースがメインの戦闘が新鮮で見応えのあるアクションでおもしろかったです!」

(サバック初心者 さん 20代 男性)

「主人公のメイ、ジェダイのソル、インダーラのアクションが迫力がありかっこよくて痺れました!話の展開もリズムよくわかりやすく 各々のキャラ個性も見所で今後が楽しみです。」

(Jさん さん 30代 男性)

「武器を使わない肉体アクションを全面に押し出した闘いが、今までになく新鮮。テンポ良く進んで、早く続きが観たくなる展開で、今後にさらに期待できる面白さだった。」

(丸楠 さん 50代 男性)

「想像以上に興味を惹かれた。今までの『スター・ウォーズ』スカイウォーカー・サーガは帝国との戦いやスカイウォーカー家の家族愛の作品が多かった。しかし今回はEP1の100年前ということで時代設定が全く異なる上、カンフーのような戦闘シーンもあり『スター・ウォーズ』ではあるが全く新しい作品という印象を受けた。」

(りりぃ さん 20代 男性)

「謎が謎を呼ぶストーリーに心がワクワクし、マーシャルアーツが満載のアクションシーンに目を奪われました。本格的なサスペンスに、これまでのライトセーバーのみの戦闘とは魅せ方の異なるマーシャルアーツの戦闘シーンに集中していたら、あっという間に2話まで終わってました。思考も視覚も楽しませてくれるアコライト最高!」

(スクラ さん 30代 女性)

『スター・ウォーズ』初心者もマニアも楽しめる良心的シリーズ

本作「アコライト」は、新しいキャラクターと共に新しい時代を描く作品となっているので、『スター・ウォーズ』をよく知っている人でも、そうでない人でも、誰もが平等に楽しめる良心的なドラマとなっている。上映会では、シリーズの初心者から熱心なファンまでが夢中になったようだ。

「『スター・ウォーズ』シリーズを見たことない人でも楽しめる内容だと思いました。1~2話があっという間でした!」

(ちょ さん 20代 女性)

「実は『スター・ウォーズ』を初めて観ました!という私でも、楽しめるものでした。見たことないです、という人もここから見始めてみるのもいいかも。知ってる有名な単語だけで乗り切れます。見終わったら、他も見たくなること間違いない!」

(マッコさん さん 40代 女性)

「今までにない新しい『スター・ウォーズ』の世界観で、ストーリーが面白くて吸い込まれました!早く続きが見たくて仕方がないです。完全に新しいので、『スター・ウォーズ』長年のファンだけでなく初心者も楽しめるワクワクするストーリーだと思います!」

(Groguuuu さん 30代 女性)

「圧倒的!伝説の前日譚であり、まったく新たな『スター・ウォーズ』!巧みなオマージュと新たな試み、アクションのスピード感と静の見せ場の作り方が格好いい!交錯・錯覚、惑うような構成の妙に惹きこまれてあっという間に終わってしまいました。続きが気になる!」

(ちいまめ さん 40代 女性)

「今回こそは!正真正銘!確実に!SW初心者でも楽しめる作品だったと思います!『SWどこから観ればいい?』→『今ならアコライト!』と堂々と言える作品でした!マニアックなネタにSWヲタクたちはワクワクドキドキ。SWを今まで観たことない人たちはミステリーやアクション、個性の強いキャラクターたちでワクワクドキドキ、そんな作品だったと思います。幅広いファンが増える作品になっているなと感じました。」

(マスター・カシ=オン さん 20代 男性)

「今までにない『スター・ウォーズ』!初めて観る人でも入りやすい作品だと思います。もともとファンの人でもかなり楽しめる感じです。あっという間に2話まで終わってしまったので早く続きが見たいです。」

(チャッピー さん 30代 女性)

「『スター・ウォーズ』を大好きな人もまだ観てない人も楽しめるストーリーで、魅力的なキャラクターが沢山。今後の活躍や物語にどう関わってくるのかが楽しみです!」

(ひまわり さん 20代 女性)

「全盛期ジェダイの活躍がいっぱい観れる作品です。ミステリーとアクションのいいバランスが取れてると思います。『スター・ウォーズ』ファンはもちろん、『スター・ウォーズ』知識なしでも楽しめる作品です!」

(タス さん 30代 男性)

「お馴染みの世界観のようで、まだ知らない時代背景やキャラクターが展開されてかなりワクワクしました。」

(ボビー さん 50代 男性)

「映像、音楽はこれまで通りもちろん素晴らしく、ハラハラするストーリー、生々しい戦闘シーンなど見どころが多すぎる作品です!ファンが"あっ!"と声を出したくなるようなオマージュもあり、コアなファンも楽しめますが、何も観たことのない方でも絶対に楽しめるストーリーだと思います。早く全話観たいです!!」

(りんご さん 20代 男性)

「プリクエル以来であるジェダイ全盛の時代を、また観れて非常に嬉しかったです!マスターとパダワンの精神的な強さに明確な差がある場面など、細かいところにこだわりを感じられて素晴らしかったです!」

(マスターシン さん 20代 男性)

「ジェダイがたくさん登場する物語は久しぶりで、新たなキャラクターが出てくる度にわくわくしました。個人的にはダフネ・キーンが演じるパダワンが好きで3話以降も応援しながら観てしまう気がします!先が読めない展開なので今後が楽しみです!」

(かん さん 30代)

「スカイウォーカー・サーガよりも前の話ということでどんなストーリーが展開されるか楽しみでしたが、期待を遥かに越えてきて、面白かった!個性的なジェダイ達が数多く登場しますが、ヨードが一番好きです。アナキンとオビワンを足して割った感じ!ドラマシリーズにまだ触れていない人もこれを機に楽しんで欲しいと思います。それぐらいおすすめできる作品です!」

(わんこそば さん 20代 男性)

「『スター・ウォーズ』の世界をベースにしつつ、ファントム・メナスより100年前の物語を描く事で、これまでに無い新しいキャラクターや世界、物語が展開されていくのでとてもワクワクしました!」

(るる さん 20代)

「ハイ・リパブリック時代を観て脳汁溢れながら1、2話鑑賞させていただきました。開始早々いきなり面白くて驚き。サスペンスとライトセーバーアクションの比重を高めていて好きが詰まった作品になりました!!」

(ろあ さん 20代 男性)

「誰も知らない時代の話が描かれるのが新鮮で、アクションシーンが見応えあり。謎が解き明かされるこれからの展開が楽しみです!」

(Mayu さん 40代 女性)

「1話目から怒涛の展開で今後各キャラに隠された謎が明らかになっていく展開が楽しみです。過去作へのオマージュやリスペクトを感じる箇所もありシリーズファンはかなり楽しめるのではないでしょうか!」

(K1-110 さん 40代 男性)

「惑星を駆け回って宇宙規模で繰り広げられる広大な世界観、潔さまで感じるほどに正面から勝負を挑むアクションバトル、少しずつ影を伸ばす悪の存在、謎に包まれた数々のキャラクターなどなど、STAR WARSの魅力が存分に詰まっていました。密かな志を持って復讐に燃える悪と、知られざる過去と秘密を守り続ける光の攻防の構図が複雑に入り組み、3話以降の展開に期待が止まりません!」

(Kent さん 20代 男性)

「期待以上にめちゃくちゃ面白かったです!新しいキャラクター達がのびのびしていて楽しいし、テンポよく進んでぐいぐい引き込まれました。これまでの『スター・ウォーズ』へのオマージュやリスペクトに溢れていながら、新しい雰囲気で、『スター・ウォーズ』じゃなかったとしても面白いストーリー展開。この作品から見始めても楽しめます!早く続きが見たい!」

(S さん 30代 女性)

「ひたひたと忍び寄る恐怖に惹きつけられながら、ダークな『スター・ウォーズ』の世界観に没入しました。古参ファンが胸熱になるシーンも随所に散りばめられており、めっちゃシビれました!」

(トモモ さん 50代 女性)

「ジェダイが当たり前にそこら中にいる時代が見れて最高!ジェダイが警察機関のように組織として動いているところが久しぶりで懐かしい。ジェダイがたくさんいる時代だから、これまで『クローン・ウォーズ』や映画のごく一部でしか味わえなかった組織的訓練を受けたジェダイ達の洗練された動きが味わえてワクワクする!ファンが興奮するイースターエッグも嬉しい!」

(Reno Lana さん 20代 女性 )

続きが気になって仕方ない!ハマる『スター・ウォーズ』ドラマが登場

「スター・ウォーズ:アコライト」は、6月4日より初回2話が配信されており、以降は毎週水曜日に新エピソードが登場する。ひとたび1~2話を鑑賞してしまえば、続きが気になって仕方ない!今後のエピソードでファンが楽しみにしているポイントも聞いてみよう。

「サスペンス要素が『スター・ウォーズ』としては珍しく、謎解きが進んで行くのが楽しみ。」

(ボビー さん 50代 男性)

「事件の真相はなにか。気になる点を上げたらキリがないほど、謎に包まれたストーリー、今後のエピソードでどう霧が晴れていくのか楽しみです。」

(スクラ さん 30代 女性)

「ジェダイ殺しの行方が気になります!」

(もち さん 20代 女性)

「やはりライトセーバー戦が楽しみです。とにかくたくさん見たい!」

(Shun さん 30代 男性)

「アクションが得意なイ・ジョンジェさんと他の方々との本格アクションシーンが楽しみです!」

(Groguuuu さん 30代 女性)

「迫力あるバトルシーン、特にライトセーバーを用いてのアクションシーンがとても楽しみです!」

(トモモ さん 50代 女性)

「仮面を被った悪役の正体が明らかにされていくのが楽しみです!」

(タクヒロ さん 30代 男性)

「予告編に出てる赤いライトセーバーを操る敵との対決が気になる。いったい何者なのか!?」

(ソコヌケ さん 20代 男性)

「謎のダークサイドの使い手の目的と正体」

(きた さん 20代 男性)

「この作品を見終わった時、自分にとって他のSW作品と並べても好きになれるキャラクターがいたり、推しなキャラクターが出来てると嬉しいです。」

(るる さん 20代)

「ウーキー族のジェダイの戦闘スタイルが楽しみ」

(ちょり さん 30代 女性)

「2代目チューバッカ役のヨーナス・スオタモが本作ではウーキーのジェダイマスターを演じるということで、ライトセーバーさばきに注目しています!アニメシリーズではウーキーのジェダイは登場してきましたが、実写シリーズではウーキーのジェダイはでてこなかったので期待が高まっています。」

(ろあ さん 20代 男性)

「オポー・ランシセスやテラシヌーベ、ヤドル、マズ・カナタなどこの時代に既に生きている過去作に登場済みの長寿キャラのゲスト登場や、ヴァーネストラ以外のハイ・リパブリック書籍出身キャラ(があるかどうか)。」

(Reno Lana さん 20代 女性)

「今までの作品(特にEp1)とどんな風に繋がってるのが一番楽しみなところです。」

(タス さん 30代 男性)

「シスの2人の掟やダース・プレイガス、歴代のジェダイマスターやシスの暗黒卿についての掘り下げに期待しています!今作はSWでは珍しい本格ミステリーであり、監督のヘッドランドはSWヲタクなので、2つの意味でどういった仕掛けがあるのか…今から楽しみで仕方ないです!」

(マスター・カシ=オン さん 20代 男性)

「フォースやジェダイの知られざる秘密を知ることができるのではないか、と思うとワクワクします。」

(Kent さん 20代 男性)

「今後、エピソード1にどのように繋がって行くのか、旧知のキャラ登場もあるのかどうか、とっても楽しみです!」

(@Cheon_Myeong さん 40代 女性)

「ジェダイという立場の中で揺れる人間ドラマが色濃く描かれている。「キャシアン・アンドー」の人物描写もずば抜けていたが、今作ではそれに匹敵する出来になる気がしてならない……」

(メ さん 20代 男性)

「スター・ウォーズ:アコライト」はディズニープラスで独占配信中。「想像した以上の面白さで3話以降を早く見たいです。」(あきすけ さん 40代 男性)

