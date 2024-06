2024年6月29日(土)~7月1日(月)なかの ZERO 大ホールにて TBS、サンライズプロモーション東京主催『スジナシシアターVol.17 in なかの ZERO 大ホール』が開催されることが決定した。

笑福亭鶴瓶

笑福亭鶴瓶とゲストが、その日に知らされるセットのなかで、即興ドラマを繰り広げる『スジナシ』。この度、笑福亭鶴瓶と共に即興芝居に挑むゲストも発表となった。

広瀬アリス

6月30日(日)のゲストは昨年放送の『マイ・セカンド・アオハル』(2023年・TBS)をはじめ、数多くのドラマ、映画で主演を務め、人気を博している女優の広瀬アリスが笑福亭鶴瓶との即興劇に初挑戦。

井上芳雄

そして7月1日(月)のゲストは、圧倒的な存在感でミュージカル・舞台を中心に活躍し、近年はバラエティ番組のMCも務めるなどマルチにその才能を発揮している「ミュージカル界のプリンス」井上芳雄が出演。

中井美穂

案内人は中井美穂が担当する。なお、6月29日(土)の公演情報、ゲストは後日発表予定。