6月7日 公開

カプコンは、バレーボール「ネーションズリーグ 福岡大会」の日本代表応援イラスト第3弾を6月7日に公開した。

「ネーションズリーグ 福岡大会」はバレーボールの国際大会。6月4日より開催されており、6月7日は男子バレー日本代表がポーランド代表と対戦する。

今回公開されたイラストでは「ストリートファイター6」から豪鬼が登場。日本代表のユニフォーム姿の豪鬼が描かれ、剛腕や巨体が存在感を放つイラストとなっている。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.