【earth music&ecology Japan Label：「SPY×FAMILY」コラボ】受注受付期間：6月7日～6月17日23時59分価格：2,499円～

ストライプインターナショナルは、同社が展開するファッションブランド「earth music&ecology Japan Label」とTVアニメ「SPY×FAMILY」のコラボ商品について、6月7日より受注受付を開始した。受付期間は6月17日23時59分までで、価格は2,499円より。

今回のコラボでは、TVアニメ「SPY×FAMILY」に登場するアーニャ、ヨル、ロイドのフォージャー一家、そして愛犬ボンドをイメージしたファッションアイテムが登場。「アーニャイメージ ワンピースセット」（価格：5,990円）や「ヨルイメージ イヤリング」（価格：2,499円）、「ボンドイメージ トートバッグ」（価格：4,999円）など多数の商品が販売される。

通販サイト「STRIPE CLUB」では特設ページが公開されており、各商品のモデル着用サンプルを確認することができる。

□earth music&ecology Japan Label「SPY×FAMILY」コラボページ

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会