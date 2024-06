ディズニーの物語をモチーフとした、ブライダルジュエリーを展開する「セント・ピュール」

「セント・ピュール」から、ディズニー映画『リトル・マーメイド』をモチーフにしたブライダルコレクションの第2弾が登場!

マリッジリングペア・エンゲージリングの3点セットが3シリーズ展開されるほか、限定品として待望のエンゲージリングが新たに発売されます☆

セント・ピュール ディズニー『リトル・マーメイド』ブライダルコレクション2nd

発売日:2024年6月9日(日)

ディズニー『リトル・マーメイド』ブライダルコレクション2nd 特設ページ・全国の取扱店舗はこちら:https://www.saintepure.co.jp/bridal/littlemermaid

美しい海の世界や、ディズニープリンセス「アリエル」の心のときめきを表現したディズニー・アニメーション映画『リトル・マーメイド』

セント・ピュールの『リトル・マーメイド』ブライダルコレクションは、2023年より発売が開始され、今回が第2弾となります。

定番品として、前回同様マリッジリングペア・エンゲージリングの3点セット全3シリーズを展開。

さらに、第2弾の限定品として、待望のエンゲージリングが新たに発売されます☆

限定モデル『Sea Palace〜海の宮殿〜』

仕様・価格:K18SG ダイヤモンド0.1ct~(G・SI・EXH&C)242,000円(税込)〜)

販売期間:2024年6月9日〜2025年6月8日

販売本数:限定品のみ100本(リングの内側に1〜100までリファレンスNo.入り)

深い海の中に潜む、神秘的な美しい世界をイメージした限定エンゲージリング『Sea Palace~海の宮殿~』

1年間の期間限定・本数100本の特別感あるエンゲージリングです。

リングには肌なじみの良い淡いゴールド色のマテリアル”シャイニーゴールド(K18SG) “を起用。

シャイニーゴールドは地上から差し込む光や憧れの象徴、プラチナは美しい海の中の世界がイメージされています。

マットな表面仕上げと、レリーフがクラシカルなデザインのエンゲージリングです。

側面には貝殻や水しぶき、「アリエル」の希望を込めたペリドットが留めてあります。

人間の世界に憧れ、自分らしさを求めた「アリエル」のように、2人らしさを求めるカップルにおススメの特別なマテリアルです。

定番モデル『Secret of the Sea〜海の秘密〜』

仕様・価格:

左)PT950/K18SG 148,500円(税込)

中)PT950/K18SG ダイヤモンド 148,500円(税込)

右)PT950/K18SGダイヤモンド0.2ct~(G・SI・EXH&C)286,000円(税込)〜

アリエルと仲間たちが住む海の世界をイメージした定番モデル『Secret of the Sea〜海の秘密〜』

柔らかな水の流れや泳いでいる姿を感じさせるウェーブフォルムが美しいデザインです。

海底に地上の光が差し込んでいる様子が2色のマテリアルで表現されています。

定番モデル『Dreaming Mermaid〜夢見るマーメイド〜』

仕様・価格:

左)PT950/K18SG 145,800円(税込)

中)PT950/K18SGダイヤモンド 148,500円(税込)

右)K18SG/PT950ダイヤモンド0.2ct~(G・SI・EXH&C)264,000円(税込)〜

波打つ水面のきらめきや夜の月明かりが水面にキラキラと映る様子をイメージした定番モデル『Dreaming Mermaid〜夢見るマーメイド〜』

人間に憧れ、地上の暮らしを夢見るシーンが表現された、ロマンティックなデザインです。

定番モデル『Dancing Bubbles〜踊る泡〜』

仕様・価格:

左)K18SG/PT950ダイヤモンド0.2ct~(G・SI・EXH&C)275,000円(税込)〜

中)K18SGダイヤモンド 132,000円(税込)

右)PT950 132,000円(税込)

海の中で浮遊しながらキラキラの泡を纏う「アリエル」をイメージした定番モデル『Dancing Bubbles〜踊る泡〜』

水の揺らぎを感じさせるテクスチャーが表面に施された、リング全体がキラキラと輝くデザインです。

『リトル・マーメイド』の物語にちなんだ文字彫り

全てのリング内側に『リトル・マーメイド』の物語にちなんだ文字彫りが可能。

名前やメッセージなどオリジナル絵文字と共に全角20文字まで文字彫りが出来ます。

オリジナルノベルティー

『リトル・マーメイド』の世界観が盛り込まれた、セント・ピュールオリジナルのオリジナルノベルティー&パッケージ。

『パート・オブ・ユア・ワールド』が流れるオルゴールジュエリーボックスや、ジュエリートレイ、エンゲージリングケースなどが用意されています。

オルゴールジュエリーボックス

3点以上成約した方にプレゼントされる、作中でアリエルが歌う名曲「パート・オブ・ユア・ワールド」が流れるオルゴールジュエリーボックス。

蓋の内側には2人の名前や記念日を入れることができます。

ジュエリートレイ

「アリエル」のシルエットを箔押しで表現したジュエリートレイ。

エンゲージリングもしくは、マリッジリングペアのいずれかを成約された方にプレゼントされます。

エンゲージリングケース

「アリエル」の世界観を感じることができる、グリーンを基調としたエンゲージリングケース。

内蓋にオーロラカラーでレイアウトされた「アリエル」のシルエットが素敵です。

マリッジリングケース

海の中を優雅に泳ぐ「アリエル」をあしらったマリッジリングケース。

パステルカラーで仕上げられた、上品な配色が魅力的です。

プチペンダント

仕様:SV925/キュービックジルコニア

価格:16,500円(税込)

「アリエル」を想わせるカラーやモチーフを詰め込んだプチペンダント。

小さな貝殻と水の泡が浮遊する様子が宝物をイメージしたゴールドとストーンでデザインされています。

賑やかで華やかな海の中が表現された『リトル・マーメイド』の世界観たっぷりのペンダントです。

美しい海の世界や「アリエル」の心のときめきを表現したエンゲージリングやマリッジリング。

セント・ピュールにて2024年6月9日より販売が開始される、ディズニー『リトル・マーメイド』ブライダルコレクション2ndの紹介でした☆

ディズニー『リトル・マーメイド』ブライダルコレクション2nd 特設ページ・全国の取扱店舗はこちら:https://www.saintepure.co.jp/bridal/littlemermaid

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 美しい海の世界やアリエルの心のときめきを表現!セント・ピュール ディズニー『リトル・マーメイド』ブライダルコレクション appeared first on Dtimes.