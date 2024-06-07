ÏÂº´¸«¾¡¡¦AZ―COM´ÝÏÂ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼ÒÄ¹¡Ê´ÝÏÂ±¿Í¢µ¡´Ø¼ÒÄ¹¡Ë¡Ö〝¿Íºâ°éÀ®〟¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¶Á¤¤¤Æ°é¤Ä¡¢¶¦¤Ë°é¤Ä¡¢¶¯¤¯°é¤Ä¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸¯¤ê¹ÃÈå¤äÆ¯¤¹ÃÈå¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¨¡¡£¾®Çä¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿3PL¡ÊÊªÎ®°ì³çÀÁÉé¡Ë¤Ç¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëAZ―COM´ÝÏÂ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼ÒÄ¹¤ÎÏÂº´¸«¾¡»á¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¡ÖÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂÐ±þºö¤ò¸ì¤ë¡£ºë¶Ì¸©¾¾ÉúÄ®¤Ë°ìÂçÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Äã²¹¿©ÉÊÊªÎ®»ö¶È¤äBCP¡Ê»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡Ë¤ò»ö¶È²½¤µ¤»¤ëBCPÊªÎ®»ö¶È¤Ê¤É¤òÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¿ø¤¨¤ë¡£ÏÂº´¸«»á¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¿Í¤Å¤¯¤ê¤È¤Ï¡£
ÆüËÜÍ¹Á¥¤¬¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë4¤Ä¤ÎÁÀ¤¤¡ÖÆüËÜ¤Î³¤»ö»º¶È¤ÎÉü³è¤ò¡ª¡×
3PL´ë¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×
¡¡¨¡¡¡ÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¤¬»º¶È³¦¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¿Í¤Î³ÎÊÝ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÊªÎ®¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë2024Ç¯ÌäÂê¤È¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÇ¯´Ö¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Â¤ò960»þ´Ö¤Ëµ¬À©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢Í¢Á÷Ç½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬Ä¹µ÷Î¥¤ò±¿Å¾¤·¡¢²ÙÂÔ¤Á¤äÉÕÂÓºî¶È¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö1200»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¼ÂÂÖ¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò960»þ´Ö¤Ë¤Þ¤ÇÀ©¸Â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²æ¡¹¤Î¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬ÁêÅö¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÉéÃ´¤ò¤¤¤«¤Ë·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Åö¼Ò¤Ï´ë¶È¤ÎÊªÎ®¶ÈÌ³¤ò°ì³ç¤·¤ÆÀÁ¤±Éé¤¦3PL¡Ê¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë´ë¶È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ëÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥·¥Õ¥È¤òÁÈ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿AI¤Ë¤è¤ëÇÛ¼Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤ä¤Ï¤ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î³ÎÊÝ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤¨¤¨¡£¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò1³äÃ»½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬100¿ÍÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬110¿Í°Ê¾å¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢10¿ÍÊ¬°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥È¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í¼ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¿Í¤òÅö¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤ËÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ë´ë¶È¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤Ï¤¤¡£2024Ç¯ÌäÂê¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÄÂ¶âÂÎ·Ï¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ñ¼Ò¤ò¤â¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏ¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤Æ¿Íºà¤Ï¡Ö¿Íºâ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤Î¿Íºâ°éÀ®¤Ë¤Ï3ÃÊ³¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1ÃÊ³¬ÌÜ¤Ï¡Ö¶Á¤¤¤Æ°é¤Ä¡Ê¶Á°é¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¿Í¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤äÌÜÉ¸¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2ÃÊ³¬ÌÜ¤Ï¡Ö¶¦¤Ë°é¤Ä¡Ê¶¦°é¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤äÌÜÉ¸¤ò¶¦Í¤·¡¢»Å»ö¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ë»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¡¢³°Éô¤Î¸¦½¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¿Í¤Ï°é¤Á¤Þ¤»¤ó¡£°ì½ï¤Ë°é¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ3ÃÊ³¬ÌÜ¤Ï¡Ö¶¯¤¯°é¤Ä¡Ê¶¯°é¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¶¯¤¯°é¤Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤µ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤Ï5Ç¯´Ö¤Ç5000¿Í¤òºÎÍÑ
¡¡¨¡¡¡¶µ°é¤â¿Í¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤ì¤«¤éÅö¼Ò¤Ë¤Ï¼ÒÆâÂç³Ø¤Î¡Ö´ÝÏÂ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹Âç³Ø¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·Â´¤Î¼Ò°÷¤âÃæÅÓ¼Ò°÷¤â¤³¤Î¼ÒÆâÂç³Ø¤ÇÅö¼Ò¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆÊªÎ®¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¤«¤é¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¬¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢¤³¤ÎÂç³Ø¤Ç°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±Åö¼Ò¤Î¶µ°é¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸å·Ñ¼Ô¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÅö¼Ò¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Åö¼Ò¤Î¶µ°é¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢AZ―COM´ÝÏÂ¥°¥ëー¥×¤Ï¸¯¤ê¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆ¯¤¹ÃÈå¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤½¤¦¤¤¤¦´ë¶È¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2024Ç¯ÌäÂê¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¿Í¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤¬¶µ°é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ê¤É¤Ï·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡22Ç¯¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤Ç5000¿Í¤Î¼Ò°÷¤òºÎÍÑ¤¹¤ë·×²è¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÌõ¤Ï¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¤¬3000¿Í¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ¤¬2000¿Í¤Ç¤¹¡£25Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¤ÏÇä¾å¹â2400²¯±ß¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î³ÎÊÝ¤â´Þ¤á¤Æ¿Í°÷µ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶µ°é¤Î¾ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¸½ºß·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºë¶Ì¸©¾¾ÉúÄ®¤Ë¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ï¼óÅÔ·÷¤Î¿©¤Î¡Ö°ÂÁ´¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö°ÂÄê¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¿©ÉÊÎ®ÄÌ¤Î°ìÂçµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤ÏÄã²¹ÊªÎ®¤È¤¤¤¦¥³ー¥ë¥É¡¦¥Á¥§ー¥ó¤ÎµòÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄã²¹ÊªÎ®¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ï¿Íºâ°éÀ®¤Îµ¡Ç½¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»ë»¡¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¸¦½¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£³¤³°¤«¤é¤Î¿Íºâ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÎÀ¤ò·ú¤Æ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¹ç·×¤Ç1000¿Í¤Û¤É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Äã²¹ÊªÎ®¤Ç¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤â
¡¡¨¡¡¡¥³ー¥ë¥É¡¦¥Á¥§ー¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤â¸½¾ì¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤È¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Äã²¹ÊªÎ®¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¡¦µ»Ç½¤Ï¡¢¤Þ¤À¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤Îµ»½Ñ¡¦µ»Ç½¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÅö»þ¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÊý¡¹¤ò¤´¾·ÂÔ¤·¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤ä¥³ー¥ë¥É¡¦¥Á¥§ー¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡³Ø¤Ö¾ì¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸òÎ®¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤Ï¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÎÙ¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤â¤ª¸ß¤¤¤ËÄó·È¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬»ñËÜ»²²Ã¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼Ò°÷¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¨¡¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬ÍË¾¤À¤ÈÏÃ¤¹·Ð±Ä¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡»ä¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¤ÏÎ®ÄÌ¾®Çä¶È¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÆüËÜ¾®Çä¶È¶¨²ñ¡×¤È3PL»ö¶È¼Ô¤ÎÊú¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¤Æ¼ÂÁ©Åª¤Ê²ò·è¤ò¿Þ¤ë¡ÖÆüËÜ3PL¶¨²ñ¡×¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¾®¥È¥é¥Ã¥¯±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤ÎÍø±×¸þ¾å¤È¿Íºâ°éÀ®¤ò±þ±ç¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡ÖAZ―COM´ÝÏÂ¡¦»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊÎ¬¾Î¡áAZ―COM¥Í¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î3ÃÄÂÎ¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ë»ë»¡¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¥¢¥¸¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¿Íºâ¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎAZ―COM¥Í¥Ã¥È¤ÏÏÂº´¸«¤µ¤ó¤¬¶È³¦¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜÅª¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÎ¬¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡»ä¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢BCP¡Ê»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÊªÎ®¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎBCPÊªÎ®¤ÏÅö¼Ò¤Î3¤Ä¤Î¥É¥á¥¤¥ó¡ÊECÊªÎ®¡¢Äã²¹¿©ÉÊÊªÎ®¡¢°åÌô¡¦°åÎÅÊªÎ®¡Ë¤Î¼¡¤Ë¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÂç¤¤¯³ÈÂç¤µ¤»¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡BCP¤È¤Ï¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ä¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÈï³²¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Áá´üÉüµì¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ËÊ¿»þ¤«¤é¶ÛµÞ»þ¤Î»ö¶È·ÑÂ³¤Î¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ä¼êÃÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ë¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Ëµß±çÊª»ñ¤ò±¿¤Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¿Í¤Î¼êÇÛ¤Ê¤É¤ÎÊªÎ®ÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬BCPÊªÎ®»ö¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤³¤³¤ËAZ―COM¥Í¥Ã¥È¤âÍí¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£AZ―COM¥Í¥Ã¥È¤Î²ñ°÷´ë¶È¤Ë¤âBCPÊªÎ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¤Î´ÉÍý¤Ç¤¹¡£È÷ÃßÁÒ¸Ë¤Î´ÉÍý¤ÏÊ¿»þ¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤Ï25ÅÔÉÜ¸©¡¢45»ÔÄ®Â¼¤Î·×70¼«¼£ÂÎ¤ÈBCP¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤ÈËÜ³ÊÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï500¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BCP¤ÎÀìÌç²È¤Î²¼¤Ë¼Ò°÷¤òÇÉ¸¯
¡¡¨¡¡¡ºÒ³²¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤â¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤¨¤¨¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤âÅö¼Ò¤ÎBCPÊªÎ®»ö¶È¤¬µ¡Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£AZ―COM¥Í¥Ã¥È¤ò´Þ¤á¤ÆÊªÎ®»ö¶È¼Ô8¼Ò¤¬ºÒ³²»þ¤Î¶ÛµÞÊª»ñ¤Î±¿Á÷¤Ê¤É¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡Ö»ØÄê¸ø¶¦µ¡´Ø¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²æ¡¹AZ―COM¥Í¥Ã¥È¤ÏÈ¯ºÒÅöÆü¤ËÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯»Ù±çÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Åö¼Ò¤Ï´û¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥»¥Ö¥ó－¥¤¥ì¥Ö¥ó¤µ¤ó¤ÈÂçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±ç³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢24»þ´Ö365Æü¡¢Í×Ë¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ØÊª»ñ¤ò±¿¤Ù¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¤È¤¤â»Ù±çÊª»ñ¶¡µë¤Î¤¿¤á¡¢1·î2Æü¤Ë¤ÏÍ¢Á÷»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ã´ÅöÀÕÇ¤¼Ô°Ê²¼100Ì¾°Ê¾å¤¬¸½ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¡¡ºÒ³²»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ÛµÞÂÐ±þ¤ÎËÜ¼Á¤ò¾×¤¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éÅö¼Ò¤ÏÀìÌç²È¤ÎÀèÀ¸Êý¤Î²¼¤Ë¼Ò°÷¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÅö¼Ò¤ÏBCP¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢»ö¶È¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ä¤ÏAZ―COM¥Í¥Ã¥È¤Ë¡ÖBCP»ðÌä°Ñ°÷²ñ¡×¤È¤¤¤¦°Ñ°÷²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ËÉºÒ¸¦µæ¤ÎÀìÌç²È¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬ÅìËÌÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤ÇBCP¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë´ÝÃ«¹ÀÌÀÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»ö¶È²½·¿¤Î¼Ò²ñµßºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÎÌÜ¹õ¸øÏºÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡´ÝÃ«¶µ¼ø¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷2¿Í¤¬2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¦Æ±¸¦µæ°÷¤È¤·¤Æ³Ø¤Ó¡¢BCP¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¹õ¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¤â3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ3¿Í¤¬¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢BCP¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´ÝÃ«¶µ¼ø¤Î²¼¤Ç¹ç·×6Ç¯´Ö¤Ç6Ì¾¡¢ÌÜ¹õ¶µ¼ø¤Î²¼¤Ç¤Ï¹ç·×9Ç¯¤Ç9Ì¾¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡BCP¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÆÀ¤¿¿Íºâ¤Î°éÀ®¤À¤È¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤Ï¤¤¡£BCP¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ò°é¤Æ¤Ê¤¤¤È²¿¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£BCP¤Ï¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤ÊºÒ³²¤¬µ¯¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤âÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö¼Ò¤ÏBCP¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¿Íºâ¤ò°é¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶µ°é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼ÂÁ©ÃÎ¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÅö¼Ò¤ÎBCPÊªÎ®»ö¶È¤â¤«¤Ê¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¡²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
ÆüËÜÍ¹Á¥¤¬¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë4¤Ä¤ÎÁÀ¤¤¡ÖÆüËÜ¤Î³¤»ö»º¶È¤ÎÉü³è¤ò¡ª¡×
3PL´ë¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×
¡¡¨¡¡¡ÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¤¬»º¶È³¦¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¿Í¤Î³ÎÊÝ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÊªÎ®¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë2024Ç¯ÌäÂê¤È¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÇ¯´Ö¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Â¤ò960»þ´Ö¤Ëµ¬À©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢Í¢Á÷Ç½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬Ä¹µ÷Î¥¤ò±¿Å¾¤·¡¢²ÙÂÔ¤Á¤äÉÕÂÓºî¶È¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö1200»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¼ÂÂÖ¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò960»þ´Ö¤Ë¤Þ¤ÇÀ©¸Â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²æ¡¹¤Î¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬ÁêÅö¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÉéÃ´¤ò¤¤¤«¤Ë·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Åö¼Ò¤Ï´ë¶È¤ÎÊªÎ®¶ÈÌ³¤ò°ì³ç¤·¤ÆÀÁ¤±Éé¤¦3PL¡Ê¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë´ë¶È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ëÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥·¥Õ¥È¤òÁÈ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿AI¤Ë¤è¤ëÇÛ¼Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤ä¤Ï¤ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î³ÎÊÝ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤¨¤¨¡£¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò1³äÃ»½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬100¿ÍÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬110¿Í°Ê¾å¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢10¿ÍÊ¬°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥È¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í¼ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¿Í¤òÅö¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤ËÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ë´ë¶È¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤Ï¤¤¡£2024Ç¯ÌäÂê¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÄÂ¶âÂÎ·Ï¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ñ¼Ò¤ò¤â¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏ¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤Æ¿Íºà¤Ï¡Ö¿Íºâ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤Î¿Íºâ°éÀ®¤Ë¤Ï3ÃÊ³¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1ÃÊ³¬ÌÜ¤Ï¡Ö¶Á¤¤¤Æ°é¤Ä¡Ê¶Á°é¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¿Í¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤äÌÜÉ¸¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2ÃÊ³¬ÌÜ¤Ï¡Ö¶¦¤Ë°é¤Ä¡Ê¶¦°é¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤äÌÜÉ¸¤ò¶¦Í¤·¡¢»Å»ö¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ë»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¡¢³°Éô¤Î¸¦½¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¿Í¤Ï°é¤Á¤Þ¤»¤ó¡£°ì½ï¤Ë°é¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ3ÃÊ³¬ÌÜ¤Ï¡Ö¶¯¤¯°é¤Ä¡Ê¶¯°é¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¶¯¤¯°é¤Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤µ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤Ï5Ç¯´Ö¤Ç5000¿Í¤òºÎÍÑ
¡¡¨¡¡¡¶µ°é¤â¿Í¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤ì¤«¤éÅö¼Ò¤Ë¤Ï¼ÒÆâÂç³Ø¤Î¡Ö´ÝÏÂ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹Âç³Ø¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·Â´¤Î¼Ò°÷¤âÃæÅÓ¼Ò°÷¤â¤³¤Î¼ÒÆâÂç³Ø¤ÇÅö¼Ò¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆÊªÎ®¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¤«¤é¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¬¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢¤³¤ÎÂç³Ø¤Ç°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±Åö¼Ò¤Î¶µ°é¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸å·Ñ¼Ô¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÅö¼Ò¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Åö¼Ò¤Î¶µ°é¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢AZ―COM´ÝÏÂ¥°¥ëー¥×¤Ï¸¯¤ê¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆ¯¤¹ÃÈå¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤½¤¦¤¤¤¦´ë¶È¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2024Ç¯ÌäÂê¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¿Í¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤¬¶µ°é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ê¤É¤Ï·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡22Ç¯¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤Ç5000¿Í¤Î¼Ò°÷¤òºÎÍÑ¤¹¤ë·×²è¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÌõ¤Ï¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¤¬3000¿Í¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ¤¬2000¿Í¤Ç¤¹¡£25Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¤ÏÇä¾å¹â2400²¯±ß¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î³ÎÊÝ¤â´Þ¤á¤Æ¿Í°÷µ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶µ°é¤Î¾ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¸½ºß·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºë¶Ì¸©¾¾ÉúÄ®¤Ë¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ï¼óÅÔ·÷¤Î¿©¤Î¡Ö°ÂÁ´¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö°ÂÄê¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¿©ÉÊÎ®ÄÌ¤Î°ìÂçµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤ÏÄã²¹ÊªÎ®¤È¤¤¤¦¥³ー¥ë¥É¡¦¥Á¥§ー¥ó¤ÎµòÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄã²¹ÊªÎ®¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ï¿Íºâ°éÀ®¤Îµ¡Ç½¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»ë»¡¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¸¦½¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£³¤³°¤«¤é¤Î¿Íºâ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÎÀ¤ò·ú¤Æ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¹ç·×¤Ç1000¿Í¤Û¤É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Äã²¹ÊªÎ®¤Ç¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤â
¡¡¨¡¡¡¥³ー¥ë¥É¡¦¥Á¥§ー¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤â¸½¾ì¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤È¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Äã²¹ÊªÎ®¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¡¦µ»Ç½¤Ï¡¢¤Þ¤À¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤Îµ»½Ñ¡¦µ»Ç½¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÅö»þ¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÊý¡¹¤ò¤´¾·ÂÔ¤·¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤ä¥³ー¥ë¥É¡¦¥Á¥§ー¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡³Ø¤Ö¾ì¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸òÎ®¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤Ï¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÎÙ¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤â¤ª¸ß¤¤¤ËÄó·È¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬»ñËÜ»²²Ã¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼Ò°÷¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¨¡¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬ÍË¾¤À¤ÈÏÃ¤¹·Ð±Ä¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡»ä¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¤ÏÎ®ÄÌ¾®Çä¶È¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÆüËÜ¾®Çä¶È¶¨²ñ¡×¤È3PL»ö¶È¼Ô¤ÎÊú¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¤Æ¼ÂÁ©Åª¤Ê²ò·è¤ò¿Þ¤ë¡ÖÆüËÜ3PL¶¨²ñ¡×¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¾®¥È¥é¥Ã¥¯±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤ÎÍø±×¸þ¾å¤È¿Íºâ°éÀ®¤ò±þ±ç¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡ÖAZ―COM´ÝÏÂ¡¦»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊÎ¬¾Î¡áAZ―COM¥Í¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î3ÃÄÂÎ¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ë»ë»¡¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¥¢¥¸¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¿Íºâ¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎAZ―COM¥Í¥Ã¥È¤ÏÏÂº´¸«¤µ¤ó¤¬¶È³¦¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜÅª¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÎ¬¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡»ä¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢BCP¡Ê»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÊªÎ®¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎBCPÊªÎ®¤ÏÅö¼Ò¤Î3¤Ä¤Î¥É¥á¥¤¥ó¡ÊECÊªÎ®¡¢Äã²¹¿©ÉÊÊªÎ®¡¢°åÌô¡¦°åÎÅÊªÎ®¡Ë¤Î¼¡¤Ë¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÂç¤¤¯³ÈÂç¤µ¤»¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡BCP¤È¤Ï¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ä¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÈï³²¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Áá´üÉüµì¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ËÊ¿»þ¤«¤é¶ÛµÞ»þ¤Î»ö¶È·ÑÂ³¤Î¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ä¼êÃÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ë¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Ëµß±çÊª»ñ¤ò±¿¤Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¿Í¤Î¼êÇÛ¤Ê¤É¤ÎÊªÎ®ÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬BCPÊªÎ®»ö¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤³¤³¤ËAZ―COM¥Í¥Ã¥È¤âÍí¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£AZ―COM¥Í¥Ã¥È¤Î²ñ°÷´ë¶È¤Ë¤âBCPÊªÎ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¤Î´ÉÍý¤Ç¤¹¡£È÷ÃßÁÒ¸Ë¤Î´ÉÍý¤ÏÊ¿»þ¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤Ï25ÅÔÉÜ¸©¡¢45»ÔÄ®Â¼¤Î·×70¼«¼£ÂÎ¤ÈBCP¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤ÈËÜ³ÊÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï500¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BCP¤ÎÀìÌç²È¤Î²¼¤Ë¼Ò°÷¤òÇÉ¸¯
¡¡¨¡¡¡ºÒ³²¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤â¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤¨¤¨¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤âÅö¼Ò¤ÎBCPÊªÎ®»ö¶È¤¬µ¡Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£AZ―COM¥Í¥Ã¥È¤ò´Þ¤á¤ÆÊªÎ®»ö¶È¼Ô8¼Ò¤¬ºÒ³²»þ¤Î¶ÛµÞÊª»ñ¤Î±¿Á÷¤Ê¤É¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡Ö»ØÄê¸ø¶¦µ¡´Ø¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²æ¡¹AZ―COM¥Í¥Ã¥È¤ÏÈ¯ºÒÅöÆü¤ËÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯»Ù±çÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Åö¼Ò¤Ï´û¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥»¥Ö¥ó－¥¤¥ì¥Ö¥ó¤µ¤ó¤ÈÂçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±ç³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢24»þ´Ö365Æü¡¢Í×Ë¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ØÊª»ñ¤ò±¿¤Ù¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¤È¤¤â»Ù±çÊª»ñ¶¡µë¤Î¤¿¤á¡¢1·î2Æü¤Ë¤ÏÍ¢Á÷»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ã´ÅöÀÕÇ¤¼Ô°Ê²¼100Ì¾°Ê¾å¤¬¸½ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¡¡ºÒ³²»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ÛµÞÂÐ±þ¤ÎËÜ¼Á¤ò¾×¤¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éÅö¼Ò¤ÏÀìÌç²È¤ÎÀèÀ¸Êý¤Î²¼¤Ë¼Ò°÷¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÅö¼Ò¤ÏBCP¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢»ö¶È¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ä¤ÏAZ―COM¥Í¥Ã¥È¤Ë¡ÖBCP»ðÌä°Ñ°÷²ñ¡×¤È¤¤¤¦°Ñ°÷²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ËÉºÒ¸¦µæ¤ÎÀìÌç²È¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬ÅìËÌÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤ÇBCP¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë´ÝÃ«¹ÀÌÀÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»ö¶È²½·¿¤Î¼Ò²ñµßºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÎÌÜ¹õ¸øÏºÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡´ÝÃ«¶µ¼ø¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷2¿Í¤¬2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¦Æ±¸¦µæ°÷¤È¤·¤Æ³Ø¤Ó¡¢BCP¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¹õ¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¤â3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ3¿Í¤¬¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢BCP¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´ÝÃ«¶µ¼ø¤Î²¼¤Ç¹ç·×6Ç¯´Ö¤Ç6Ì¾¡¢ÌÜ¹õ¶µ¼ø¤Î²¼¤Ç¤Ï¹ç·×9Ç¯¤Ç9Ì¾¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡BCP¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÆÀ¤¿¿Íºâ¤Î°éÀ®¤À¤È¡£
¡¡ÏÂº´¸«¡¡¤Ï¤¤¡£BCP¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ò°é¤Æ¤Ê¤¤¤È²¿¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£BCP¤Ï¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤ÊºÒ³²¤¬µ¯¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤âÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö¼Ò¤ÏBCP¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¿Íºâ¤ò°é¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶µ°é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼ÂÁ©ÃÎ¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÅö¼Ò¤ÎBCPÊªÎ®»ö¶È¤â¤«¤Ê¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¡²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë