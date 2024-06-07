Hey! Say! JUMP・有岡大貴＆松岡茉優が結婚 STARTO所属タレント今年で5人目【一覧】
8人組グループのHey! Say! JUMP・有岡大貴（33）と俳優の松岡茉優（29）が7日、書面を通じて結婚を報告した。「STARTO ENTERTAINMENT」所属タレントの結婚は、1月11日に発表されたKinKi Kidsの堂本剛＆ももいろクローバーZの百田夏菜子以降、これで5人目となった。
【写真】続々と仲良し同級生が結婚！朝日奈央結婚時に乾杯する松岡茉優、百田夏菜子ら
有岡は1991年4月15日生まれ、千葉県出身。A型。STARTO ENTERTAINMENT所属。アイドルグループ・Hey！Say！JUMPのメンバー。2007年、Hey！Say！JUMPとして、シングル「Ultra Music Power」でデビュー。俳優として、ドラマ『スクラップ・ティーチャー』（08年）、ドラマ『金田一少年の事件簿』シリーズ（13年、14年）、映画『こどもつかい』（16年）、ドラマ・映画『コード・ブルー』シリーズ（17年、18年）などに出演。21年、ドラマ『探偵☆星鴨』、22年公開の映画『シン・ウルトラマン』で、『第46回日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞した。
松岡は1995年2月16日生まれ、東京都出身。子役として活動し、2008年から2010年まで子供向けバラエティ番組『おはスタ』で“おはガール”を務めた。18年の『第42回日本アカデミー賞』では『勝手にふるえてろ』で主演女優賞、『万引き家族』で助演女優賞を受賞。19年には『蜜蜂と遠雷』で同映画賞の主演女優賞、21年には『騙し絵の牙』で主演女優賞を獲得している。その他の出演作として、NHK連続テレビ小説『あまちゃん』（13年）、映画『桐島、部活やめるってよ』（13年）、映画『愛にイナズマ』（23年）、映画『ちはやふる』シリーズなどがある。
■「STARTO ENTERTAINMENT」所属タレントの今年発表された結婚
1月11日：KinKi Kidsの堂本剛＆ももいろクローバーZの百田夏菜子
1月16日：KAT-TUNの中丸雄一＆元日本テレビアナウンサー・笹崎里菜さん
3月3日：NEWSの加藤シゲアキ＆一般女性
3月13日：NEWSの小山慶一郎＆AAAの宇野実彩子
6月7日：Hey! Say! JUMPの有岡大貴＆松岡茉優
【写真】続々と仲良し同級生が結婚！朝日奈央結婚時に乾杯する松岡茉優、百田夏菜子ら
有岡は1991年4月15日生まれ、千葉県出身。A型。STARTO ENTERTAINMENT所属。アイドルグループ・Hey！Say！JUMPのメンバー。2007年、Hey！Say！JUMPとして、シングル「Ultra Music Power」でデビュー。俳優として、ドラマ『スクラップ・ティーチャー』（08年）、ドラマ『金田一少年の事件簿』シリーズ（13年、14年）、映画『こどもつかい』（16年）、ドラマ・映画『コード・ブルー』シリーズ（17年、18年）などに出演。21年、ドラマ『探偵☆星鴨』、22年公開の映画『シン・ウルトラマン』で、『第46回日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞した。
■「STARTO ENTERTAINMENT」所属タレントの今年発表された結婚
1月11日：KinKi Kidsの堂本剛＆ももいろクローバーZの百田夏菜子
1月16日：KAT-TUNの中丸雄一＆元日本テレビアナウンサー・笹崎里菜さん
3月3日：NEWSの加藤シゲアキ＆一般女性
3月13日：NEWSの小山慶一郎＆AAAの宇野実彩子
6月7日：Hey! Say! JUMPの有岡大貴＆松岡茉優