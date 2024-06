「ミュージックバンク(字幕付き) #1207」

5月24日にダブルシングル「How Sweet」をリリースし、約10ヶ月ぶりとなるカムバックを果たしたNewJeans。6月21日(金)には「Supernatural」での日本デビュー、6月26日(水)・27日(木)には東京ドームでのファンミーティングを控えており、日本での注目度も格段に高まっている。

そんな中、マンネ(末っ子の最年少メンバー)のHYEIN(ヘイン)が練習中の足のケガにより休養することが発表された。残念ながらカムバック活動には不参加となったHYEINを除く4人のメンバーは、5月24月・31日に韓国KBSで放送された"ミューバン"こと人気音楽番組「ミュージックバンク #1207・#1208」に2週にわたって出演し、タイトル曲「How Sweet」と「Bubble Gum」(#1207のみ)のステージを披露した。

JO1の出演も話題となった「ミュージックバンク #1207」 (C)KBS

■NewJeansの新たな一面も!「How Sweet」と「Bubble Gum」で発揮したフレッシュな魅力

「ミュージックバンク(字幕付き) #1207」 (C)KBS

「How Sweet」を"新しい音楽ジャンルへの進出"と紹介し、新曲への自信を覗かせていた最年長メンバーのMINJI(ミンジ)。これまでの幻想的な"NewJeans的サウンド"とは一線を画したHIP HOPスタイルの楽曲だ。軽快なビートに乗せた流暢なラップやグルーヴィーなダンスなどクールなステージは新鮮で、DANIELLE(ダニエル)の金髪やHANNI(ハニ)のショートカットといったビジュアルも新たな一面を印象付けた。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1207」 (C)KBS

「ミュージックバンク(字幕付き) #1207」 (C)KBS

一方、スマホのような縦画面に映るHANNIのアップから始まった先行シングル曲「Bubble Gum」は、清涼感あふれるポップナンバー。白シャツの制服スタイルで登場した4人は、透明感溢れる歌声や自然な笑顔で少女のエモーションを表現。儚げでノスタルジックな"らしさ"を存分に振りまいた。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1207」 (C)KBS

「#1207」のインタビューでは、「How Sweet」にちなみ「メンバーが優しいと感じる瞬間は?」という質問が飛び出すと、HYEINの不在でこの日の"マンネ"となったHAERIN(ヘリン)が、「目が合っただけで、必要な物を用意して助けてくれる時」と回答。この言葉を聞いた3人の"姉"たちは、即座に小型扇風機で風を送ったり、マイクを差し出したり...とおどけてみせ、微笑しい関係性を覗かせた。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1207」 (C)KBS

■ジャン・ハオ、キム・テレはMCにも挑戦!ファンを虜にするZEROBASEONEの躍進

「ミュージックバンク(字幕付き) #1207」 (C)KBS

「#1206〜#1208」の3週にわたって出演したZEROBASEONEは、3作連続での初日ミリオンを達成した「You had me at HELLO 」からタイトル曲「Feel the POP」をパフォーマンス。幾つものジャンルをミックスしたハイテンポなサウンドに乗せ、目まぐるしく9人が入れ替わるフォーメーションダンスなど、完成されたステージで楽曲の賑やかな世界観を体現した。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1207」 (C)KBS

「#1207」のインタビューでは、この日のスペシャルMCを務めたZHANG HAO(ジャン・ハオ)の司会ぶりについて、「SBS人気歌謡」でMCを務める"マンネ"のHAN YUJIN(ハン・ユジン)が100点満点で"3点"と辛口評価をつける場面も。兄に対して手厳しい評価と思いきや、前週の「#1206」のスペシャルMCを務めたKIM TAE RAE(キム・テレ)の時は"1点"だっただけに、3倍の評価だと喜ぶ姿がかえって笑いを誘っていた。

ZHANG HAOがスペシャルMCを務めた「ミュージックバンク(字幕付き) #1207」 (C)KBS

「ミュージックバンク #1206」のスペシャルMCを務めたKIM TAE RAE (C)KBS

また、「#1207」のランキングでは首位を獲得したZEROBASEONE。事前のインタビューで約束した通り、番組恒例のアンコールステージでは"尻文字"を披露する場面もあり、笑顔を浮かべながらおどける9人のチャーミングな姿に客席からは黄色い悲鳴が上がっていた。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1207」 (C)KBS

■抜群のカリスマ性!K-POP界でひと際輝くaespaの独特の存在感

「ミュージックバンク(字幕付き) #1207」 (C)KBS

「#1207」のランキングでZEROBASEONEと首位の座を争ったaespaも、「#1206〜#1208」の3週にわたって出演し、5月27日に発売された1stフルアルバム「Armageddon」から、ダブルタイトル曲の1曲「Supernova」をパフォーマンスした。

aespaの世界観Season2の"本格的な物語の始まり"を予告する「Supernova」は、"別次元の扉が開かれる事の始まり"を超新星に例えた歌詞も印象的で、彼女たちならではの強烈なインパクトとカリスマ性が存分に活かされたナンバーだ。リーダーのKARINA(カリナ)を筆頭に、ダンスや歌声、完璧な表情管理で、不可思議な独特の世界観を表現した。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1207」 (C)KBS

■新人らしからぬ完成度!"NiziUの弟分"NEXZのデビューステージ

「ミュージックバンク(字幕付き) #1207」 (C)KBS

ZEROBASEONEの首位獲得が象徴するように"第5世代"の成長著しいK-POP界だが、5月20日に韓国1stシングルアルバム「Ride the Vibe」を引っ提げてグローバルデビューを果たしたのがNEXZ(ネクスジ)だ。

あのNiziUを生んだ「Nizi Project」のSeason2で選抜されたTOMOYA(トモヤ)、YU(ユウ)、HARU(ハル)、SO GEON(ソ ゴン)、SEITA(セイタ)、HYUI(ヒュイ)、YUKI(ユウキ)による7人組で、「ミュージックバンク」にも2週(#1207・#1208)にわたって出演した。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1207」 (C)KBS

HIP HOPなリズムにエレクトロニカのエッセンスが乗った実験的なサウンドのリードトラックを披露した彼らは、ラップにダンス、ボーカルまで全方位的に高い実力で歌いこなし、デビュー直後とは思えない質の高さは今後の飛躍を期待させた。

文=HOMINIS編集部

