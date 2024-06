BABYMONSTER、日本ファンミーティングの追加公演が決定！7月に神戸で開催へ

YG ENTERTAINMENTから約7年ぶりにデビューした新人ガールズグループBABYMONSTERが、追加公演となる「BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE -FINAL-」の開催を決定した。先月、東京・有明アリーナにて開催された日本初ファンミーティングでは両日SOLD OUT、2日間で2万6000人を熱狂させた。かねてよりファンからは関西地域での公演開催を望む声が多く、今回はそれに応えるかたちでスペシャル公演として神戸・ワールド記念ホールにて7月30日(火)、7月31日(水)の2日間行われる。

チケットは6月7日(金)18時よりオフィシャル先行の抽選受付がスタートした。現在、BABYMONSTERはジャカルタ、シンガポール、台北、バンコクをまわるアジアファンミーティングツアーを行っており、今回の追加公演はそのフィナーレを飾るかたちになる。ツアーの締めくくりとしてスペシャルな公演にするべく、「BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE -FINAL-」では、来場者全員に特別特典を用意。さらに、日本初披露となるスペシャルステージも予定している。先月の東京公演来日時には、日本の地上波音楽番組に複数出演。ハンドマイクで新人とは思えない圧巻のパフォーマンスを披露し、サブスクチャートで急上昇した「SHEESH」が上位にとどまり、各所で話題になり続けている。さらに今週末、6月9日(日)までファンミーティング開催記念ポップアップストア「BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE POP-UP STORE IN OSAKA」も好評開催中。こちらにも注目が集まっている。

■公演概要

「BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE -FINAL-」

2024年7月30日(火)開場17:30 / 開演18:30

2024年7月31日(水)開場17:30 / 開演18:30



会場:神戸・ワールド記念ホール



★来場者特典

入場時に、全員に来場者特典をプレゼントします。後日発送は致しませんので、ご了承ください。



<チケット代>

・全席指定A席 9,900円(税込)



・全席指定A席(グッズ付) 13,000円(税込)

※オフィシャル先行のみでお取り扱い



・全席指定S席 13,000円(税込)

※アリーナ席保証



・全席指定S席(グッズ付) 16,000円(税込)

※アリーナ席保証/オフィシャル先行のみでお取り扱い



・全席指定SS席(グッズ付) 22,000円(税込)

※アリーナ前方席保証/オフィシャル先行のみでお取り扱い



<グッズ付チケットに関して>

BABYMONSTER限定グッズ付き

オフィシャル先行のみでのお取り扱いとなります。



全席指定A席(グッズ付き)チケットのグッズは「デザインチケット、チケットホルダー、ネックストラップ」となります。



全席指定S席(グッズ付き)チケットのグッズは「デザインチケット、チケットホルダー、ネックストラップ、銀テープ、銀テープホルダー」となります。



全席指定SS席(グッズ付き)チケットのグッズは「デザインチケット、チケットホルダー、ネックストラップ、銀テープ、銀テープホルダー+SS席限定グッズ」となります。



※デザインチケットは入場チケットではございません。ご入場の際は電子チケットをご提示ください。

※グッズ付きチケットのグッズは、いずれもオリジナルグッズとなります。別途通販や会場での販売はございません。

※グッズ付きチケットのグッズは、当日会場にてお渡し致します。(後日発送不可)

※3歳以上有料。3歳未満入場可。ただし、席が必要な場合は有料となります。

※別途、プレイガイド手数料がかかります。

※お1人様1公演につき4枚まで。

※本公演は、電子チケットとなります。詳細は、申し込みサイトにてご確認ください。



<オフィシャル先行>

申込期間:2024年6月7日(金)18:00〜2024年6月12日(水)23:59

当落発表 / 入金締切:2024年6月19日(水)12:00〜2024年6月23日(日)21:00



※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。

※受付開始直後や終了直前はアクセス集中による混雑が予想されます。余裕を持って受付期間中にお申し込みください。

※本先行はイープラスでの受付となり、お申込者様・同行者様はイープラス会員登録(無料)が必要です。必ず事前に登録を済ませた上でお申込いただきますようお願い申し上げます。

※詳しくは申し込みサイトにてご確認ください。



申込みはこちらから



主催:YG ENTERTAINMENT / YG ENTERTAINMENT JAPAN

企画・制作:YG ENTERTAINMENT JAPAN / Sony Music Solutions

協力:Sony Music Labels



■関連リンク

BABYMONSTER日本公式サイト