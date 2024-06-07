■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後５時現在 155.41／155.44 1.0892／1.0893 169.28／169.32

ＮＹ午後５時 155.60／155.63 1.0888／1.0892 169.44／169.48

午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べて小幅ドル高／円安の１５５円前半で推移している。今夜に米雇用統計、来週に米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表や日米中銀会合と相次ぐ重要イベントを前に、主要通貨は値動きが鈍った。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 38683.93 -19.58 38597.55 38,560.85─38,747.27

ＴＯＰＩＸ 2755.03 -2.20 2751.85 2,748.35─2,760.52

プライム市場指数 1418.11 -1.15 1416.72 1,414.68─1,420.92

スタンダード市場指数 1238.16 +5.22 1232.37 1,232.37─1,239.24

グロース市場指数 801.51 +11.24 789.79 789.79─802.08

グロース250指数 621.64 +9.11 612.20 612.20─622.18

東証出来高(万株) 134640 東証売買代金(億円) 34623.88

東京株式市場で日経平均は、前営業日比１９円５８銭安の３万８６８３円９３銭と小幅に反落して取引を終えた。前日の米国株式市場でハイテク株などが下落した流れを引き継いだ。米雇用統計の発表を控えて模様眺めが強まって商いは膨らまず、明確な方向感は出なかった。

東証プライム市場の騰落数は、値上がりが９５４銘柄（５７％）、値下がりは６３３銘柄（３８％）、変わらずは６０銘柄（３％）だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) 0.078

ユーロ円金先（24年6月限） ───

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースで０．０７８％になった。前営業日（０．０７７％）から横ばい圏。「引き続き、資金の取り手のニーズが強かった」（国内金融機関）という。

＜円債市場＞

国債先物・24年6月限 143.98 (-0.17)

安値─高値 143.83─144.10

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.970％ (+0.015)

安値─高値 0.990─0.960％

国債先物中心限月６月限は、前営業日比１７銭安の１４３円９８銭と反落して取引を終えた。前日まで大幅高となった反動もあり、利益確定の売りが出た。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比１．５ｂｐ上昇の０．９７０％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.50─0.40

3年物 0.60─0.50

4年物 0.68─0.58

5年物 0.74─0.64

7年物 0.89─0.79

10年物 1.11─1.01