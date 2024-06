◆今年結婚を発表した主な芸能人

◆<1月>

◆HIKAKIN(34)&一般女性

【モデルプレス=2024/06/07】Hey! Say! JUMPの有岡大貴(33)と女優の松岡茉優(29)が公式サイトを通じて結婚を発表。モデルプレスでは、2024年に結婚した主な芸能人をピックアップし幸せいっぱいのニュースを振り返っていく。※年齢は発表時「一粒万倍日」と「天赦日」が重なる最強の開運日となった1月1日には、YouTuberのHIKAKIN(34)が30代の一般女性と結婚したことを報告。【結婚報告100連発】と題して、「メントスコーラ」「大量のスーパーボールを浴びながら」など、YouTube上でよく観る様々な場所・方法・ネタで報告した。

◆秋元龍太朗(28)&吉谷彩子(32)

◆副島淳(38)&一般女性

◆近藤晃央(37)&松井玲奈(32)

◆安住紳一郎(50)&一般女性

◆西武ライオンズ・平沼翔太選手(26)&森咲智美(31)

◆ベリーグッドマン・Rover(35)&一般女性

◆内田雄馬(31)&日高里菜(29)

◆月田侑里(30)&一般男性

◆谷口賢志(46)&平野綾(36)

◆木戸邑弥(31)&小嶋真子(26)

◆KinKi Kids堂本剛(44)&ももクロ百田夏菜子(29)

◆プロバスケ原修太選手(30)&團遥香(30)

◆瀬戸あゆみ(30)&一般男性

◆宇内梨沙(32)&一般男性

◆伊藤えみ(40)&一般男性(31)

◆KAT-TUN中丸雄一(40)&笹崎里菜(31)

◆山本直寛(29)&トリンドル玲奈(31)

◆美月(23)&一般男性

◆ミキ亜生(35)&一般女性

◆山本ひかる(32)&一般男性

◆ヘンダーソン子安裕樹(37)&寺浦麻貴(31)

◆堀池亮介(27)&一般女性

◆<2月>

◆中村米吉(30)&一般女性

◆緑黄色社会・小林壱誓(27)&一般女性

◆緑黄色社会・穴見真吾(26)&the peggies石渡万輝子(28)

◆大谷翔平(29)&一般女性

◆<3月>

◆こーくん(26)&なごみ(24)

◆加藤シゲアキ(36)&一般女性

◆一般男性&ルーキタエ(38)

◆小山慶一郎(39)&宇野実彩子(37)

◆竹森千人(45)&佐々木史帆(32)

◆一般男性&村田莉(32)

◆上村祐翔(30)&一般女性

◆一般男性&みくぴ

◆一般男性&八幡カオル(48)

◆中村歩さん&谷尻萌(25)

◆DA PUMP・TOMO(43)&一般女性

◆平野歩夢(25)&一般女性

◆みゆはん&Ichika Nito

◆山田裕貴(33)&西野七瀬(29)

◆中井りか(26)&一般男性

◆<4月>

◆一般男性&れいたぴ(21)

◆一般男性&荻野可鈴

◆平本蓮&一般女性

◆一般男性&山賀琴子

◆一般男性&吉田朱里(27)

◆ ヤングスキニー・りょうと(32)&一般女性

◆岩田玲(34)&大家志津香(32)

◆一般男性&水谷果穂(26)

◆ 川又堅碁(34)&田中道子(34)

◆一般男性&堀田茜(31)

◆一般男性&ななせぐみ

◆<5月>

◆ オリエンタルラジオ藤森慎吾(41)&一般女性

◆ 生田竜聖(35)&一般女性

◆ MAG!C☆PRINCE大城光&一般女性

◆高橋一生&飯豊まりえ

◆ 東京ホテイソン・ショーゴ&一般女性

◆ エイトブリッジ・別府ともひこ(33)&一般女性

◆ 新濱立也(27)&吉田夕梨花(30)

◆<6月>

◆堂安律選手(25)&一般女性

◆有岡大貴(33)&松岡茉優(29)

「ビズリーチ」のCMに出演し話題となっている女優の吉谷彩子(32)は、俳優の秋元龍太朗(28)と元旦にゴールイン。タレントで俳優の副島淳(38)も、元旦に「新年一発目のご報告」として一般女性との結婚を報告した。かねてより交際が報じられていた女優の松井玲奈(32)とシンガー・ソングライターの近藤晃央(37)も元旦に結婚を発表。結婚ラッシュとなった“最強開運日”の報告に、世間を驚かせた。元旦に一部メディアで、38歳の一般人女性と結婚することが報じられたTBSアナウンサーの安住紳一郎(50)。1月4日には、メインキャスターを務める同局系『THE TIME,』(月〜金あさ5:20〜)「お正月に結婚を致しました。家庭を持つことになりました。これからも一生懸命に朝の番組に奉公したいと思います」と生報告した。グラビアアイドルの森咲智美(31)は、西武ライオンズの平沼翔太選手(26)と2023年に結婚していたことを発表。第1子の妊娠も合わせて報告した。3人組ボーカルユニット・ベリーグッドマンのRover(35)も元日に一般女性と結婚していたことを報告。第1子が誕生したことも伝えた。声優の内田雄馬(31)と日高里菜(29)も元旦にゴールイン。声優のビックカップル誕生に、祝福の声が数多く寄せられた。Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン5に出演した元外資系企業 法人営業の月田侑里(30)は、番組撮影後に出会った一般男性と結婚を発表。ウエディングフォトと共に伝えた。1月3日に結婚を発表したのは、声優の平野綾(36)と俳優・谷口賢志(46)。過去に舞台「『チェンソーマン』ザ・ステージ」で共演していた2人の結婚発表にSNS上では「チェンソーマン婚」と注目を集めた。元AKB48の小嶋真子(26)と俳優の木戸邑弥(31)は、1月6日に結婚を報告。「この出会いに感謝し笑顔の絶えない幸せな家庭を築いていきたいと思っております」と伝えた。1月11日に結婚を電撃発表し、世間を驚かせたのはKinKi Kidsの堂本剛(44)とももいろクローバーZの百田夏菜子(29)。発表まで交際報道は一切無し。ビックカップルの誕生にネット上では驚きの声が殺到した。日本テレビ系『ZIP!』のリポーターを務めた團遥香(30)は、プロバスケットボール選手の原修太(30)との結婚を発表。投稿には美しい背中の際立つウエディングドレス姿も添えられていた。モデルの瀬戸あゆみ(30)は、1月11日に「この度入籍をいたしました。そして、新しい命を授かっています。出産は桜が東京に咲く頃の予定です」と結婚と妊娠を伝えた。2023年のクリスマスに結婚していたことを発表したのは、TBSアナウンサーの宇内梨沙(32)。1月14日に放送されたTBS系情報番組「アッコにおまかせ!」(毎週日曜あさ11時45分〜)で生報告した。女優の伊藤えみ(40)は、1月15日に直筆の書面にて結婚を報告。お相手は、「伊藤えみとして活動する前から私のことを知ってくれている一般の方」と紹介した。「一粒万倍日」と「大安」が重なる“吉日”であった1月16日に結婚を発表したのはKAT-TUNの中丸雄一(40)が元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜さん(31)。中丸は2011年4月より、笹崎アナは2015年9月から日本テレビ系「シューイチ」(毎週日曜あさ7時30分〜)に出演しており、約3年間共演していたことからX(旧Twitter)上では「シューイチ婚」がトレンド入りを果たした。モデルで女優のトリンドル玲奈(31)は、1月19日に俳優の山本直寛(29)と結婚したことを発表。Instagramにて2人のウエディングフォトを載せ、芸能界からは祝福の声が相次いだ。プロ総合格闘家・朝倉未来プロデュースの謎の美女として話題になった美月(23)は1月20日、朝倉のYouTubeチャンネルにて結婚と妊娠を発表。お相手は33歳で一般人のサラリーマンだと明かしていた。1月23日に一般女性との結婚を発表したのは、お笑いタレント・ミキの亜生(35)。「猫5匹と人間2人で協力してがんばっていきます!」と伝えていた。テレビ朝日系特撮ドラマ「仮面ライダーW」のヒロインに抜擢され、プロ雀士としても活躍する山本ひかる(32)は1月25日に一般男性との結婚を報告した。お笑いコンビ・ヘンダーソンの子安裕樹(37)は、1月28日「芸人になる前は自衛官として国民の皆様を御護りさせて頂いてましたが、 芸歴17年目を迎え、新たに護るべき方が出来ました」と女優の寺浦麻貴(31)との結婚を発表した。31日に結婚を発表したのは、フジテレビの堀池亮介アナウンサー(27)。「笑顔溢れる幸せな家庭を築いていきたいと思います」と綴っていた。2月1日に結婚を発表したのは、歌舞伎俳優の中村米吉(30)。自身のInstagramでは純白のベール&着物姿を投稿し「なお、私は“花婿”でありまして、“花嫁”ではございません」と投稿し、話題となった。4人組バンド・緑黄色社会のギター・小林壱誓(27)は、2月3日に一般女性との結婚を報告。同グループの穴見真吾と同時に発表をしたため大きく話題となった。穴見真吾(26)はthe peggiesで同じくベースを担当している石渡万輝子(28)が相手であることを明かした。大谷翔平(29)は、2月29日に自身のInstagramにて結婚したことを発表。お相手については「日本人女性です」と伝えた。YouTuber・なこなこカップルの2人は、3月2日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催されたファッションイベント「第38回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 SPRING/SUMMER」のステージ上で結婚を電撃発表。ウエディングドレスとタキシードに身を包んで登場し、ランウェイトップで2人は見つめ合いキスを交わしていた。NEWSの加藤シゲアキは3月3日、結婚したことを所属事務所を通じて発表。なお、お相手については触れておらず「この変化を機に改めて感謝を胸に刻み、表現の場においてはさらなる高みを目指す所存です」と今後の活動への意気込みを明かしていた。女性パフォーマンス集団・あやまんJAPANの元メンバーのルーキタエは3月10日、自身のInstagramを通じ、「結婚しました!2023年2月5日に入籍し、本日無事に挙式を迎えられたことをご報告します」と報告。投稿では、お相手と手を繋いだウエディングショットを公開した。NEWSの小山慶一郎(39)とAAAの宇野実彩子(37)は3月13日、公式サイトを通じて結婚を発表した。2023年放送された日本テレビ系ドラマ「ブラッシュアップライフ」に出演していたお笑いトリオ・フラミンゴの竹森千人(45)と女優の佐々木史帆(32)が3月15日、結婚したことをそれぞれのSNSにて発表。ドラマの公式も祝福コメントを寄せていた。モデルの“まりも”こと村田莉(32)は3月15日、自身のInstagramにて結婚したことを報告。「この先も続く人生で“家族”という存在になるなら、彼だと思いました」と結婚の決め手についてつづった。声優の上村祐翔(30)は3月16日、自身のXを通じ、結婚したことを発表。声優の仲間から祝福のコメントが多数寄せられており、梶裕貴は「上村くん、おめでとう!!!末永くお幸せに」、花江夏樹は「おめでとーーーーう!!!お幸せに!!!!」とメッセージを送っている。お笑いタレントの渡辺直美そっくりの見た目で話題を集めたみくぴは3月16日、自身のInstagramを通じて結婚を発表した。小池百合子都知事のモノマネなどで話題のお笑いタレント・八幡カオル(48)は3月17日、「八幡カオル緊急会見」(八幡公式YouTubeにて生配信)を行い、結婚を発表。SNSにて夫婦の2ショットを公開し、話題を呼んだ。『めざましどようび』(フジテレビ系)でお天気キャスターを務める谷尻萌(25)は3月16日、自身の公式Instagramにて、結婚したことを発表。お相手はお笑いコンビ・サンドウィッチマンやランジャタイらが所属する芸能事務所「グレープカンパニー」の中村歩社長であることがわかった。谷尻が所属する「セントフォース」と中村歩氏が社長を務める「グレープカンパニー」はモデルプレスの取材に応じ、2人が結婚したことを認めた。DA PUMPのTOMO(43)は3月19日、グループ公式Xを通じて、結婚したことを発表した。冬季北京オリンピックのスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した平野歩夢選手(25)は3月19日、公式サイトを通じて、結婚と“新しい家族”が誕生することを発表した。マルチシンガーソングライターのみゆはんとギタリストのIchika Nitoは3月23日、それぞれのXを通じて結婚を発表した。俳優の山田裕貴と女優の西野七瀬は3月31日、所属事務所を通じ、直筆のサインを添えた書面にて「この度、山田裕貴と⻄野七瀬は結婚いたしました事をご報告させていただきます」と連名で結婚を発表した。元NGT48の中井りかは、自身のInstagramを通じ、便箋にびっしりと記された直筆の手紙の写真を添え、「この度一般男性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告させて頂きます」と一般男性との結婚を報告した。姉ギャル雑誌「Happie nuts(ハピーナッツ)」のレギュラーモデル(nuts mate)の“れいたぴ”こと山田麗華(21)が4月1日、自身のInstagramを通じ、結婚および第1子の妊娠を発表した。アイドルグループ・夢みるアドレセンス(以下、夢アド)の元メンバーでタレントの荻野可鈴が4月1日、自身の公式X(旧Twitter)を更新。結婚と第1子妊娠を報告した。格闘家の平本蓮は4月2日、自身のX(旧Twitter)で入籍を発表した。モデルでクリエイティブディレクターの山賀琴子が4月3日、自身の公式Instagramを通じて、結婚したことを報告した。元NMB48のメンバーで現在はモデルとして活躍する吉田朱里が4月6日、自身のYouTubeを通じて一般男性との結婚を発表した。4人組ロックバンド・ヤングスキニーのりょうと(22)が4月9日、自身のX(旧Twitter)を通じて一般女性と結婚したことを報告した。元AKB48の大家志津香(32)は4月19日、所属事務所を通じて俳優の岩田玲(34)と結婚したことを報告した。女優で歌手の水谷果穂(26)は4月22日、公式サイトを通じて結婚を発表した。女優の田中道子(34)が4月22日、公式サイトを通してサッカー元日本代表でJ3アスルクラロ沼津のFW川又堅碁選手(34)との結婚を発表した。モデルの堀田茜が4月26日、自身の公式Instagramを通じて、結婚したことを発表した。バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI(通称:バンもん!)のななせぐみが、4月27日に開催された「バンもん!全国ツアー2024【SIX AND THE CITY】〜祝!6人になって10周年のキセキ〜」ツアーファイナル公演にて入籍と第1子の妊娠を報告した。オリエンタルラジオの藤森慎吾(41)が、5月1日放送のラジオ番組「パンサー向井の#ふらっと」(TBSラジオ/毎週月曜〜木曜あさ8時30分〜)に生出演。結婚したことを発表した。フジテレビの生田竜聖アナウンサー(35)が5月15日、自身のInstagramを通じて、結婚したことを発表した。音楽活動を休止している名古屋発のアイドルグループ・MAG!C☆PRINCE(マジックプリンス/通称:マジプリ)のメンバー・大城光(28)が5月15日結婚したことを報告。所属事務所より発表された。5月16日、俳優の高橋一生(43)と女優の飯豊まりえ(26)が16日、SNSなどを通じて、結婚したことを発表した。お笑いコンビ・東京ホテイソンのショーゴが、5月17日放送のTBS系「ラヴィット!」(毎週月曜〜金曜あさ8時)に生出演。結婚したことを報告した。お笑いコンビ・エイトブリッジの別府ともひこ(33)が5月17日、自身のSNSで結婚を発表した。カーリング女子チーム「ロコ・ソラーレ」の吉田夕梨花選手(30)とスピードスケートの新濱立也選手(27)が5月18日、それぞれのSNSを通じて結婚したことを発表した。サッカー日本代表の堂安律選手(25)が6月2日、自身のInstagramを通じ、かねてより交際していた恋人との結婚を発表した。Hey! Hey! Say! JUMPの有岡大貴と女優の松岡茉優が6月7日、所属事務所を通じて結婚を発表した。