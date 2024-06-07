¿·ÇÏÀï¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¿·¼ï²´ÇÏ¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ö»º¶ð142Æ¬¡×¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤ÇÇã¤¨¤ëÍýÍ³
¡¡ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¿·ÇÏÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»º¶ð¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¼ï²´ÇÏ¤À¡£ºòÇ¯¤Ï¥³¥é¥½¥ó¥Ó¡¼¥È¡Êµþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ë¤ä¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡Ê¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡Ë¤ò½Ð¤·¤¿¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¿·¼ï²´ÇÏ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤«¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¿·¼ï²´ÇÏ¤ÏÁ´Éô¤Ç37Æ¬¤À¤¬¡¢Áá¤¯¤â¾¡¤ÁÇÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É2000¥®¥Ë¡¼¤Ê¤É£¶¡Á£¸£Æ¤Ç½Å¾Þ£³¾¡¤·¤¿Í¢Æþ¼ï²´ÇÏ¥·¥¹¥¥ó¤À¡£
¡¡£¶·î£²Æü¤ÎµþÅÔ5R¡¢¼Ç1400¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿·ÇÏÀï¤Ç¡¢»º¶ð¤Î¥¥È¥ó¥¤¥ó¥¶¥¹¥«¥¤¤¬£²ÈÖ¼ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×£±Ê¬23ÉÃ£²¤ÏÆÃÉ®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤À¿´¿È¤È¤â¤Ë´°À®ÅÓ¾å¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥·¥¹¥¥ó¤Ï¼ïÉÕ¤±¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¹üÈ×¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»º¶ð¿ô¤Ï£·Æ¬¤ÈÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Í¢Æþ¼ï²´ÇÏ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢»º¶ð¿ô98Æ¬¤Î¥Ê¥À¥ë¤¬ÍÎÏ¤À¤í¤¦¡£¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÁ°¤Ë¸Î¾ã¤·¤ÆÁá´ü°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢9F¤Î¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¾¡¤Á¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢£´Àï£´¾¡¡£»º¶ð¤Ïµ¤¤Î¤¤¤¤¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¯¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤ò¤¹¤ë¡£¼ÒÂæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡»º¶ð¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢149Æ¬¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥¹¥ì¡¼¥ô¡£¥À¡¼¥È¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÇÏ¤¬¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤é¥À¡¼¥È¤Î¥ì¡¼¥¹ÂÎ·Ï¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¥À¡¼¥È£³´§¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£À¸»º¼Ô¤¬¡¢¥À¡¼¥È¿·»þÂå¤Î´ú¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ëÂ¸ºß¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£»º¶ð¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥À¡¼¥È¤ÇÁö¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉË¤«¤ÊÇÏ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼Ç¤ÇÁö¤ëÇÏ¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡»º¶ð¿ô¤¬£²ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢142Æ¬¤Î¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡££²¤Ä¤ÎGµ¾¡¤Á¡Ê¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡¢»©·î¾Þ¡Ë¤ò¼ý¤á¤¿ÎÉ·ì¼ï²´ÇÏ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ïº£Ç¯¤Î¿·¼ï²´ÇÏ¤ÎÃæ¤Ç¤âÃÇ¥È¥Ä¤À¡£¤½¤Î»º¶ð¤ÏÁí¤¸¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ê¿¶ÑÅÀ¤Ï¹â¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬Áá¤¤¡£
¡¡£¶·î£²Æü¤ÎÅìµþ5R¡¢¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÌÆÇÏ¸ÂÄê¿·ÇÏ¤Ç¡¢»º¶ð¤Î¥¯¥é¥¤¥¹¥ì¥ê¥¢¡¼¥Ê¤È¥¨¥¹¥È¥¥¥Ú¥ó¥À¤¬½ÐÁö¡£¤½¤ì¤¾¤ì£³¡¢£´Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥¯¥é¥¤¥¹¥ì¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Ï£·ÈÖ¼ê¤«¤é¾å¤¬¤ê33ÉÃ£³¤ÎµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í½½Ê¬¡£µ³¾è¤·¤¿¥ë¥á¡¼¥ë¤¬¡Ö¼¡¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã»µ÷Î¥¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢»º¶ð¿ô98Æ¬¤Î¥¿¥ï¡¼¥ª¥Ö¥í¥ó¥É¥ó¤À¡£¥ì¥³¡¼¥É¾¡¤Á£²²ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢»º¶ð¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¥Î¥ê¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤À¡£ÅÚÍË¤ÎÈ¡´Û5R¡¢¼Ç1000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿·ÇÏ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¥´¡¼¥¢¤ÏÄ´¶µ¤ÎÆ°¤¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¹¥¾¡ÉéÉ¬»ê¤À¤í¤¦¡£
¡Ê³õ»ÖÏº¡¿¶¥ÇÏ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë