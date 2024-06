STARTO ENTERTAINMENTの14組75人が参加するプロジェクト“STARTO for you”によるチャリティーシングル「WE ARE」の発売日が、12日から7月24日に延期となったことが7日、発表された。同プロジェクト公式「X」では「STARTO for you『WE ARE』のCD発売延期とお詫びのお知らせ」と題し、「6月12日に発売を予定しておりましたSTARTO for you『WE ARE』のCD発売が、制作上の都合により7月24日に延期となりますことをご案内申し上げます」と報告した。

続けて「発売を楽しみにお待ちいただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。参加アーティストは、NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! groupの14組75人。現在、音楽ストリーミングサービスや音楽ダウンロードサービスにて配信中のほか、YouTubeチャンネル「STARTO ENTERTAINMENT」にてMusic Videoなどが公開されている。